Bitcoin : 107 BTC de 2014 détruits via une adresse de burn

Actualité Bitcoin : Lundi dernier, cinq adresses Bitcoin créées le 10 avril 2014 ont simultanément transféré un total de 107 BTC, d’une valeur d’environ 8,2 millions de dollars aux cours actuels, vers la célèbre adresse de burn 1111111111111111111114oLvT2 . Ce mouvement, repéré en premier par l’analyste on-chain Sani (SaniExp), retire définitivement ces fonds de l’offre en circulation.

La synchronisation parfaite, la structure identique des transactions et les paramètres de verrouillage (locktime) ont immédiatement écarté la thèse de la coïncidence. Sur X, les observateurs multiplient les théories sur l’identité et les motivations de l’auteur derrière cet acte délibéré.

Plus qu’un simple mystère, cet événement semble signaler une sophistication croissante chez les détenteurs de Bitcoin de longue date. Qu’il s’agisse d’individus, de collectifs ou de systèmes automatisés, ces acteurs organisent des sorties irréversibles du réseau. Ici, la mécanique technique de l’opération, particulièrement lisible sur la blockchain, importe plus que le mobile lui-même.

Bitcoin News Today : Le mécanisme de burn et les preuves on-chain

Le fonctionnement est simple : une adresse de burn comme 1111111111111111111114oLvT2 (souvent surnommée 1BitcoinEater par la communauté) est un format d’adresse valide pour lequel aucune clé privée n’existe ni ne peut être dérivée. Par conséquent, tout BTC envoyé vers celle-ci est prouvé comme étant définitivement inutilisable selon les règles cryptographiques actuelles de Bitcoin.

Les cinq adresses émettrices — 16g5hMoREWqMcaQGvnCHCWPheotD99bVQt , 1PkWqW1P7KsxYXsAnWMPru6NNTfBeiRT6V , 1LieqLD1qNadbQrSGjYAUT3tVL2w4cxXQu , 14UNkCVPDQFCZAvq3j4vUQ6h6pHwBtegMa et 1JtpAuksysZdwzkCjwQpTG5mzE8BRq7qmh — ont chacune vidé l’intégralité de leur solde en une seule opération, affichant désormais un solde de zéro.

Les frais totaux pour ces cinq transactions ne se sont élevés qu’à 5,56 $, avec un taux de 1,81 sat/vByte. Les analystes notent toutefois que ce tarif représentait environ le double des frais en vigueur pour ce bloc, suggérant que l’expéditeur souhaitait une exécution prioritaire dès l’expiration du locktime.

Chaque transaction partageait le même bloc de verrouillage 950 958, le même paramètre Replace-By-Fee et une consolidation multi-UTXO vers une sortie unique. Cette signature technique est caractéristique d’un pré-signage et d’une diffusion automatisée par un opérateur unique, plutôt que de cinq parties indépendantes agissant de concert.

Selon les données on-chain citées par Protos, l’exécution a été synchronisée à la seconde près. Une analyse de MEXC indique que ce groupe d’adresses accumulait des fonds depuis 2014, atteignant un pic de valeur d’environ 2,5 millions de dollars fin 2025 avant cette destruction totale.

BTC linked to Mt.Gox were recently sent to BTC burn address



More than a 100 BTC were sent to 1111111111111111111114oLvT2 that is used as a burn address. Most of the addresses involved were receiving funds linked to Mt.Gox.



The address on the screenshot got 20 BTC and was… pic.twitter.com/6QrToqyRtI — AMLBot (@AMLBotHQ) May 26, 2026

Il convient de rester prudent sur l’interprétation de certains détails. La société d’analyse blockchain AMLBot a affirmé que certains entrants possédaient des liens historiques avec l’infrastructure de l’échange déchu Mt. Gox. Toutefois, elle n’a pas identifié l’expéditeur réel, ni lié ce mouvement au syndic de faillite de Mt. Gox. À ce jour, aucune communication officielle ou document judiciaire n’a confirmé de lien avec l’affaire Mt. Gox.

Le motif, l’identité de l’opérateur et l’élément déclencheur de cette diffusion automatisée restent inconnus.

Ce que le registre on-chain confirme sans ambiguïté, c’est la destruction : 107 BTC ont été retirés de l’offre. L’adresse de burn détient désormais 807 Bitcoins, soit environ 61 millions de dollars, devenus définitivement inaccessibles.