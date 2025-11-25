4,3 M$ volés après une fuite de wallet : l’affaire booste Best Wallet et la self-custody

Pour Résumer

Un braquage de 4,3 M$ lié à une fuite de wallet relance les inquiétudes autour de la sécurité crypto.

Trois suspects ont été condamnés, et la police a récupéré presque tout le butin.

Best Wallet gagne en popularité grâce à sa self-custody sans seed phrase et à sa sécurité MPC.

Un braquage qui révèle les limites de la protection classique

Bien que l’affaire remonte à juin 2024, elle continue d’alimenter les discussions dans le secteur crypto aujourd’hui. Trois hommes se présentent comme livreurs à la porte d’une famille au Royaume-Uni.

Ils forcent l’entrée, menacent les proches avec une arme et obligent la victime à déverrouiller son portefeuille crypto. Les fonds de 4.3 millions de dollars partent ensuite vers deux adresses Ethereum contrôlées par les intrus.

L’enquête montre rapidement un point essentiel. Les criminels n’ont pas utilisé de méthode numérique. Aucun phishing. Aucun lien piégé. Ils exploitent seulement une fuite de données qui relie l’identité de la victime, son adresse précise et le solde impressionnant de son wallet. Dans ce scénario, même un cold wallet ne protège plus une personne.

L’affaire reste présente aujourd’hui, car elle expose un problème plus large. En Europe de l’Ouest, plusieurs holders subissent déjà des home invasions ciblées. Les vieux conseils semblent dépassés. La menace ne vise plus seulement les systèmes, mais aussi les individus.

Et comme les vols crypto dépassent déjà 2 milliards de dollars en 2025, on voit bien que les attaques progressent plus vite.

Une enquête rapide, un choc durable pour toute la communauté

L’enquête avance vite grâce à plusieurs éléments. Les enquêteurs utilisent des photos des agresseurs en tenue de livraison, des discussions Telegram fuitées et une analyse on-chain détaillée. L’enquêteur indépendant ZachXBT documente aussi les flux sur Ethereum, ce qui aide à recouper les preuves.

1/2 In June 2024 a victim was brutally robbed for $4.3M+ of crypto assets at gunpoint via home invasion in the UK after the attackers posed as delivery drivers. I am proud to share that Faris & his two other accomplices were just sentenced and nearly the full amount of stolen… pic.twitter.com/raTUVdog4y — ZachXBT (@zachxbt) November 18, 2025

Le 18 novembre, le tribunal de Sheffield condamne Faris Ali et deux autres suspects. La police indique avoir récupéré la quasi-totalité de la marchandise. Ce résultat rare dans une affaire crypto donne plus de visibilité au dossier et rappelle que les criminels laissent toujours des traces, même en utilisant des chaînes publiques.

Mais malgré cette issue positive, le choc reste fort. Beaucoup comprennent que la seed phrase n’est pas un rempart quand un agresseur connaît votre adresse. Le risque change de nature. Dès qu’un portefeuille visible est associé à votre nom, la sécurité technique perd de sa force. L’OPSEC numérique devient alors une façon de protéger aussi son environnement physique.

Pourquoi l’affaire relance Best Wallet et le self-custody moderne

Dans ce climat tendu, Best Wallet gagne en popularité. L’application propose une self-custody qui tient compte des menaces actuelles. Elle remplace la seed phrase par une sécurité MPC-CMP issue de Fireblocks, qui fragmente les clés privées.

De plus, elle ajoute de la biométrie, du 2FA et une récupération décentralisée. L’idée reste simple : rendre impossible la prise de contrôle depuis un seul appareil.

Ensuite, Best Wallet simplifie vraiment l’expérience. L’app regroupe tout au même endroit : un agrégateur d’échanges cross-chain via Rubic, des outils anti-fraude et un espace dédié aux préventes déjà vérifiées. Elle prévoit aussi de supporter plus de 50 à 60 réseaux, ce qui rend la gestion d’un portefeuille beaucoup plus facile et réduit les risques au passage.

Cette vision séduit. La prévente du jeton $BEST dépasse déjà 17,4 millions de dollars. Le prix du token est de 0,025995 $. Le rendement de staking annoncé atteint 75 % APY pour les premiers participants. L’offre totale atteint 10 milliards de jetons, avec une répartition orientée vers le développement du produit et l’expansion de l’écosystème.

Pour beaucoup d’utilisateurs, Best Wallet apparaît désormais comme une option solide pour renforcer leur sécurité tout en gardant le contrôle total sur leurs actifs.

