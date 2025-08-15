Pour Résumer

Best Wallet prend désormais en charge Solana et les swaps BTC directement dans l’app.

Les utilisateurs peuvent créer/importer des portefeuilles Solana, échanger des tokens SPL et acheter des SOL facilement.

L’app introduit un système de gamification avec points et streaks, supporte le coréen et le japonais, et élargit l’achat de crypto à de nouveaux pays.

Le portefeuille non-custodial leader, Best Wallet, récemment certifié WalletConnect, annonce la prise en charge de la blockchain Solana ainsi que l’arrivée des swaps BTC complets.

Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une expérience multichaîne renforcée et d’un accès élargi à de nouvelles fonctionnalités.

Désormais, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles Solana, envoyer, recevoir, acheter et échanger des SOL ainsi que des tokens Solana. De plus, ils profitent d’un accès direct à l’une des blockchains les plus dynamiques du marché.

Solana figure parmi les blockchains les plus actives, mesurées par le nombre total de transactions.

Elle se distingue également par sa vitesse, offrant le plus grand nombre de transactions par seconde. Par conséquent, elle est devenue la solution privilégiée pour la DeFi, les projets NFT et les lancements de mème coins.

Avant cette mise à jour, Best Wallet n’autorisait pas une utilisation optimale de cet écosystème non-EVM.

Cela restreignait grandement l’expérience pour un grand nombre d’usagers. L’accès à Solana amplifie considérablement l’attrait multichaîne de l’application, créant ainsi de nouvelles perspectives pour les investisseurs.

Les utilisateurs peuvent non seulement créer et importer des portefeuilles Solana, mais aussi acheter des SOL via les on-ramps intégrés. En outre, ils peuvent échanger des tokens SPL sur les DEX pris en charge, ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide et complète.

🔥 Best Wallet v2.10 is live 🔥 ✅ Solana is now live in Best Wallet

✅ Swap BTC directly in-app

✅ Swap BTC directly in-app

✅ Buy crypto from even more providers

Les swaps BTC sont maintenant disponibles on-chain

Best Wallet répond également à une demande fréquente : les swaps BTC natifs sont désormais disponibles directement sur la blockchain.

Auparavant, il était impossible d’échanger du BTC directement dans l’application. La fonction swap était limitée aux tokens compatibles EVM, excluant ainsi le Bitcoin natif. Désormais, cette restriction disparaît.

Les utilisateurs peuvent échanger du BTC avec n’importe quel autre actif grâce à l’intégration avec Rubic.

La technologie de smart router de Rubic simplifie les transactions cross-chain et assure une expérience entièrement fluide, sans que les utilisateurs aient besoin de se soucier des complexités techniques. Ainsi, les swaps BTC deviennent accessibles à tous.

Best Wallet introduit la gamification pour récompenser l’engagement

Déjà apprécié pour sa simplicité et son succès grandissant, Best Wallet envisage d’augmenter l’engagement en intégrant des éléments de ludification. Ainsi, l’application s’avère plus interactive et divertissante, incitant les utilisateurs à la consulter quotidiennement.

Le système comprend un moteur de points dynamique, des tâches quotidiennes et des streaks de connexion. Les utilisateurs peuvent suivre leurs progrès et recevoir des récompenses en temps réel. De cette manière, utiliser Best Wallet devient une expérience agréable et motivante.

Fonctionnement du système de gamification Best Wallet :

Moteur de points : les utilisateurs gagnent des points en accomplissant des actions définies, comme ouvrir l’application. Le système est flexible et sécurisé, avec un stockage des points fiable.

: les utilisateurs gagnent des points en accomplissant des actions définies, comme ouvrir l’application. Le système est flexible et sécurisé, avec un stockage des points fiable. Tâche quotidienne – écran d’accueil : visiter la Home screen rapporte 10 points par jour. Une fenêtre confirme la récompense et peut être fermée définitivement.

– écran d’accueil : visiter la Home screen rapporte 10 points par jour. Une fenêtre confirme la récompense et peut être fermée définitivement. Récompenses par streak : se connecter 7 jours consécutifs rapporte 30 points bonus. Oublier un jour réinitialise le streak.

: se connecter 7 jours consécutifs rapporte 30 points bonus. Oublier un jour réinitialise le streak. Compteur de points : la page Récompenses affiche le solde actuel et un tooltip explique comment gagner des points.

Cette version prépare le terrain pour des expériences gamifiées plus avancées, telles que des quêtes, des leaderboards et des échanges de récompenses dans les futures versions.

En parallèle, l’application prend désormais en charge le coréen et le japonais. De plus, les utilisateurs peuvent acheter de la crypto dans de nouveaux pays grâce à l’intégration de Wert comme solution on-ramp, ce qui ouvre le marché à davantage de participants.

4/ Now available in 한국어 and 日本語. 🇰🇷🇯🇵 Best Wallet now supports Korean and Japanese across the entire app. Head to your Settings tab, go to Language, and select your preferred option. More translations coming soon! 🚀

Best Wallet now supports Korean and Japanese across the entire app.

Upcoming Tokens crée le buzz et la prévente explose

Avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, la communauté de Best Wallet continue de s’agrandir. L’outil Upcoming Tokens est particulièrement apprécié pour sa capacité à repérer des opportunités avant qu’elles n’arrivent sur les exchanges.

$MAXI is now live in Upcoming Tokens!

@MaxiDoge_ is a meme coin built for traders who play hard, lift heavy, and never stop watching the charts.

📲 Download Best Wallet

🔥 Check out $MAXI in Upcoming Tokens Join Now! 👉 https://t.co/mV4V8pg1Ei pic.twitter.com/bN11nslpq4 — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 29, 2025

Parallèlement, le token natif BEST est en prévente à 0,025475 $ par token. Il permettra de bénéficier de frais réduits et de fonctionnalités exclusives. Le prix augmente tous les deux jours, donc il est conseillé d’agir rapidement.

La prévente a déjà levé 14,65 millions de dollars. Les tokens achetés peuvent être stakés immédiatement, avec un rendement dynamique actuel de 92 %. Les BEST peuvent être acquis directement via carte bancaire ou en swapant ETH ou USDT.

Découvrir Best Wallet

Restez connectés à la communauté via X (Twitter), Telegram et Discord, et consultez la mise à jour Best Wallet 2.10.

Pour en savoir plus sur le portefeuille non-custodial, consultez le site officiel Best Wallet.

