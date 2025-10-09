YZi Labs lanza un fondo de 1.000 millones para impulsar el desarrollo en la BNB Chain

El fondo busca acelerar la innovación en ámbitos como las finanzas descentralizadas (DeFi), la inteligencia artificial, los activos del mundo real (RWA), los pagos digitales y las carteras de nueva generación. Según la compañía, se trata de una apuesta renovada por “fundadores con visión”, con el objetivo de ampliar las aplicaciones Web3 sobre la red.

YZi Labs, anteriormente conocida como Binance Labs hasta su rebranding en enero de 2025, ha financiado en el pasado proyectos emblemáticos del ecosistema BNB como PancakeSwap, ListaDAO, Aster y Aspecta. La firma mantiene su estrategia de crecimiento a través de programas como Most Valuable Builder (MVB) y fondos específicos como el BNB Digital Asset Treasury o el RWA Fund.

La BNB Chain lidera el mercado en volumen y usuarios

El anuncio coincide con un momento de fuerte expansión para la red. La BNB Chain encabeza actualmente el volumen de negociación en DEX y el número de usuarios activos diarios, superando los 26 millones de transacciones diarias.

En las últimas 24 horas, según datos de Lookonchain, la red registró 6.050 millones de dólares en volumen DEX y 5,57 millones en comisiones, situándose tercera en valor total bloqueado (TVL), con 9.130 millones.

BSC leads the market again — with over $6.05B in DEX volume and $5.57M in chain fees in the past 24 hours, both ranking #1 among all chains. @BNBCHAIN @cz_binance https://t.co/xSkaWrutls pic.twitter.com/S7OZwH1w1n — Lookonchain (@lookonchain) October 8, 2025

BNB se convierte en la tercera mayor criptomoneda

El token BNB ha superado recientemente a XRP, consolidándose como la tercera criptomoneda por capitalización de mercado. El 7 de octubre alcanzó un máximo histórico de 1.336 dólares, con una capitalización de 184.000 millones.

A día de hoy cotiza en torno a 1.321 dólares, tras subir más de un 50 % en el último mes y duplicar su volumen diario hasta los 12.000 millones, según datos de CoinMarketCap.

El impulso llega tras la actualización Maxwell Hardfork, implementada en mayo, que mejoró la eficiencia de la red al reducir los tiempos de bloque y las tarifas de transacción. Con el interés institucional al alza, algunos analistas no descartan que el precio de BNB se acerque pronto a los 1.500 dólares, impulsado por el optimismo en torno a los futuros ETF y el repunte general de las altcoins.

