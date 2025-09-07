WLFI se dispara un 30% mientras Grok de Elon Musk la señala como posible estafa

Key Notes

WLFI ha subido un 30% en las últimas 24 horas.

Grok considera que el proyecto Trump podría tratarse de una estafa debido a la controvertida caída de precios.

Los analistas esperan una alta volatilidad en el token.

WLFI, el token nativo del negocio criptográfico World Liberty Financial de la familia Trump, ha experimentado alzas mientras numerosos usuarios y analistas lo han tildado de proyecto «fraudulento».

Justo tras su lanzamiento el pasado 1 de septiembre, WLFI alcanzó un máximo histórico de 0,46 dólares antes de sufrir una pronunciada venta masiva pocas horas después ese mismo día. Con una presión vendedora constante, supuestamente del fundador de TRON Justin Sun, actividad de iniciados y grandes ballenas, el token se desplomó hasta un mínimo histórico de 0,16 dólares el 4 de septiembre.

We’ve heard community concerns about recent wallet blacklists. Transparency first: WLFI only intervenes to protect users, never to silence normal activity. 🦅 — WLFI (@worldlibertyfi) September 5, 2025

El drama se desató cuando el proyecto comunicó que había incluido en su lista negra 272 carteras, entre ellas la de Sun, que según los informes estaban vinculadas a estafas de phishing.

El proyecto congeló la cuenta de Sun después de que las plataformas de inteligencia on-chain Nansen y Arkham señalaran una fuerte venta por parte del fundador de TRON.

Hasta el momento, no se han encontrado pruebas sólidas sobre ninguna actividad de iniciados o uso indebido por parte de Sun.

La advertencia de Grok

Tras la polémica en torno a WLFI, Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI de Elon Musk, incluyó el proyecto en su lista de posibles estafas.

«Especular sobre fraudes resulta incierto, pero las conversaciones públicas a menudo apuntan a proyectos cripto como World Liberty Financial (WLFI), con informes recientes sobre congelación de tokens, acusaciones de robo por parte de desarrolladores y problemas de phishing», escribió Grok en respuesta a la pregunta «¿Qué empresa crees que será desenmascarada como un fraude masivo algún día?»

WLFI anunció que «verificará el control y asegurará los fondos» para los propietarios legítimos, y que las acciones serán «comunicadas públicamente».

El token comenzó pronto a subir tras la publicación oficial en X del proyecto de la familia Trump. WLFI ha ganado un 30% en las últimas 24 horas y cotiza actualmente a 0,238 dólares. La capitalización de mercado del activo ronda actualmente los 5.900 millones de dólares, con un volumen de negociación diario de 1.800 millones de dólares.

Pese al reciente repunte de precios, WLFI sigue un 48,5% por debajo de su máximo histórico del día de lanzamiento.

Con los movimientos actuales de precios, un analista técnico conocido como Crypto Tigers publicó en X que WLFI ha entrado en una zona de alta volatilidad.

$WLFI 4H chart loading a big move 👀

This ascending triangle won’t stay quiet for long ⚡️ Either a fast breakout to the upside 🚀

Or a hard rug to the downside 😵 Decision candles coming soon… pic.twitter.com/XIHmRV8TwJ — Crypto Tigers (@Crypto_Tigers1) September 7, 2025

«O bien una ruptura rápida al alza, o bien una caída brutal a la baja», añadió el analista. Esto significa que WLFI probablemente experimente mayores liquidaciones, especialmente si el sentimiento alcista en torno al token da un giro de 180 grados.