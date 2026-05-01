Le président de la commission sénatoriale des banques, Tim Scott, a déclaré jeudi lors d’un entretien avec Fox Business News que le Digital Asset Market Clarity Act — la législation bipartisane conçue pour établir des limites réglementaires statutaires pour les actifs numériques aux États-Unis — est « dans la zone rouge » et approche d’un examen en commission prévu pour mai 2026.

Cela signale que des années de négociations juridictionnelles entre la SEC et la CFTC pourraient approcher d’une résolution législative, sous réserve d’un soutien républicain unifié au sein de la commission bancaire du Sénat.

Il ne s’agit pas simplement d’une mise à jour de routine du calendrier.

C’est l’indication la plus claire à ce jour que l’impasse prolongée sur la législation américaine relative aux cryptomonnaies, marquée par le report de l’examen de la commission bancaire du Sénat du 15 janvier 2026 et des mois de conflits de compétences non résolus entre les régulateurs fédéraux, entre dans une phase résolument différente, où la dynamique procédurale remplace les délibérations prolongées.

Actualités du CLARITY Act et commission bancaire du Sénat : historique législatif et chemin vers l’examen

Le Clarity Act a été adopté par la Chambre des représentants par 294 voix contre 134, une marge qui témoigne d’un appétit bipartisan substantiel pour l’établissement d’un cadre fédéral cohérent régissant la classification des actifs numériques et la surveillance des agences.

Le projet de loi s’appuie structurellement sur le débat réglementaire des stablecoins déjà avancé par le GENIUS Act, formellement le Stablecoins Act de 2025, en abordant les questions plus larges de structure de marché que la législation spécifique aux paiements a délibérément laissé en suspens.

Les progrès ont stagné après le report de l’examen prévu par la commission bancaire du Sénat en janvier 2026, les frictions juridictionnelles entre la SEC et la CFTC restant le principal obstacle législatif.

Les remarques de jeudi de Scott représentent le premier engagement affirmatif sur un calendrier de la part de la direction républicaine de la commission depuis ce report, et elles revêtent un poids particulier compte tenu de son rôle de président de la commission.

Scott a souligné que l’alignement complet des républicains de la commission est la condition préalable pour passer à l’examen, présentant un soutien unifié du GOP comme le mécanisme qui permettrait un processus bipartisan plus fluide plutôt qu’une manœuvre de force partisane.

Nous soupçonnons que cet enchaînement reflète une stratégie délibérée : consolider le bloc républicain en premier élimine le risque procédural d’une majorité fracturée et renforce la position de Scott dans toute négociation ultérieure avec les membres démocrates sur les amendements et le champ d’action des agences.

La réglementation des stablecoins, bien qu’abordée en partie par le GENIUS Act, reste liée aux dispositions sur la structure du marché du Clarity Act.

Le Clarity Act crée une troisième catégorie — les « stablecoins de paiement autorisés » couvrant des instruments tels que l’USDC et le PYUSD — qui côtoie ses classifications pour les matières premières numériques et les actifs de contrats d’investissement, ce qui signifie que les émetteurs de stablecoins opérant sous un éventuel cadre du GENIUS Act seront également soumis aux règles de structure de marché établies par le Clarity Act.

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