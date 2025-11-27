Listing de Best Wallet sur MEXC ce vendredi 28 novembre – la FOMO s’envole, jusqu’où ira vraiment $BEST ?

Pour Résumer

Le jeton BEST sera listé sur MEXC ce vendredi 28 novembre, ce qui déclenche une forte FOMO sur le marché.

Il reste un peu plus de 24 heures pour acheter BEST au prix de prévente avant l’ouverture du trading.

Best Wallet se positionne comme l’un des wallets Web3 les plus prometteurs, soutenu par une forte demande et une prévente record.

BEST arrive sur MEXC et l’attente devient électrique

L’arrivée du jeton BEST sur MEXC déclenche une FOMO intense, car il reste un peu plus de 24 heures pour acheter le token avant la fin de la prévente. Beaucoup ont peur de rater le mouvement, surtout si le prix s’envole dès la cotation.

Le listing est prévu ce vendredi 28 novembre à 15 heures française (14 h UTC). La prévente, elle, s’arrête deux heures plus tôt, à midi pile. Il reste donc un court créneau pour acheter BEST à 0,025995 $ avant son arrivée sur un grand exchange. Puis, dès le samedi 29 novembre, toujours à 15 heures française, les retraits BEST/USDT seront activés.

$BEST est encore disponible à 0,025995 $, un prix qui attire de nombreux investisseurs qui cherchent un ticket d’entrée avant l’arrivée massive de traders sur MEXC.

En parallèle, MEXC continue d’afficher un volume impressionnant. L’exchange tourne autour de 3,4 milliards de dollars échangés en 24 heures. Il compte aussi plus de 40 millions d’utilisateurs, ce qui augmente encore l’exposition médiatique du listing.

Best Wallet, de son côté, signe la plus grande prévente wallet de l’année avec 17,5 millions de dollars levés. Beaucoup considèrent cela comme un signe fort, car les préventes réussies déclenchent souvent un engouement important au moment des premières cotations.

Pour commémorer l’événement, MEXC lance un Best Wallet Airdrop doté de 1 200 000 BEST et 45 000 USDT.

En déposant ou en tradant, les utilisateurs peuvent participer à un tirage au sort qui met en jeu 1 200 000 BEST et 20 000 USDT. Un second défi permet de gagner 25 000 USDT en bonus Futures, si vous complétez 25 tirages.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥 Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️ We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet. Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025

Un marché des wallets en plein boom : Best Wallet avance au bon moment

Aujourd’hui, les portefeuilles crypto jouent un rôle central dans l’adoption du Web3. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après Research and Markets, le marché mondial des wallets devrait atteindre 18,96 milliards de dollars dès 2025, après avoir déjà grimpé à 14,39 milliards en 2024. Le rythme est soutenu, avec une croissance annuelle de 31,7 %.

D’ici à 2029, certains analystes estiment que le marché pourrait même atteindre 54,79 milliards de dollars. Cette évolution montre surtout une chose : les gens veulent des solutions simples, sûres et capables de fonctionner sur plusieurs blockchains.

Plusieurs facteurs jouent en faveur de cette croissance. Les régulations deviennent enfin plus claires, et cela change tout : elles rassurent autant les utilisateurs que les institutions.

En parallèle, les stablecoins s’installent tranquillement dans notre quotidien. On voit désormais les stablecoins un peu partout, rendant leurs usages plus naturels. On les voit par exemple dans les paiements du quotidien, dans des solutions d’épargne rapides à utiliser, et même dans certains outils d’IA. Et surtout, il ouvre la porte à tout l’univers Web3.

Très souvent, après avoir découvert les stablecoins, les utilisateurs veulent aller plus loin. Ils commencent à explorer d’autres services crypto. C’est là que Best Wallet arrive au bon moment. L’application reste simple à comprendre. Elle propose aussi plusieurs outils pratiques qui plaisent autant aux débutants qu’aux utilisateurs plus avancés.

Et plus l’application accueille de nouveaux utilisateurs, plus le jeton $BEST gagne en intérêt. Ce lien entre l’usage du wallet et la demande pour le token reste essentiel. Il crée aussi un mouvement positif autour du projet, car on comprend vite comment la valeur peut évoluer avec le temps.

Découvrir Best Wallet

$BEST : un jeton à utilité forte dans un marché de 3,8 milliards

Ce qui distingue Best Wallet, c’est son approche très pratique. $BEST n’est pas un simple jeton de gouvernance. Il apporte de vrais avantages. Il permet en effet de réduire les frais, d’accéder à des fonctionnalités avancées et, surtout, de payer les gas fees de différentes blockchains avec un seul token. Cela simplifie énormément l’expérience utilisateur.

Le marché des jetons liés aux wallets représente environ 3,8 milliards de dollars.

Le leader appartenant à Binance, Trust Wallet Token, dépasse les 400 millions de dollars de capitalisation. Pourtant, de nombreux investisseurs pensent que les nouveaux acteurs, plus modernes et construits pour le multichain dès le départ, pourraient dominer la prochaine vague de croissance.

$BEST profite aussi d’un contexte particulier. Certains acteurs historiques avancent lentement. MetaMask, par exemple, parle depuis longtemps de son token sans date précise. Cette hésitation laisse beaucoup d’espace aux nouveaux projets qui innovent plus vite.

Découvrir Token $BEST

Un potentiel x100 ? Le marché commence à en discuter

Même si le marché crypto reste volatil, la tendance générale reste positive. Et un lancement sur un grand exchange comme MEXC peut amplifier cette dynamique. BEST attire de plus en plus d’attention, car il coche plusieurs cases que les investisseurs recherchent. Best Wallet propose :

Une sécurité renforcée avec le partage de clés,

Des frais réduits,

Un écosystème multichaîne,

Des outils DeFi intégrés,

Des opportunités d’alpha,

Une certification WalletConnect,

Des fonctions liées au gaming.

Cette combinaison crée un terrain favorable pour un token qui commence sa vie publique. Avec tous ses atouts et surtout sa Certification WalletConnect, Best Wallet a-t-il le potentiel de devenir une crypto x100 ?

Best Wallet Token nears an $18M presale finish as its live non custodial wallet drives demand, making BEST one of the top crypto opportunities this month. https://t.co/ddGitVFYgT — Blockchain Reporter (@blockchainrptr) November 26, 2025

Comment acheter BEST avant le début du trading ?

Il reste encore un peu plus de 24 heures pour profiter du prix de prévente.

Vous pouvez acheter BEST directement sur le site officiel de Best Wallet .

. L’ application Best Wallet permet aussi d’acheter, avec une carte, de l’ETH ou de l’USDT. Elle est disponible sur Google Pla y et l’ App Store .

permet aussi d’acheter, avec une carte, de l’ETH ou de l’USDT. Elle est disponible sur y et l’ . Et pour ceux qui veulent tenter leur chance dans l’Airdrop, il suffit d’ouvrir un compte MEXC, de déposer des fonds et de participer aux tirages.

Pour suivre les annonces, rejoignez la communauté sur X, Telegram et Discord. Le site officiel contient aussi toutes les informations clés sur le projet.

