Este rally no solo ha captado la atención de los inversores, sino que ha llevado la tasa de hash de la red a un máximo histórico, convirtiendo la minería de ZEC en una de las criptomonedas más rentables del mercado mientras Bitcoin permanece lateralizado.

El auge de la minería de ZEC: la tasa de hash alcanza niveles récord

El sistema de prueba de trabajo de Zcash, basado en el algoritmo Equihash, está registrando una actividad sin precedentes.

La tasa de hash de la red se ha disparado hasta un máximo histórico de 12,53 GS/s. A diferencia del algoritmo SHA256 de Bitcoin, Equihash exige más recursos para la minería de Zcash, pero ahora está resultando considerablemente más lucrativo.

En estos momentos, el ASIC Antminer Z15 Pro de Bitmain genera aproximadamente 39,56 dólares de beneficio diario tras descontar los costes eléctricos, lo que convierte a Equihash en un 43% más rentable que el algoritmo SHA256 de Bitcoin.

Los principales pools de minería como ViaBTC, que controla el 31,84% del poder de hash de la red Zcash, han consolidado su dominio, seguidos por F2pool, Antpool y Binance.

Zcash problem in one tweet: 1 mining pool controls the whole network, ViaBTC has around 73% of $ZEC hashrate What can go wrong: > 51 percent attack becomes possible

> double spend money

> cancel or reorder transactions

> block any transactions they want

> change blocks and… pic.twitter.com/URe1lDMMck — Void 🔎 (@VoidOnChain) October 26, 2025

Análisis del precio de ZEC: niveles clave a vigilar

En el gráfico de cuatro horas, ZEC cotiza en torno a los 390 dólares tras consolidarse desde sus recientes máximos.

Los indicadores técnicos apuntan a un posible escenario de ruptura. La resistencia fundamental se sitúa cerca de los 450 dólares; un movimiento decidido por encima de este nivel podría desencadenar una carrera hacia el objetivo de 600 dólares.

Por otro lado, un retroceso hacia la zona de soporte de 320 dólares podría proporcionar una base más sólida para el próximo rally.

El RSI se mantiene neutral en torno a 50, y el MACD se está aplanando, lo que sugiere que ZEC podría estar preparándose para un movimiento importante en cualquier dirección.

Mientras el activo mantenga mínimos ascendentes, la estructura general seguirá siendo alcista a medio plazo.

Las criptomonedas de privacidad ganan tracción

El renovado interés por las criptomonedas centradas en la privacidad llega en un momento de creciente escrutinio sobre la vigilancia financiera y la protección de datos.

Con los reguladores endureciendo la supervisión sobre los exchanges de criptomonedas y los requisitos KYC (conoce a tu cliente), monedas como Zcash están recuperando relevancia a medida que los usuarios buscan mayor control sobre sus datos financieros.

