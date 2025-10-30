Key Notes

Bitcoin Hyper, una capa 2 para Bitcoin en preventa, destaca por su utilidad práctica al reducir tiempos y costes de transacción, especialmente útil para gaming y DeFi.

Maxi Doge, una memecoin en preventa dirigida a traders degens, podría explotar si el bull run se reanuda en noviembre una vez listada en exchanges.

XRP se ha consolidado entre las criptos más populares tras superar problemas legales, con potencial de crecimiento gracias al lanzamiento de RLUSD y la llegada de ETF al contado.

El tiempo vuela, y el mes de noviembre ya está aquí. Para posicionarse de manera óptima en el mercado cripto, conviene anticiparse al máximo.

Ha llegado el momento de buscar las próximas criptomonedas que van a multiplicar por 100 su valor en noviembre. Hemos seleccionado tres, que se encuentran entre las más prometedoras.

Bitcoin Hyper

La primera cripto seleccionada es una preventa, se trata de Bitcoin Hyper. Esta capa 2 para Bitcoin presenta numerosas ventajas, siendo la principal su utilidad.

Permite reducir considerablemente los tiempos de transacción en la blockchain de Bitcoin, al tiempo que reduce los costes. Al final, es posible aprovechar la seguridad a prueba de bombas de la red, pero sin los inconvenientes.

Bitcoin Hyper está especialmente recomendado para usos que requieren importantes volúmenes de transacciones, como el gaming o las DeFi. Más que una memecoin, Bitcoin Hyper es un proyecto concreto y prometedor.

El final de la preventa se acerca, y el token HYPER será lanzado posteriormente en los exchanges. Podría entonces multiplicar fácilmente por 100 su valor, siempre que el mercado cripto vuelva a entrar en bull run.

Maxi Doge

Maxi Doge se encuentra igualmente en fase de preventa, y seduce a un número creciente de inversores. Esta memecoin propone una versión vitaminada de Dogecoin.

Retoma los códigos de las memecoins y las referencias humorísticas de los traders degens, a quienes se dirige particularmente. Así encontramos bebidas energéticas, promesas de jubilaciones a los 22 años y trading con apalancamiento x10.

Si el bull run se reanuda en noviembre, las mejores memecoins estarán entre las primeras en rendir. Y en tal perspectiva, el precio de Maxi Doge podría explotar, sobre todo una vez que el token sea incluido en los exchanges centralizados y descentralizados.

XRP

El token de Ripple está bien instalado entre las criptomonedas más populares del mercado. Ha reforzado su posición durante los últimos meses, llegando incluso a batir su máximo histórico el pasado julio.

Libre de sus problemas judiciales, Ripple ha emprendido una nueva fase de su desarrollo, centrada en la puesta en marcha de un ecosistema DeFi completo. El lanzamiento de la stablecoin RLUSD ha jugado así un gran papel en la progresión de XRP.

XRP podría continuar seduciendo a los institucionales, aprovechando en particular la puesta en marcha de los primeros ETF de XRP al contado. La llegada de los fondos de inversión podría permitir a los inversores tradicionales incorporar la cripto en su cartera. Cientos de millones de dólares podrían así llegar al mercado.

