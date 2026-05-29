Bitcoin : 472 fois déclaré mort, le BTC résiste à 73 300 $

Le prix du Bitcoin a été déclaré mort plus souvent que la plupart des actifs n’ont connu de jours de gloire : 472 fois depuis 2011, pour être précis. Pourtant, il s’échange aujourd’hui autour de 73 300 $, affichant un recul d’environ -3 % sur les dernières 24 heures, tout en restant solidement ancré dans ce qui s’apparente à une phase de consolidation calculée.

Les données suivies par CryptoRank confirment que ces 472 déclarations de « décès du Bitcoin » ont traversé de multiples cycles de marché, des moments de panique réelle, des menaces réglementaires et des vagues de ventes massives liées à la macroéconomie. À chaque fois, ce narratif s’est effondré sous le poids de la reprise du prix du Bitcoin.

Bitcoin Has Died 472 Times Since 2011



During this time, $BTC has grown 701,300-fold (70.13M %), despite 472 claims over that period that “Bitcoin is dead” or it's “going to zero" pic.twitter.com/IxqCd0BBiP — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) May 27, 2026

Les catalyseurs macroéconomiques restent l’élément imprévisible. Les traders surveillent de près les prochains commentaires des banques centrales, l’évolution des relations Iran-États-Unis et les flux des ETF Bitcoin, considérés comme les variables les plus susceptibles de faire sortir le BTC de sa fourchette actuelle. Une analyse récente du marché des contrats à terme sur le Bitcoin suggère que le prochain mouvement directionnel sera probablement dicté par les données plutôt que par le sentiment du marché.

Le marché crypto global est en baisse de -3,2 % sur les dernières 24 heures, chutant à 2,53 billions de dollars, avec un volume quotidien tombant à seulement 106 milliards de dollars, contre 130 milliards de dollars la veille.

Le prix du Bitcoin peut-il reconquérir les 78 000 $ ou un repli plus profond est-il à prévoir ?

$BTC has lost the $74,500 support zone.



Now, the key support zone is $71K-$73K, which should hold for any bounceback.



If Bitcoin fails to hold, the downtrend will accelerate. pic.twitter.com/6KAlYIfE1Z — Ted (@TedPillows) May 28, 2026

L’analyse des bandes de Bollinger quotidiennes place l’enveloppe de trading entre environ 73 290 $ pour la bande inférieure et 82 480 $ pour la bande supérieure. Cela positionne l’action actuelle du prix exactement au milieu de la fourchette, sans extension marquée dans un sens ou dans l’autre. Un modèle à court terme prévoit une oscillation du BTC entre 73 200 $ et 75 100 $ au cours des prochaines 24 heures.

Trois scénarios dessinent les perspectives à court terme :

Scénario haussier : Le BTC se maintient au-dessus de 73 000 $, repasse la barre des 75 900 $ et progresse vers la zone de résistance située entre 78 152 $ et 79 331 $. Certains analystes de renom ont fixé un objectif de 125 000 $ pour ce cycle, un niveau qui nécessite une résolution haussière de cette consolidation.

Le BTC se maintient au-dessus de 73 000 $, repasse la barre des 75 900 $ et progresse vers la zone de résistance située entre 78 152 $ et 79 331 $. Certains analystes de renom ont fixé un objectif de 125 000 $ pour ce cycle, un niveau qui nécessite une résolution haussière de cette consolidation. Scénario de base : Le prix continue de fluctuer entre 73 200 $ et 75 900 $, le marché digérant la volatilité récente en attendant une clarification macroéconomique.

Le prix continue de fluctuer entre 73 200 $ et 75 900 $, le marché digérant la volatilité récente en attendant une clarification macroéconomique. Scénario baissier : Une cassure franche sous les 73 000 $ (la bande de Bollinger inférieure) modifierait significativement les arguments techniques et ouvrirait la porte à des niveaux de support inférieurs, non reflétés dans les prévisions consensuelles actuelles.

L’excès spéculatif a été purgé. Cela constitue soit la base de la prochaine jambe de hausse, soit le début d’une correction plus longue. Les modèles historiques des marchés haussiers suggèrent que la patience durant les phases de consolidation a généralement été récompensée, bien que les performances passées soient soumises aux réserves habituelles.

Bitcoin Hyper vise un positionnement précoce alors que le BTC teste une zone critique

Pour les investisseurs qui observent le Bitcoin évoluer latéralement et se demandent si le rapport risque-rendement actuel justifie une nouvelle exposition, le calcul est complexe. À 73 400 $, le potentiel de hausse vers les sommets précédents est réel, mais moins asymétrique que lors d’un positionnement en début de cycle. C’est dans cet écart entre « actif solide » et « entrée précoce à forte conviction » que les préventes de couches d’infrastructure attirent historiquement l’attention.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne à l’intersection de la confiance établie du Bitcoin et des exigences de rapidité de la DeFi moderne. Le projet se présente comme la première Layer 2 Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), une combinaison conçue pour apporter l’exécution de contrats intelligents en moins d’une seconde à l’écosystème Bitcoin, sans sacrifier son modèle de sécurité sous-jacent.

La prévente a déjà récolté 32 762 234,69 $ avec un prix actuel du jeton de 0,0136807 $, le staking étant disponible pour les participants dès la phase de prévente.

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici