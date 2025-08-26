Pour Résumer

Le Bitcoin a chuté à 109 000 $ après une liquidation massive, mais un rebond reste possible grâce aux mois historiquement haussiers d’octobre et novembre.

Bitcoin Hyper (HYPER), solution de couche 2 intégrant la technologie Solana, élargit les usages du BTC et place son jeton au cœur des applications décentralisées.

Disponible sur plusieurs réseaux, HYPER pourrait devenir un catalyseur clé pour la prochaine phase haussière du marché des cryptomonnaies.

Bitcoin en chute après une liquidation massive

Le Bitcoin (BTC) a chuté à 109 000 $ après la liquidation de 24 000 BTC. Par conséquent, plus de 838 millions de dollars de positions à effet de levier ont été effacés en seulement 24 heures.

Pour atteindre les 200 000 $, le BTC devrait encore grimper de près de 83 %. Bien que cet objectif paraisse ambitieux, certains analystes estiment qu’il reste possible.

En effet, septembre est traditionnellement l’un des mois les plus faibles pour la cryptomonnaie. Cependant, les mois d’octobre et novembre sont historiquement plus haussiers, ce qui pourrait favoriser un rebond.

Un facteur clé pourrait renforcer cette dynamique : Bitcoin Hyper (HYPER). Il s’agit d’une solution de couche 2, considérée comme la plus rapide jamais construite pour le Bitcoin.

De plus, avec un financement supérieur à 12 millions de dollars, ce protocole se distingue par l’intégration des performances de Solana directement à la blockchain Bitcoin. Ainsi, il crée un nouvel écosystème capable de stimuler la demande en BTC.

Bitcoin Hyper repose sur un modèle à double token. D’une part, le BTC voit son rôle élargi et alimente des applications décentralisées autrefois impossibles sur Bitcoin. D’autre part, le jeton HYPER sert aux frais, à la gouvernance et à d’autres fonctionnalités.

L’attractivité de HYPER réside dans cette combinaison d’utilité et dans la réputation historique du Bitcoin.

En ajoutant programmabilité et fonctionnalités avancées à la première cryptomonnaie, HYPER pourrait voir sa valeur croître fortement, notamment lors de son introduction sur les principales plateformes d’échange.

Actuellement évalué à environ 0,012805 $, HYPER reste un projet à surveiller. De plus, le cycle en cours touche à sa fin dans les 31 prochaines heures, ce qui pourrait marquer le début d’une nouvelle phase de valorisation.

Les sceptiques face aux taureaux du Bitcoin

Le marché du Bitcoin a d’abord été soutenu par un vent d’optimisme, après le discours accommodant de la Réserve fédérale américaine lors du symposium de Jackson Hole.

En effet, ce discours laissait entrevoir une probable baisse des taux lors de la réunion du FOMC prévue le 17 septembre. Ainsi, le BTC a rapidement été propulsé jusqu’à 117 000 dollars.

Cependant, cette embellie n’a pas duré longtemps. Une vente massive orchestrée par une baleine a déclenché une série de liquidations forcées. Par conséquent, plus de 838 millions de dollars ont été effacés du marché, faisant chuter le prix jusqu’à 109 000 dollars.

Cette forte volatilité a renforcé les arguments des sceptiques. Par exemple, Peter Schiff, critique de longue date du Bitcoin, prévoit un effondrement vers 75 000 dollars et conseille aux investisseurs de vendre pour racheter à des niveaux plus bas.

Ses prévisions reposent sur les statistiques historiques : septembre reste l’un des mois les plus défavorables pour la cryptomonnaie, avec une baisse moyenne de 3,77 % et des chutes importantes de 19,01 % en 2014 et de 13,38 % en 2019.

Ainsi, certains craignent un nouveau mois noir pour le Bitcoin. Cela remettrait en question l’objectif ambitieux des 200 000 dollars, défendu par des analystes haussiers comme Tom Lee de Fundstrat. Cependant, le pessimisme n’est pas unanime.

L’analyste Crypto Birb estime que le BTC pourrait glisser jusqu’à 90 000 ou 95 000 dollars avant de rebondir. En outre, cela laisse entrevoir un regain potentiel en octobre et novembre, historiquement les mois les plus porteurs.

Here’s what I’m thinking: Bitcoin will hit $90-95k in next 50 days. Reversal after September 17 will kick off last leg of the bull but the month will close red. October & November bull peak ~$200k+. December short altseason (bags go 5-10X) 2026 is for bears. Who’s with me? pic.twitter.com/KcmKGrxoUp — CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) August 5, 2025

Pour atteindre un tel sommet, la seule saisonnalité ne suffira pas. Bien que des entités comme Strategy Inc. tirent parti des ajustements pour consolider leurs positions, un moteur puissant demeure indispensable.

Dans ce cadre, Bitcoin Hyper, une solution de seconde couche offrant des performances exceptionnelles, semble être un intervenant en mesure de changer la dynamique du marché.

Bitcoin Hyper transforme l’usage du BTC

Jusqu’à présent, le Bitcoin s’est surtout imposé comme une réserve de valeur. Ce seul usage a suffi à en faire l’actif le plus performant de l’histoire, avec une progression impressionnante de 3 666 666 700 %, passant de 0,003 $ en 2010 à près de 110 000 $ aujourd’hui.

Cependant, conçu à l’origine comme une monnaie pair-à-pair, le Bitcoin n’a jamais trouvé sa place comme moyen de paiement global.

Mis à part quelques expérimentations via des solutions de seconde couche (L2), la majorité des particuliers et des institutions le considèrent encore principalement comme un actif de couverture contre l’inflation et comme un investissement à long terme.

Dans ce contexte, Bitcoin Hyper (HYPER) cherche à changer la donne. En intégrant la machine virtuelle de Solana (SVM) à la couche de base du Bitcoin, il ouvre la voie à des applications décentralisées à haut débit.

Ainsi, il offre des performances comparables à celles de Solana, tout en conservant la robustesse et la sécurité du réseau Bitcoin.

The Fastest Bitcoin Layer 2 Chain. ⚡️ Scalability and Speed for Bitcoin are finally here. 🔥https://t.co/yzXqAckjDw pic.twitter.com/1mUqiQGtou — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 24, 2025

L’accès à cet écosystème repose sur un mécanisme simple : les BTC doivent être verrouillés dans le pont Hyper. Ensuite, cela permet de créer un équivalent utilisable dans divers secteurs, tels que la DeFi, les jeux, les RWA (Real World Assets), les NFT, et même des projets de divertissement.

De plus, ce processus élargit les cas d’usage du Bitcoin tout en renforçant sa sécurité.

À l’approche des mois d’octobre et novembre, historiquement favorables au marché, Bitcoin Hyper pourrait devenir le catalyseur manquant pour relancer la dynamique haussière.

Si son écosystème répond à ses attentes en termes d’utilité et d’innovation, il pourrait soutenir les prévisions audacieuses des analystes qui envisagent une valeur du BTC à 200 000 $.

Birb prévient sur le marché de 2026

Selon Crypto Birb, si le Bitcoin atteint 200 000 $ d’ici la fin de l’année et que des prises de bénéfices surviennent en décembre, l’année 2026 pourrait connaître une phase baissière.

Effectivement, cela s’aligne avec le cycle historique de quatre ans observé suite à chaque halving. Ce cycle a dicté le marché en 2013, 2017 et 2021, avec une année de hausse post-halving suivie d’une forte correction.

En 2025, cette tendance paraît se confirmer : le Bitcoin a touché de nouveaux records historiques et a, pour la première fois, dépassé le cap des six chiffres. Toutefois, quelques spécialistes estiment que ces cycles traditionnels deviennent de moins en moins significatifs.

Don't panic. Bitcoin's right where we expect it to be, according to the four-year cycle. pic.twitter.com/yiRWRPHT24 — apsk32 (@apsk32) August 22, 2025

À présent, l’importance grandissante des capitaux institutionnels, les résolutions de la Réserve fédérale et les tendances macroéconomiques ont un impact plus significatif sur le marché que les simples interactions d’offre.

Dans ce contexte, Bitcoin Hyper introduit un changement structurel. Il rend le Bitcoin programmable et capable de traiter des transactions beaucoup plus rapidement que des réseaux comme Visa ou Mastercard. De plus, il conserve la sécurité inégalée du réseau.

Par conséquent, cette innovation modifie directement les moteurs de la demande.

Par ailleurs, cette transformation ne se limite pas à une amélioration technique. Le jeton HYPER, au cœur de l’écosystème, sert au paiement des frais, à la gouvernance et au jalonnement.

Sa corrélation directe avec le Bitcoin le rend particulièrement attractif pour les investisseurs qui anticipent une adoption accrue des services basés sur BTC.

Donc, si la prochaine vague de hausse dépend de l’utilité réelle et d’applications pratiques, HYPER pourrait se positionner comme le point focal. Ainsi, il renforcerait sa position dans une nouvelle phase pour le marché des cryptomonnaies.

Le jeton HYPER, au cœur de l’écosystème Bitcoin Hyper, est désormais disponible sur plusieurs réseaux, notamment Solana (SOL), Ethereum (ETH), USDT, USDC et Binance Smart Chain (BNB).

Cette diversité permet aux investisseurs et aux utilisateurs de mieux comprendre le fonctionnement de la couche 2. De plus, elle facilite l’exploration des applications décentralisées de manière sécurisée.

Pour une expérience de qualité, l’utilisation de Best Wallet, un des portefeuilles de cryptomonnaie les plus sûrs, est vivement conseillée.

Bitcoin Hyper figure déjà sur la liste des token à venir, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de surveiller, administrer et réclamer aisément leurs tokens suite à leur lancement officiel.

En résumé, toutes ces initiatives visent à préparer l’adoption de Bitcoin Hyper. Elles renforcent également la sécurité et l’utilité du Bitcoin grâce à cette solution innovante de couche 2.

