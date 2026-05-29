Vendredi 29 mai 2026 – Le marché vient d’offrir un rappel classique : dès qu’un signal institutionnel est clair, la liquidité se réveille vite. Stellar (XLM) a signé une hausse hebdomadaire de 40 %, dépassant largement le rythme global et repassant nettement au-dessus de 0,20 $ sur fond de volumes en progression.

Mais une fois le mouvement enclenché, la question devient immédiatement « et ensuite ? ». Une partie des investisseurs qui ont profité du sprint de XLM semble déjà arbitrer vers un autre type de pari : des infrastructures natives Bitcoin, centrées sur la scalabilité et l’usage DeFi.

C’est précisément le créneau de Bitcoin Hyper (HYPER), dont la prévente a dépassé 32,7 millions de dollars — un niveau qui attire à la fois des baleines et des particuliers en quête d’entrée “avant le pricing suivant”.

XLM : le catalyseur DTCC propulse le prix, mais la prise de profits se profile

La dynamique haussière de Stellar s’est accélérée après l’annonce d’un partenariat entre la DTCC et la Stellar Development Foundation. L’objectif : intégrer des versions tokenisées d’actifs sous la garde de la DTC sur le réseau Stellar, avec un déploiement attendu au premier semestre 2027. Le périmètre vise large (actions, ETF, bons du Trésor américains), et s’inscrit dans l’approche multi-chaînes de la DTCC pour améliorer l’efficacité des règlements et la circulation des actifs numériques.

DTCC and the Stellar Development Foundation announced today plans to enable the tokenization of DTC‑custodied assets on the @StellarOrg network. This collaboration advances DTCC’s multi chain strategy and expands how traditional assets move across digital ecosystems.… pic.twitter.com/bdeX0JmDGY — DTCC (@The_DTCC) May 27, 2026

Sur le marché, l’impact a été immédiat : XLM a gagné plus de 40 % sur sept jours, cassant la résistance des 0,20 $ avec des échanges soutenus. En parallèle, la valeur des actifs du monde réel (RWA) sur Stellar s’établit autour de 1,82 milliard de dollars, et des noms comme Franklin Templeton ou WisdomTree utilisent déjà son infrastructure — un signal supplémentaire de la convergence entre finance traditionnelle et réseaux publics.

Ce type de hausse rapide déclenche souvent le même comportement : sécuriser une partie des gains et chercher un nouveau catalyseur. Dans le cycle actuel, l’angle “Bitcoin + utilité” concentre beaucoup de cette attention, ce qui explique pourquoi des capitaux se dirigent vers Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper (HYPER) : la thèse « L2 sur Bitcoin » qui capte le flux du moment

Bitcoin Hyper (HYPER) se présente comme le premier véritable réseau Layer 2 dédié à Bitcoin, avec une promesse claire : apporter vitesse et faibles frais tout en s’ancrant sur la sécurité de la chaîne principale. Le protocole s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) pour viser un débit élevé, et combine des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) avec des rollups optimistes et des sidechains pour agréger les transactions.

Côté fonctionnement, le récit est très orienté “usage” : les utilisateurs déposent des BTC via une adresse de pont sécurisée, des contrats intelligents vérifient les preuves, puis des jetons équivalents sont émis sur le L2 — utilisables ensuite pour le staking, les DEX, les paiements et diverses dApps. Autrement dit, l’objectif est de faire “travailler” la liquidité BTC dans un environnement plus flexible, sans quitter l’écosystème Bitcoin.

Bitcoin has the foundation. Hyper has the horsepower. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/oPtHoivRRZ — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 22, 2026

Les chiffres qui comptent pour les investisseurs : 32,7 M$ levés, 0,0136808 $ et 36 % d’APY

Pour le marché, l’intérêt se lit d’abord dans les métriques : la prévente a déjà récolté plus de 32,7 millions de dollars, et le jeton HYPER s’affiche à 0,0136808 $ au prix actuel. Pour les participants qui verrouillent leurs jetons dès maintenant, les récompenses de staking atteignent 36 % d’APY.

L’argument “investable” repose sur un enchaînement simple : si la demande pour une DeFi plus accessible côté Bitcoin se renforce, une infrastructure L2 qui réduit les frictions (coût, rapidité, applications) peut devenir un point de passage naturel. Dans ce contexte, les investisseurs qui sortent d’un pump d’altcoin (comme XLM) voient dans la prévente un moyen de se repositionner avant un nouveau palier de prix, plutôt que d’acheter après une première vague.

Comment se positionner sur la prévente (et suivre l’avancement des paliers)

Pour participer, rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper. L’achat est conçu pour s’intégrer avec l’application Best Wallet sur mobile, avec la possibilité d’acquérir des HYPER via ETH, BNB, SOL, des stablecoins ou par carte bancaire. L’application Best Wallet est disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Au prix actuel de 0,0136808 $ par HYPER, il est possible de staker immédiatement pour viser un rendement de 36 % d’APY, en attendant d’éventuelles premières cotations sur des plateformes d’échange majeures.

Pour suivre l’évolution du projet et l’avancement de la prévente : suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez le canal Telegram.

Point de vigilance : le risque “prévente” reste réel

Même si la traction (montant levé) et la narrative L2 Bitcoin sont des moteurs évidents, une prévente reste un placement spéculatif : le calendrier technique, l’exécution, la liquidité future et les conditions de marché peuvent modifier fortement la trajectoire.

Les rendements affichés (comme l’APY) peuvent aussi évoluer. La discipline la plus prudente consiste à dimensionner sa position en conséquence et à privilégier une gestion du risque adaptée.

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