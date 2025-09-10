Worldcoin se dispara un 100% tras la apuesta millonaria de una empresa cotizada

Worldcoin (WLD), la criptomoneda desarrollada por Sam Altman, fundador de OpenAI, ha protagonizado uno de los repuntes más espectaculares de la semana. El token alcanzó este martes un nuevo máximo histórico de 1,05 dólares, registrando una subida del 100% respecto al domingo anterior. Esta escalada ha situado al proyecto en el centro de atención del ecosistema cripto.

Una empresa cotizada apuesta fuerte

El catalizador principal de esta subida ha sido el anuncio de Eightco Holdings, una empresa tecnológica cotizada en bolsa que se ha convertido en la primera «Worldcoin Treasury Company» del mundo. La compañía ha levantado 250 millones de dólares de inversores privados con el objetivo específico de invertir en WLD, marcando un hito en la adopción institucional de esta criptomoneda.

Además, BitMine Immersion Technologies ha añadido otros 20 millones de dólares adicionales a esta apuesta, reforzando la confianza institucional en el proyecto de Altman. El impacto ha sido inmediato no solo en el precio del token, sino también en las acciones de Eightco, que se dispararon un increíble 3.000% en una sola sesión.

Esta estrategia se enmarca en la tendencia creciente de empresas que incorporan criptomonedas a sus balances, aunque tradicionalmente se han centrado en Bitcoin y Ethereum. Eightco se convierte así en pionera al apostar específicamente por una altcoin como reserva de valor corporativa.

El proyecto detrás del token

Worldcoin, lanzado en 2023, busca crear un sistema descentralizado de verificación de identidad mediante tecnología de reconocimiento del iris. El proyecto utiliza dispositivos llamados «orbes» desplegados globalmente para escanear la biometría ocular de los usuarios, lo que ha generado controversias por las implicaciones de privacidad y seguridad de datos biométricos.

A pesar de estas polémicas, la vinculación con Sam Altman y el auge de la inteligencia artificial han mantenido el interés del mercado en el proyecto, especialmente cuando OpenAI continúa siendo una de las empresas más valoradas del sector tecnológico.

Análisis técnico: señales mixtas

Desde la perspectiva técnica, el rally ha logrado romper una tendencia bajista que se mantenía desde inicios del verano. El gráfico de cuatro horas muestra un «Golden Cross», con la media móvil de 50 períodos cruzando por encima de la de 200, tradicionalmente considerada una señal alcista robusta.

Sin embargo, los indicadores también muestran signos de agotamiento. El RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra históricos, sugiriendo que la presión compradora podría estar llegando a su límite. Los analistas identifican el nivel psicológico de 2 dólares como una resistencia importante que podría frenar el avance.

Perspectivas y riesgos

Si se produjera una corrección desde los niveles actuales, los soportes clave se situarían en 1,50 y 1 dólar respectivamente. Los expertos advierten que comprar en estos máximos equivaldría a «llegar después de la batalla», sugiriendo prudencia para nuevos inversores.

La apuesta de Eightco representa un precedente significativo en la adopción institucional de altcoins, aunque el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de Worldcoin para superar las controversias regulatorias y demostrar la utilidad real de su propuesta tecnológica.