L’information a été confirmée par des sources internes via @mert et @ameliamariec, cette dernière ayant officié chez Solana Ventures avant de rejoindre la Fondation Solana.

Le prix du SOL n’a pas réagi brutalement à cette nouvelle. Cependant, les implications structurelles sont suffisamment importantes pour que le seuil des 100 $, qui a freiné chaque tentative de reprise majeure depuis fin janvier, revienne au centre des discussions.

Let me translate: a new bombshell has entered the villa. https://t.co/J6eVoBMDs1 — Amelia 🚀 (@ameliamariec) April 30, 2026

Que Mark Zuckerberg soutienne personnellement cette intégration par une prise de parole publique ou non, la décision d’acheminer les paiements de Meta via Solana représente le type de validation institutionnelle qui modifie la perception du réseau à long terme pour les grands investisseurs.

Cette nuance est bien plus cruciale que n’importe quel mouvement de prix sur une seule séance.

Solana peut-il franchir les 100 $ avant que Meta ne confirme officiellement l’intégration ?

Le SOL est toujours bloqué dans une structure baissière à court terme, et le graphique se resserre autour de niveaux clés, ce qui annonce généralement un mouvement puissant imminent.

Actuellement, la zone des 84,7–85,5 $ fait office de plafond. Ce cluster d’EMA rejette systématiquement les prix, et tant que le SOL ne clôturera pas au-dessus, les acheteurs n’auront pas repris la main.

À la baisse, le niveau des 82,2 $ soutient l’ensemble. Tant qu’il tient, la structure reste en phase de consolidation.

Le RSI est faible mais pas encore en zone de survente, et bien que le MACD ait affiché un croisement haussier, cela reste anecdotique tant que le prix ne franchit pas la résistance.

Si le SOL casse les 85 $ avec du volume, c’est là que le momentum se construira, ouvrant la voie vers les 88 $ et potentiellement les 100 $.

En cas d’échec et de rupture des 82 $, une baisse vers les 78 $, voire plus bas, redeviendrait probable.

Pour l’instant, le scénario le plus réaliste est un maintien dans une fourchette comprise entre 82 et 88 $ en attendant que la pression ne s’accentue.

Il s’agit d’une configuration de volatilité et non d’une tendance établie pour le moment ; le prochain mouvement sera probablement net dès qu’un camp cédera.

À EXPLORER : Meilleurs Meme Coins à acheter en 2026