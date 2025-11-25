Key Notes

OKX está considerando volver a listar la mayor criptomoneda de privacidad.

Zcash registró repentinamente un fuerte impulso alcista hasta los 600 dólares.

ZEC estará disponible para operar en el mercado de OKX el 24 de noviembre.

Zcash (ZEC) ha encontrado su camino de vuelta a OKX, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mercado.

OKX anunció la incorporación de Zcash, el token de privacidad más grande del mercado, el domingo 23 de noviembre mediante una publicación en su dominio chino. El intercambio, que también es la mayor plataforma extraterritorial que presta servicio al mercado chino, ya ha comenzado a aceptar depósitos de ZEC. Según el anuncio, OKX lanzará su mercado al contado ZEC/USDT a las 12:00 UTC del 24 de noviembre. Los retiros se abrirán apenas dos horas después de que se active la negociación al contado.

Curiosamente, OKX había eliminado ZEC, junto con otras destacadas monedas de privacidad, en enero de 2024. El intercambio retiró los principales tokens de privacidad debido a «baja actividad» y «comentarios de los usuarios» sin definir razones específicas para cada activo, según informó Coinspeaker.

Zcash rumbo a los 600 dólares

Poco después del anuncio de OKX, Zcash experimentó un fuerte impulso alcista cuando su precio alcanzó un máximo local de 601 dólares.

Sin embargo, debido al sentimiento bajista que ha estado dominando el mercado, ZEC sufrió otra corrección hasta su precio actual de 564 dólares. El principal token de privacidad ha ganado popularidad recientemente gracias a su impresionante rendimiento de precio desde septiembre.

Zcash ha subido más del 1.100% en los últimos tres meses. El token cuenta actualmente con una capitalización de mercado de 9.240 millones de dólares y un volumen de negociación diario de casi 2.000 millones de dólares.

El impulso del precio de Zcash también ha generado un mayor interés en el mercado general de privacidad cripto. Según datos de CoinMarketCap, la capitalización total de mercado de esta categoría se sitúa actualmente en 59.600 millones de dólares.

Analistas reconocidos también están estableciendo objetivos de precio alcistas para Zcash. Coinspeaker informó que Ali Martínez cree que ZEC alcanzará pronto la marca de los 750 dólares. El 7 de noviembre, el activo tocó brevemente los 736 dólares por primera vez desde noviembre de 2016.

