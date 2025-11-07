ZEC supera los 500$: máximos de varios años y ganancias millonarias

Redactora técnica experta en DeFi, blockchain, análisis técnico y fundamental del mercado de criptomonedas. Más de ocho años asesorando a particulares y empresas.
Key Notes
- ZEC ha escalado por encima de los 500$, alcanzando niveles no vistos desde enero de 2018.
- La capitalización de mercado aumentó en 8.460 millones de dólares, situando a ZEC entre las 20 principales criptomonedas.
- Un operador ha conseguido 2,7 millones de dólares en beneficios no realizados durante el repunte.
Mientras el mercado cripto en general sigue recuperándose del retroceso de esta semana, Zcash (ZEC, cotizando a 530,6$) se ha llevado todo el protagonismo al cruzar el importante umbral psicológico de los 500 dólares. La criptomoneda centrada en la privacidad cotiza actualmente cerca de los 514 dólares, con una subida cercana al 20% en las últimas 24 horas.
Esta es la primera vez que ZEC toca estos niveles desde enero de 2018. El hito llega tras una tendencia alcista sostenida de la criptomoneda a lo largo de octubre, a pesar de la volatilidad del mercado global.
Someone created a new wallet (0x96ea) 3 days ago and FOMOed long on $ZEC — now sitting on $2.7M in unrealized profit.
Position: 32,000 $ZEC($16.3M).
Liquidation price: $373.13https://t.co/W0anYjkwVb pic.twitter.com/d0HE4CgvcJ
— Lookonchain (@lookonchain) November 6, 2025
En los últimos 30 días, ZEC se ha disparado más del 250%, añadiendo aproximadamente 5.700 millones de dólares en capitalización bursátil. Con este último rally, su valor de mercado total se sitúa ahora en 8.460 millones de dólares, entrando en la lista de las 20 principales criptomonedas del mundo por capitalización.
Un operador se embolsa millones en plena escalada
Según datos en cadena de Lookonchain, un operador anónimo creó una nueva cartera a principios de esta semana y apostó todo por ZEC. La posición larga del operador, compuesta por 32.000 ZEC valorados en unos 16,3 millones de dólares, registra ahora un beneficio no realizado de alrededor de 2,7 millones de dólares.
Cabe destacar que la escalada del precio de ZEC coincide con una actividad masiva en el sistema PoW de Zcash. La tasa de hash de la red alcanzó recientemente un pico histórico de 12,53 GS/s. Los analistas consideran que la creciente adopción de la red podría impulsar el precio de ZEC, convirtiéndola en una de las mejores criptomonedas para comprar.
Perspectivas del precio de ZEC: ¿rally extendido o agotamiento?
En el gráfico diario, ZEC se encuentra actualmente cerca de la banda superior de Bollinger. Esto indica un fuerte impulso alcista, pero también una posible advertencia de sobrecalentamiento a corto plazo.
🚀 $ZEC has surpassed our $500 price target — the new target is $800 by year-end! 🔥
Read more 👇https://t.co/Z1L7HABg77
— CoinCodex (@CoinCodex) November 6, 2025
En caso de caída del precio, el soporte inmediato se sitúa cerca de los 450$, seguido de un soporte más fuerte en torno a la banda media (SMA de 20 días) entre 390 y 400 dólares.
Mientras tanto, el RSI ha subido por encima de 70, lo que normalmente señala condiciones de sobrecompra. Sin embargo, si la demanda alcista continúa, los analistas esperan la próxima zona de resistencia alrededor de los 550-580$, con una posible ruptura que llevaría a 620$ o más.
La firma de análisis de mercado CoinCodex señaló en X que ZEC ha superado su objetivo inicial de 500$ y elevó su proyección de fin de año a 800$.
$ZEC buy was one of the best calls on this page in a while, more than 20x gains
if you bought with me consider taking profits and rotating to other good coins
NEVER MARRY YOUR BAG, NEVER. pic.twitter.com/O6emLWgcMU
— $0uL (@spetsnaz_3) November 6, 2025
Aunque las perspectivas para ZEC siguen siendo alcistas, muchos coinciden en que la reciente escalada podría invitar pronto a una ronda de toma de beneficios antes del próximo tramo alcista. El popular analista Soul aconsejó a los inversores asegurar beneficios si entraron temprano, añadiendo: «Nunca te cases con tu posición».
