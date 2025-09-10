Pour Résumer

Best Wallet 2.11 améliore l’expérience utilisateur avec des contrôles de gaz optimisés, un support multilingue et l’intégration de Solana pour les tokens à venir.

Le jeton BEST continue de gagner en popularité grâce à sa prévente et ses avantages pour les détenteurs.

Avec plus de 1 000 actifs numériques et une sécurité avancée, l’application reste une solution complète pour gérer et développer ses cryptomonnaies.

Découvrez les nouveautés et améliorations de Best Wallet 2.11

Best Wallet, le portefeuille multichaînes sans garde, a officiellement lancé sa version 2.11, qui est maintenant accessible sur les plateformes iOS et Android.

Cette version met en œuvre des améliorations de gestion du gaz, étend l’assistance linguistique avec l’ajout du français et de l’italien, intègre Solana pour les tokens à venir et inclut diverses optimisations pour perfectionner l’expérience globale des récompenses.

Le développement constant de Best Wallet, accompagné de l’ajout régulier de fonctionnalités avantageuses pour ses utilisateurs, renforce sa position comme option incontournable sur le marché des portefeuilles indépendants.

Dès maintenant, plongez dans la version 2.11 et découvrez toutes ses innovations pour optimiser vos transactions et augmenter vos récompenses !

Les principales améliorations et nouveautés de Best Wallet 2.11

Avec la mise en place de contrôles avancés du gaz, les utilisateurs sont désormais en mesure d’accélérer ou d’annuler les transactions en cours, ce qui constitue un avantage considérable pour résoudre les transactions de réclamation non traitées.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est disponible exclusivement sur les chaînes EVM via des portefeuilles multichaînes.

L’application a aussi élargi ses options de localisation en intégrant la prise en charge du français et de l’italien. Les mises à jour futures incluront l’espagnol et le portugais, ce qui facilitera davantage l’expérience utilisateur.

La version 2.11 enrichit aussi les fonctionnalités liées à Solana, donnant la faculté aux utilisateurs d’acquérir certains tokens futurs en utilisant SOL ou USDC sur le réseau Solana. N’hésitez pas à découvrir ces nouvelles fonctionnalités et à tirer pleinement profit du potentiel de Best Wallet !

🔥 Best Wallet v2.11 is live 🔥 More tools. More languages. Best Wallet just got upgraded. ✅ $SOL (Solana) and $USDC now accepted in Upcoming Tokens

✅ Speed up or cancel pending transactions

✅ Use Best Wallet in Italian and French Trade, transfer, and swap with more control… pic.twitter.com/Go9PHEWNkw — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 10, 2025

L’onglet Récompenses a subi une refonte complète avec un design actualisé et l’incorporation de prix pour les séries sur sept jours, incitant ainsi la communauté à participer de façon régulière et continue.

La version 2.11 s’appuie sur les améliorations de la mise à jour 2.10, qui avait introduit le support complet de la chaîne Solana. Les utilisateurs pouvaient ainsi créer et importer des portefeuilles, effectuer des échanges, envoyer et recevoir des tokens, et acquérir du $SOL ou d’autres jetons Solana.

Cette mise à jour introduit également les transactions inter-chaînes pour Bitcoin au sein des portefeuilles multichaînes, des fonctionnalités de gamification récompensant les utilisateurs pour leur participation active, ainsi que le support du japonais et du coréen.

De plus, l’acquisition de cryptomonnaies est maintenant élargie grâce à l’intégration de Wert sur les marchés où Onramper n’est pas disponible.

Explorez dès maintenant toutes ces fonctionnalités et bénéficiez d’une expérience crypto complète, fluide et gratifiante en utilisant Best Wallet !

Le jeton BEST au cœur de l’expansion de Best Wallet

En même temps que l’application est continuellement améliorée, le jeton Best Wallet (BEST) connaît une popularité croissante lors de sa campagne de prévente.

Actuellement valorisé à 0,025615 $, le jeton a déjà permis de récolter près de 16 millions de dollars, avant sa clôture prévue le 31 décembre 2025 et son inscription prochaine sur les plateformes d’échange.

BEST, en tant que token utilitaire de l’écosystème Best Wallet, accorde à ses détenteurs divers bénéfices : diminution des coûts de transaction, primes par le biais du staking et accès anticipé aux offres initiales de cryptomonnaies.

Best Wallet se démarque dans le secteur des portefeuilles de cryptomonnaies par ses caractéristiques innovantes et avant-gardistes, telles que l’espace « Jetons à venir » qui valorise les initiatives prometteuses avant leur introduction en bourse. En outre, son agrégateur de yield farming facilite l’accès aux principaux pools de staking. Investissez dès maintenant et maximisez le potentiel du jeton BEST !

Best Wallet, qui prend en charge plus de 1 000 actifs digitaux en utilisant une technologie de cryptage de pointe basée sur le MPC-CMP de Fireblocks, se présente comme une alternative sûre et riche en fonctionnalités pour les investisseurs cherchant à la fois sécurité et perspectives de croissance.

