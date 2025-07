Les baleines délaissent Bitcoin et misent gros sur Ethereum

Actuellement, on observe une intensification notable de l’activité des baleines sur le marché de l’Ethereum. Depuis le 9 juillet, neuf nouveaux portefeuilles ont acquis un total de 640 646 ETH. Ce chiffre correspond à 2,43 milliards de dollars à peu près.

La plateforme de suivi de la blockchain Lookonchain a suivi de près ces mouvements. Les données mettent en évidence des entrées constantes vers des portefeuilles nouvellement créés. Ainsi, cela indique des stratégies d’accumulation délibérées.

Plus particulièrement, le portefeuille 0x3dF3 a récemment reçu 12 000 ETH, d’une valeur d’environ 45 millions de dollars. En principe, cela provient du portefeuille de gré à gré (OTC) de Galaxy Digital.

Au cours des dernières 24 heures, le marché crypto a connu une baisse de 3,83 %. Pendant ce même lapse de temps, le Bitcoin a connu une baisse de 0,48 %.

Toutefois, Ethereum, et TRON (TRX) ont résisté à la tendance. Ce dernier a réussi à afficher les gains les plus élevés avec 3,19 %.

Pendant ce temps, Strategy a profité de la baisse pour acheter. La compagnie a déclaré l’achat de 21 021 BTC, qui correspond à peu près à une valeur de 2,46 milliards de dollars. Le prix d’achat moyen était de 117 256 $ par pièce.

Cet achat, financé par une offre publique initiale de 2,5 milliards de dollars d’actions privilégiées perpétuelles à taux variable de série A (STRC). Alors, cela porte le total des avoirs de la société à 628 791 BTC. La société affiche désormais un bénéfice latent de 28,18 milliards de dollars.

