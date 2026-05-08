Le Bitcoin s’échangeait à 79 732 USD au 7 mai, en baisse de 2 % sur 24 heures, après avoir nettement rejeté un sommet de cinq mois à 82 784 USD atteint deux séances plus tôt. Ce n’est pas une nouvelle très haussière pour le Bitcoin aujourd’hui.

Ce retournement a ramené le cours du BTC sous le seuil psychologique des 80 000 USD, un niveau qu’il n’a pas réussi à maintenir structurellement lors de trois tests distincts en quatre mois.

La question analytique n’est plus de savoir si le Bitcoin peut atteindre 80 000 USD, mais si les conditions structurelles existent pour transformer ce niveau de plafond en plancher.

Les données on-chain, le positionnement sur les dérivés et les indicateurs techniques sont actuellement alignés contre cette conversion, alors même que les flux d’investissement institutionnels restent élevés, une divergence qui définit la fragilité de la configuration actuelle.

Le niveau des 80 000 USD : ce que montre réellement la structure de prix du Bitcoin

Dans l’analyse actuelle du prix du BTC, le graphique en quatre heures identifie 80 513 USD comme le niveau de résistance immédiat que le Bitcoin doit reconquérir et clôturer au-dessus pour signaler une reprise haussière crédible.

Ce niveau n’est pas arbitraire ; il représente la base du cluster d’offre qui a plafonné le prix lors de la consolidation de fin avril et qui, depuis, est passé du statut de support à celui de résistance après l’échec de la cassure à 82 784 USD.

L’important n’est pas que le Bitcoin ait touché 82 784 USD ; c’est qu’il n’ait pas pu clôturer au-dessus avec un volume significatif. Selon les données suivies via TradingView, le volume d’échange a bondi de 25 % pour atteindre 45 milliards USD le 7 mai lors de la poussée au-dessus de 80 000 USD, mais a diminué de 15 % lors du retournement qui a suivi, signature classique d’épuisement d’une cassure mécanique plutôt que d’une demande structurelle.

Les mèches intraday dans la zone des 81 000 USD – 82 000 USD sans clôtures quotidiennes soutenues au-dessus de 80 513 USD confirment que le niveau fonctionne comme une résistance, et non comme une zone franchie.

La structure immédiate à la baisse place le premier support à 79 135 USD, lequel était déjà testé au moment de la rédaction, suivi d’un cluster de demande plus significatif à 74 857 USD. La moyenne mobile simple à 200 jours se situe à 83 435 USD ; c’est la prochaine cible matérielle au-dessus, si les haussiers récupèrent les 80 513 USD, tandis que la moyenne mobile à 100 jours à environ 72 000 USD offre un soutien dynamique à la baisse. Une clôture quotidienne sous 79 135 USD avec un volume élevé signalerait que la structure baissière actuelle s’approfondit plutôt qu’elle ne se consolide.

Actualité Bitcoin aujourd’hui : les flux institutionnels peuvent-ils transformer les 80 000 USD de plafond en plancher ?

À la lecture des actualités du jour, il est clair que l’argument de l’investissement institutionnel pour le Bitcoin reste substantiellement intact. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 623 millions USD d’entrées nettes le 1er mai seulement, le chiffre quotidien le plus élevé en trois semaines, signalant que l’accumulation institutionnelle s’est poursuivie même si le prix au comptant faiblissait.

Ce volume d’entrées reflète un engagement structurel envers l’exposition au Bitcoin qui est catégoriquement différent des cycles de demande portés par les particuliers des années précédentes, une dynamique examinée en détail dans le positionnement croissant de Goldman Sachs dans les ETF Bitcoin et l’engagement de plus en plus fort du bilan de Wall Street.

La complication réside dans le mécanisme de transmission. Les entrées d’ETF institutionnels ne produisent pas automatiquement un support du prix au comptant – elles doivent épurer l’excédent de produits dérivés avant de pouvoir relever le plancher structurel.

L’intérêt ouvert (Open interest) sur les contrats à terme BTC a grimpé de 7 % pour atteindre 60 milliards USD au 7 mai, selon Coinglass, concentrant le risque de liquidation précisément au niveau où les acheteurs institutionnels accumulaient. Cette dynamique s’est jouée avec une précision mécanique : les liquidations totales de BTC sur la période de 24 heures ont atteint 105,45 millions USD, les liquidations de positions longues représentant 93,87 millions USD contre seulement 11,58 millions USD pour le côté vendeur (short).

L’indicateur Bull Bear Power quantifie ce que les données de liquidation impliquent directionnellement. Le BBP est devenu négatif le 7 mai, s’affichant à -1 614 après être resté systématiquement positif du 1er au 6 mai, la période précise qui correspondait à la progression du Bitcoin vers son sommet de cinq mois.

Simultanément, la ligne Aroon Down a atteint 92,86 %, une lecture qui approche le seuil de 100 % signalant un nouveau plus bas confirmé sur la période de mesure. Les entrées institutionnelles sont réelles ; leur capacité à absorber cette pression de vente orchestrée par les dérivés à court terme n’est pas encore démontrée.

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