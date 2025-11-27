LIVE – Bitcoin au-dessus des 91 000 $, Ethereum et Solana en hausse alors que XRP stagne – Toute l’actualité du 27 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin se maintient au-dessus de 91 000 $, mais la pression vendeuse reste présente.

Ethereum et Solana progressent légèrement dans un marché enfin plus respirable.

XRP reste quasi-stable, sans signal clair malgré l’élan des autres altcoins.

Bitcoin reprend de l’air au-dessus des 91 000 $

Ce 27 novembre marque un tournant symbolique pour Bitcoin, qui parvient enfin à repasser au-dessus de la barre des 90 000 $ après plusieurs semaines de turbulence. Un niveau qui, sans être spectaculaire, rompt avec la spirale baissière de la première moitié du mois.

Cependant, cette remontée reste pour le moins fragile. D’un côté, le rebond bénéficie clairement d’un climat plus optimiste lié à un retour des flux institutionnels, notamment via les ETF spot. De l’autre, certaines métriques, comme la hausse des transferts de BTC vers les exchanges, rappellent que les baleines pourraient encore peser lourd sur le prix.

Si Bitcoin parvient à tenir durablement au-dessus de 90 000 $, l’idée d’un plancher solide commencera à s’imposer. Dans le cas contraire, la mèche pourrait se renverser aussi vite qu’elle est apparue.

Ethereum et Solana progressent dans un marché en reprise

Ethereum profite lui aussi de l’éclaircie, retrouvant un niveau légèrement supérieur à 3 000 $. Le marché scrute désormais la capacité d’ETH à transformer cette légère hausse en tendance plus affirmée, surtout dans un environnement où chaque vague de volume peut modifier la perception générale.

Solana suit la même trajectoire avec davantage d’énergie. Son prix oscille autour de 143 $ à 144 $, soutenu par une activité réseau élevée et un intérêt institutionnel qui ne s’est pas démenti même pendant les phases de stress. Ce n’est pas encore un vrai retournement, mais Solana se distingue à nouveau comme l’un des altcoins les plus résilients.

XRP reste figé malgré les signaux positifs

Alors que Bitcoin, Ethereum et Solana reconquièrent du terrain, XRP demeure d’une étonnante apathie. Le token tourne autour de 2,20 $, incapable de capitaliser sur les flux institutionnels qui soutiennent pourtant une partie du marché.

Sa dynamique reste plate, presque suspendue, comme s’il attendait un catalyseur plus fort que les annonces d’ETF ou les mouvements du marché global.

La prudence domine donc parmi les investisseurs qui voient en XRP un actif momentanément bloqué entre une résistance qu’il n’arrive pas à déborder et un contexte macroéconomique trop incertain pour espérer un envol rapide. Son évolution des prochains jours dépendra davantage du retour de volume que du sentiment général.

Ce 27 novembre ressemble à une sortie lente de la zone de tension. Les actifs majeurs progressent à un rythme mesuré, sans euphorie, mais sans menace immédiate d’un retour sous les plus bas de novembre.

Le véritable test viendra dans les jours à venir : la capacité de Bitcoin à se maintenir au-dessus des 90 000 $, l’évolution du flux institutionnel et le comportement des altcoins face à un marché encore prudent.

À lire aussi :