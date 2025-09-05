XRP, TON, Dogecoin: las próximas criptomonedas que van a comprar las empresas

Las criptomonedas se están afianzando entre los institucionales y, ahora, también entre las empresas. Estas últimas son cada vez más numerosas a la hora de constituir tesorerías cripto.

Lógicamente comenzaron acumulando Bitcoin, antes de dirigir su mirada hacia Ethereum. Y ahora muestran interés por otras altcoins, especialmente XRP, Dogecoin y, más recientemente, TON.

He aquí cuatro criptomonedas que van a subir, y que despiertan el interés de las tesorerías empresariales y cuyo valor podría, por tanto, aumentar rápidamente.

Bitcoin Hyper

Como Layer-2 para Bitcoin, Bitcoin Hyper tiene la misión de mejorar el rendimiento de la blockchain número uno. Actualmente en preventa, el proyecto podría atraer la atención de las tesorerías empresariales.

Basándose en la Solana Virtual Machine (SVM), consigue reducir considerablemente los costes de transacción, al tiempo que acelera las operaciones. Todo ello manteniendo la seguridad que ofrece la red Bitcoin.

XRP

XRP siempre ha sido la criptomoneda preferida de bancos e institucionales, pero la tendencia reciente la ha llevado al siguiente nivel.

Ahora es la nueva favorita de las tesorerías empresariales. Recientemente, la compañía japonesa Gumi anunció que destinará 17 millones de dólares a la adquisición de XRP a partir de septiembre y hasta febrero.

Y no es ni mucho menos la única: empresas como Nature’s Miracle, Tech Holdings y Webus International, por mencionar algunas, van a asignar entre 20 millones de dólares y 300 millones de dólares a compras de XRP.

La perspectiva de los primeros ETF al contado de XRP, en particular, aguza el apetito, y la tendencia podría intensificarse durante los próximos meses.

Dogecoin

¿Quién habría pensado que una memecoin despertaría tanto interés entre los inversores institucionales? Dogecoin está ahora en el punto de mira de las empresas que desean constituir una tesorería cripto.

Esta semana, una empresa estadounidense con sede en Nebraska, CleanCore Solutions, especializada en productos de limpieza, anunció la creación de una tesorería Dogecoin. Esta ha sido presentada como la primera tesorería «oficial» de este tipo. Así, va a desbloquear 175 millones de dólares para constituirla, y ha puesto al abogado personal de Elon Musk al frente de este fondo.

De esta manera, podría incitar a otras empresas a hacer lo mismo. Esto podría impulsar DOGE hacia nuevos récords.

TON

Una de las últimas criptomonedas en haber atraído la atención de los inversores institucionales es TON Coin. La criptomoneda vinculada a Telegram presenta efectivamente un potencial interesante.

La compañía Portage Biotech, cotizada en bolsa, anunció así esta semana el lanzamiento de una tesorería en TON, rebautizándose de paso como AlphaTON. Ha anunciado su intención de dedicar 100 millones de dólares a la compra de TON para empezar.

Como ocurre con Dogecoin, esto podría indicar el inicio de una nueva tendencia, mientras que la cripto vinculada a Telegram presenta un importante potencial de crecimiento. Ha vivido efectivamente un año difícil, relacionado especialmente con la gestión implementada por la fundación TON o incluso el arresto en Francia del consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, liberado desde entonces.

