Dans l’actualité aujourd’hui, Elon Musk, témoignant devant un jury d’Oakland dans son procès civil contre OpenAI, a été interrogé sur le projet abandonné de l’entreprise en 2018 de lever des fonds via une ICO (initial coin offering) en cryptomonnaie.

Il a déclaré que « certaines d’entre elles ont du mérite, mais la plupart sont des arnaques », caractérisant le marché crypto au sens large en des termes plus incisifs que lors de toute déclaration publique antérieure.

Parallèlement, X a également déployé les Cashtags web, une fonctionnalité qui transforme le BTC, l’ETH, le DOGE, l’XRP et les principaux tickers boursiers en pages de marché en temps réel avec des flux d’actualités spécifiques aux actifs, positionnant explicitement la plateforme comme un terminal de trading selon le responsable produit de X, Nikita Bier.

Il ne s’agit pas d’une contradiction.

C’est une stratégie délibérée visant à discréditer le marché non réglementé des jetons ouverts tout en construisant un écosystème financier contrôlé et sous licence au sein d’une plateforme fermée, où Musk, et non le marché, détermine quels actifs méritent d’être inclus.

JUST IN: Elon Musk says most cryptocurrencies are "scams" during OpenAI court testimony. "Some of them have merit, but most of them are scams." — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 30, 2026

Les observateurs soupçonnent que la posture publique de Musk sur les arnaques crypto est moins une déclaration de conviction personnelle qu’un signal réglementaire calculé, adressé aux autorités étatiques de délivrance de licences auprès desquelles X Payments a acquis des licences de transmetteur de fonds dans plus de 25 États américains, ainsi qu’aux partenaires institutionnels dont la coopération est requise pour une intégration fintech sérieuse.

En se positionnant comme un sceptique des jetons spéculatifs, Musk crée une distance politique et réglementaire entre l’infrastructure financière de X et les comportements de marché qui ont attiré une surveillance accrue de la SEC.

Il soutient ainsi implicitement, avant même que les régulateurs ne le demandent, que X construit quelque chose de catégoriquement différent de ce qui a échoué ailleurs.

Actualités de X Payments et architecture des Cashtags : comment fonctionne réellement l’intégration crypto contrôlée

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : X construit une couche financière à l’intérieur de la plateforme — X Payments, l’entité opérationnelle — qui repose sur des licences de transmetteur de fonds plutôt que sur les cadres souples qui ont historiquement régi les plateformes d’échange de cryptos et les lanceurs de jetons.

Le déploiement des Cashtags est la face visible pour les consommateurs de cette architecture, offrant aux utilisateurs des graphiques de prix et des flux sociaux sélectionnés pour des actifs spécifiques sans les rediriger vers des bourses externes ou des marchés de jetons non vérifiés.

Bier a formulé l’ambition du produit directement, déclarant que « désormais, X peut être une partie centrale de votre terminal de trading avec des graphiques en temps réel et des publications pour chaque actif » — un langage qui suggère une future capacité d’exécution, et pas seulement une surveillance du marché.

Les actifs actuellement présentés dans les Cashtags — BTC, ETH, DOGE, XRP, aux côtés des actions — ne sont pas choisis au hasard. Ils représentent le segment le plus liquide, le plus réglementé et le plus lisible pour les institutions du marché crypto : des actifs disposant d’une infrastructure de conservation établie, d’une cotation sur des plateformes sous surveillance réglementaire et, dans la plupart des cas, d’un statut juridique clair dans les principales juridictions.

Le propre bilan de Tesla constitue un précédent pour cette logique de sélection — l’entreprise a acheté pour 1,5 milliard USD de Bitcoin en 2021, a vendu la majeure partie de sa position en 2022 et détenait toujours 11 509 BTC au premier trimestre de cette année, selon les rapports trimestriels, une position évaluée à environ 750 millions USD aux prix actuels. Musk n’a jamais détenu de position comparable dans l’un des jetons qu’il a implicitement ou explicitement critiqués.

L’échafaudage réglementaire que X met en place s’inscrit également dans l’environnement législatif émergent.

La poussée de la Maison Blanche pour une clarté sur la politique des stablecoins via des cadres comme le GENIUS Act suggère que les paiements numériques sous licence et libellés en dollars — précisément ce sur quoi X Payments est architecturé — occuperont une position réglementaire plus défendable que le trading de jetons sur le marché libre.

Une licence de transmetteur de fonds n’autorise pas le trading d’actifs crypto, mais elle établit l’infrastructure de conformité sur laquelle des produits financiers plus vastes peuvent être superposés à mesure que la clarté législative s’améliore.

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