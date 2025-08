Pour Résumer

Best Wallet, certifié WalletConnect, s’impose rapidement comme un acteur majeur des portefeuilles crypto grâce à ses fonctionnalités innovantes, son interface centrée utilisateur et son intégration à plus de 330 protocoles décentralisés.

Soutenu par la récente loi GENIUS Act favorisant les stablecoins et les actifs tokenisés, Best Wallet se positionne pour capter la prochaine vague d’adoption institutionnelle et grand public.

Avec des outils avancés, une sécurité renforcée et une feuille de route ambitieuse incluant trading de produits dérivés et transactions sans gas, Best Wallet combine finance traditionnelle et crypto pour offrir une expérience complète et accessible.

La certification WalletConnect peut être la dernière étape importante. Elle souligne une trajectoire cohérente : l’engagement de Best Wallet envers une conception centrée sur l’utilisateur et une philosophie d’exécution rigoureuse. Best Wallet devance déjà cette tendance.

D’ailleurs, des capacités de transaction économiques font de Best Wallet une option très compétitive pour le trading et l’investissement. De plus, des fonctionnalités avancées renforcent son attrait.

Par ailleurs, parmi elles, on trouve un filtre de projets, des transactions à venir sans jeton de gas, des outils DCA automatisés, et bien d’autres. Ces outils plaisent autant aux utilisateurs débutants qu’aux expérimentés.

Effectivement, dans le contexte actuel du marché, la participation des institutions constitue un facteur clé de cette accélération. L‘introduction récente de la loi GENIUS Act et l’essor fulgurant des actifs tangibles tokenisés (RWAs), le capital institutionnel ne cesse d’affluer, tandis que les acteurs traditionnels de la finance se hâtent pour s’adapter. D’ailleurs, plusieurs millions d’utilisateurs récents rechercheront des portefeuilles sûrs et intuitifs pour naviguer dans l’univers des stablecoins, des actifs tokenisés, et plus largement, dans l’écosystème des actifs numériques.

Un an après son lancement, Best Wallet rivalise déjà avec MetaMask et Trust Wallet

La certification confirme l’ascension de Best Wallet, ce qui le positionne comme un candidat majeur au titre de meilleur portefeuille crypto sur le marché. Durant cette période, Best Wallet a atteint plus de 250 000 utilisateurs actifs mensuels et s’est intégré à plus de 330 protocoles décentralisés et 30 ponts cross‑chain.

Des fonctionnalités inédites dans l’industrie, telles que Upcoming Tokens, l’ont aidé à se démarquer comme un concurrent sérieux face aux plus grands noms du secteur.

Pour une plateforme lancée depuis un peu plus d’un an, cela marque une ascension rapide fondée sur l’adoption et l’exécution.

D’ailleurs, WalletConnect, un protocole connectant plus de 10 millions de sessions de portefeuille chaque mois, lancera WalletGuide en septembre. WalletGuide organise un répertoire des portefeuilles qui respectent les normes les plus élevées de l’industrie pour l’expérience utilisateur et la sécurité.

Par ailleurs, l’inclusion de Best Wallet en tant que WalletConnect Certified le place d’emblée dans le même répertoire que des noms établis comme Trust Wallet, MetaMask, Binance Wallet et Uniswap Wallet. De plus, cette distinction souligne sa crédibilité. En effet, elle montre l’engagement de Best Wallet à maintenir une qualité élevée. Par conséquent, les utilisateurs peuvent lui faire confiance. Ainsi, il gagne en légitimité sur un marché compétitif.

Le cadre réglementaire des stablecoins

En effet, le principal catalyseur de l’adoption crypto en ce moment est l’adoption du GENIUS Act plus tôt ce mois-ci, l’un des changements réglementaires les plus importants à ce jourdans la politique crypto américaine.

Effectivement, le GENIUS Act instaure pour la première fois une structure fédérale dédiée à l’émission de stablecoins entièrement garantis par des actifs. Cette mesure propulse un afflux d’intégrations TradFi déjà en cours.

D’ailleurs, des entreprises comme Visa, Stripe et PayPal ont lancé des programmes pilotes plus tôt en 2025. Ainsi, grâce à cette législation, elles passent de la phase d’expérimentation au déploiement à grande échelle.

Par ailleurs, conformément aux nouvelles directives, les émetteurs doivent conserver des réserves 1:1 en actifs liquides de premier choix, tels que les bons du Trésor américain. Ces réserves sont gérées séparément et font l’objet de certifications périodiques par des tiers.

Ce cadre réglementaire supprime l’un des principaux obstacles à l’adoption des stablecoins à grande échelle. Il facilite leur intégration par les banques, les services de paiement et les plateformes fintech.

Par ailleurs, cette même clarté réglementaire favorise non seulement la tokenisation des actifs réels (RWAs), lesquels, à bien des égards, incluent déjà les stablecoins. En effet, des stablecoins totalement garantis comme l’USDC, l’USDT et le PYUSD reposent sur des réserves en monnaie fiduciaire ainsi qu’en bons du Trésor américain. Par conséquent, ils s’intègrent naturellement dans l’univers plus vaste des RWAs.

Effectivement, aujourd’hui, les stablecoins et les actifs réels tokenisés totalisent près de 300 milliards de dollars en valeur sur la blockchain. Cette valeur englobe une gamme d’actifs allant des bons du Trésor tokenisés et des fonds monétaires aux produits de dette d’entreprise.

Ces instruments, qui génèrent des profits et s’appuient sur des réserves, se déploient à travers le monde et créent une trajectoire d’adoption parallèle. Cela nécessitera une infrastructure de portefeuille sécurisée pour atteindre les utilisateurs.

Effectivement, la réalité est que le marché entre dans une phase où politique, infrastructure et demande convergent. Best Wallet opère à cette intersection et, grâce à sa volonté constante d’amélioration et d’adaptation, attire déjà les utilisateurs de la prochaine vague d’adoption.

Par ailleurs, Western Union gère près de 25 % du flux mondial de transferts monétaires. L’entreprise ne voit pas les stablecoins comme une menace. En effet, elle les perçoit non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité d’innovation.

D’ailleurs, Devin McGranahan, PDG de Western Union, a déclaré à Bloomberg que toute technologie facilitant les transferts internationaux est bénéfique. Elle profite à la fois à l’entreprise et à ses clients.

Effectivement, les fintechs utilisent les stablecoins pour proposer des transactions plus rapides et moins coûteuses. Si JPMorgan ne réagit pas, sa position dominante dans le secteur des paiements pourrait être menacée.

Des dirigeants longtemps sceptiques, comme Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, changent de posture.

Désormais, ils envisagent la création d’un « JPMorgan deposit coin » ainsi que d’un projet de stablecoin.

Best Wallet se développe vers une intégration plus large entre la crypto et la finance

La feuille de route de Best Wallet est alignée avec les nouvelles exigences du marché actuel en mutation.

Le lancement du trading de produits dérivés est prévu très prochainement.

D’ailleurs, Il s’agit d’une extension logique de l’échange décentralisé (DEX) déjà intégré à Best Wallet. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de trader sans quitter l’application.

Par ailleurs, la phase quatre ajoutera des transactions sans jeton de gas pour réduire les coûts. De plus, elle intégrera un DCA automatisé pour le Bitcoin, ce qui simplifiera l’accumulation à long terme. Cela renforce l’attrait de Best Wallet pour les utilisateurs cherchant la meilleure expérience avec un portefeuille Bitcoin.

De plus, Il permettra aux utilisateurs de parcourir les protocoles pour identifier les opportunités de rendement les plus compétitives.

Parmi eux : les bons du Trésor tokenisés, les fonds du marché monétaire et les produits de crédit. Ces instruments génèrent un rendement on-chain, lié aux flux de trésorerie du monde réel.

D’ailleurs, Best Wallet intégrera le rendement des RWAs dans son tableau de bord de staking. Cela permettra de connecter les utilisateurs à une classe d’actifs en pleine expansion. Cette classe combine la mécanique DeFi avec des rendements issus de la finance traditionnelle.

Best Card, une carte de débit à venir, étend encore l’utilité de Best Wallet. Elle permettra aux utilisateurs de dépenser les cryptomonnaies stockées dans leur portefeuille.

Effectivement, aujourd’hui, avec les stablecoins, Best Card autorisera les détenteurs à transacter directement avec les actifs stockés dans leur portefeuille. Cela prolonge l’utilité des cryptos dans le commerce quotidien.

Best Wallet, un acteur clé dans l’intégration des stablecoins et RWAs en finance traditionnelle

Grace a une régulation qui favorise les stablecoins et les RWAs en direction de la finance traditionnelle (TradFi), nous assistons à une transition du stade de projets pilotes isolés vers une véritable intégration à grande échelle. Les portefeuilles qui sauront s'adapter rapidement et se connecter aisément seront au centre de l'arrivée du prochain groupe de participants. Ainsi, Best Wallet conçoit de nouvelles applications alors que WalletConnect reconnaît déjà l'excellence de sa plateforme actuelle.

