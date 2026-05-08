Le Bitcoin est repassé sous la barre des 80 000 USD aujourd’hui (8 mai), alors que de nouvelles frappes militaires américaines dans le détroit d’Ormuz ont sapé l’appétit pour le risque sur l’ensemble des marchés, poussant le BTC à 79 250 USD, soit une baisse de -2,8 % en 24 heures.

Ce repli interrompt une série de plusieurs jours de hausse qui avait porté l’actif à 82 700 USD plus tôt cette semaine. La survie de cette série de six semaines de gains au cours du week-end dépend d’une question : l’Iran va-t-il riposter ou négocier ?

Le déclencheur immédiat a été l’annonce d’une nouvelle série de frappes américaines dans le détroit d’Ormuz, ce qui a ébranlé les marchés boursiers au sens large et incité les traders à réduire leur exposition aux actifs spéculatifs.

Le BTC avait brièvement touché les 82 000 USD grâce à 2,44 milliards USD d’entrées dans les ETF en avril, le chiffre mensuel le plus élevé depuis octobre 2025.

Cet élan est désormais au point mort. Des épisodes précédents de ce conflit ont montré que le Bitcoin réagissait brutalement à la détérioration des cessez-le-feu, et l’action des prix de vendredi s’inscrit parfaitement dans ce schéma.

Le marché crypto global a chuté de -1,2 %, suivant une capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s’établissant à 2,73 billions USD, avec un sentiment d’aversion au risque s’étendant aux altcoins. Le tableau macroéconomique reste binaire : un signal de paix crédible pourrait relancer le rallye, tandis qu’une nouvelle escalade menace une cassure technique plus profonde.

(SOURCE : TradingView)

Le prix du BTC USD peut-il maintenir 78 900 USD et reconquérir 83 000 USD cette semaine ?

À 79 381,69 USD, le Bitcoin s’appuie sur un ensemble de planchers techniques que les analystes avaient signalés bien avant la chute de vendredi.

La ligne immédiate dans le sable se situe au niveau du retracement de Fibonacci de 50 % à 78 920 USD ; une cassure à ce niveau exposerait l’EMA à 100 jours près de 75 886 USD, un niveau non testé depuis la phase précédente du conflit iranien. La réaction du BTC aux nouvelles de cessez-le-feu plus tôt dans le cycle a montré avec quelle rapidité la zone des 72 000 USD est devenue d’actualité une fois le support macroéconomique évaporé.

À la hausse, les analystes de MEXC identifient la moyenne mobile à 200 jours à 83 000 USD comme la résistance pivot — une clôture nette au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie vers 89 000 USD – 94 000 USD, et potentiellement 100 000 USD si la demande pour les ETF reste constante jusqu’à la mi-mai. Le RSI se situe à 65,60, techniquement toujours haussier mais refroidi après l’essoufflement du pic lié au short-squeeze.

Trois scénarios méritent l’attention :

Cas haussier : l’Iran signale de réels progrès vers un cessez-le-feu au cours du week-end, le BTC repasse les 81 000 USD lundi, et les flux vers les ETF reprennent ; 85 000 USD d’ici la mi-mai semble plausible dans cette configuration. Cas de base : l’impasse persiste, le BTC se consolide entre 78 900 USD et 81 000 USD alors que les marchés attendent le prochain catalyseur. Cas baissier : l’escalade s’intensifie, les 78 920 USD cèdent, et un test de l’EMA à 75 886 USD devient l’issue la plus probable. La série de six semaines de gains est techniquement intacte, mais elle dépend désormais de la géopolitique plutôt que des fondamentaux.

Bitcoin Hyper vise un potentiel de hausse précoce alors que le Bitcoin teste des niveaux clés

Pour les investisseurs qui voient le Bitcoin stagner face à la résistance avec un risque macroéconomique imminent, le potentiel de hausse supplémentaire au comptant (spot) avec une capitalisation de 1,6 billion USD semble de plus en plus limité.

La fenêtre de rendement asymétrique se situe plus tôt dans l’écosystème.

C’est la thèse derrière Bitcoin Hyper ($HYPER), un projet de Layer 2 Bitcoin actuellement en prévente qui a levé plus de 32,6 millions USD avec un prix actuel du jeton de 0,0136797 USD.

L’ambition principale du projet est d’être le premier Layer 2 Bitcoin à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM), offrant théoriquement une exécution des contrats intelligents plus rapide que Solana elle-même tout en s’appuyant sur la couche de sécurité de Bitcoin.

Un pont canonique décentralisé (Decentralized Canonical Bridge) gère les transferts de BTC, et l’architecture cible les trois faiblesses structurelles qui ont historiquement limité la programmabilité de Bitcoin : un débit lent, des frais élevés et l’absence de contrats intelligents natifs.

Le conflit iranien a déjà démontré à quel point l’infrastructure on-chain de Bitcoin peut être mise à rude épreuve ; une couche de scalabilité a ici une utilité réelle, et pas seulement marketing. Le staking est disponible avec un APY élevé proposé.

Visitez le site de la prévente de Bitcoin Hyper ici

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