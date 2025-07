Avalanche (AVAX) : une hausse de 50 % imminente, saisissez l’opportunité

Depuis mercredi dernier, la société Avalanche a connu une hausse impressionnante de 25 %. Ce fut suite à l’annonce d’une baisse de 50 points de base des taux d’intérêt faite par la Réserve fédérale.

Cette hausse a poussé AVAX à un niveau de résistance critique. De ce fait, elle devrait influencer l’évolution de son cours dans les semaines à venir. Actuellement négocié à près de 28 $, le token teste une zone d’offre clé. Le jeton incite les analystes et les investisseurs à suivre de près son prochain mouvement.

De nombreux acteurs du marché sont optimistes. D’ailleurs, ils prévoient qu’un dépassement de cette résistance pourrait ouvrir la voie à une hausse agressive du cours d’AVAX. Cela pourrait probablement propulser AVAX dans une nouvelle tendance haussière. Donc, cela le conduira potentiellement à de nouveaux sommets et même à une hausse de 50 % pour le token.

Cependant, si Avalanche ne parvient pas à franchir ce niveau, il risque un recul. Cela pourrait voir les prix retester les niveaux de soutien précédents.

$AVAX – bullish breakout daily ✅🚀

Strong price action & clean uptrend daily! 📈

Price looks set to fly toward 32$ – 33$ & more!

Short term: possible bearish correction to retest the 25.00 – 24.50$ area, but medium term = 📉

Important levels & possible setup in my chart!🎯… pic.twitter.com/BOIZ9YEUQi

— 🧙 Crypto_Jobs🧙‍♂️ TA & FA 🎯 (@CryptoJobs3) July 28, 2025