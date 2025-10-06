Pour Résumer

Bitcoin dépasse 125 000 $ lors de son trimestre traditionnellement le plus fort, avec des prévisions de hausse jusqu'à 210 000 $.

Bitcoin Hyper construit l'écosystème technique pour transformer le BTC en actif utile, au-delà du simple placement.

Les gros investisseurs s'empressent d'acheter HYPER avant la fin de la prévente.

Bitcoin Hyper : le jeton qui profite de la hausse record du BTC

Aucun signe de ralentissement pour le BTC alors que la crypto-monnaie entre dans son trimestre historiquement le plus fort.

Parallèlement, sa solution de Layer-2 la plus rapide, Bitcoin Hyper (HYPER), attire des entrées de capitaux croissantes. Des baleines effectuent des achats plus massifs.

Après avoir levé 20,4 millions de dollars vendredi, le projet a attiré 1,2 million de dollars supplémentaires. Le financement de la prévente approche maintenant les 22 millions de dollars.

Le timing coïncide parfaitement. Alors que Bitcoin entre en phase de découverte de prix, Bitcoin Hyper construit les fondations techniques pour la prochaine phase du BTC. Cette nouvelle phase se définit non pas par la spéculation, mais par une demande axée sur l’utilité.

Les deux actifs ont pris de la valeur durant le week-end et ce lundi. Le tour de prévente actuel pour Bitcoin Hyper se termine dans moins de 31 heures. Ensuite, le prix du HYPER augmentera depuis 0,013065 dollar par jeton.

Bitcoin défie les vents contraires du marché tandis que les investisseurs parient sur d’autres baisses des taux

Depuis le début du mois d’octobre, le BTC a gagné 8,62 %. Il affiche des chandeliers verts chaque jour de ce mois.

Son ascension au-delà de 125 000 dollars est intervenue alors même que le gouvernement américain entamait sa deuxième semaine de fermeture. Normalement, ce scénario diminuerait l’appétit pour le risque.

Cependant, au lieu de reculer, les actions et les crypto-monnaies ont poussé plus haut. Les investisseurs ont interprété l’impasse comme un signal supplémentaire que la Réserve Fédérale pourrait devoir baisser les taux davantage dans les mois à venir.

Des entrées régulières dans les ETF Bitcoin ont renforcé la hausse du BTC. Des rapports récents indiquent que ces ETF ont enregistré 3,24 milliards de dollars d’entrées nettes la semaine dernière.

Les traders associent cette dynamique à l’incertitude entourant la politique fiscale, les reports des données économiques et l’impasse politique persistante. Une fois de plus, ils se tournent vers Bitcoin comme couverture contre l’instabilité monétaire, un peu comme l’or.

Cette perspective correspond aux projections de plusieurs grandes banques et sociétés de recherche. Le commentateur crypto Beejorn.crypto a partagé que sept institutions sur huit prévoient que Bitcoin (BTC) dépassera 125 000 dollars avant la fin de l’année. La prévision la plus haussière provient de la banque d’investissement Maxim, qui vise 210 000 dollars.

Seul un outlier, Barclays, anticipe un léger repli à 116 000 dollars. La moyenne des prix cibles se situe aux alentours de 156 000 dollars.

Bitcoin price prediction for year-end or the next 100 days pic.twitter.com/MLwrTHbo4V — Beejorn.crypto (@beejorn) October 3, 2025

Et ces projections peuvent s’avérer exactes. Octobre, novembre et décembre sont historiquement la période la plus forte pour Bitcoin. Cependant, elles pointent toutes la même conclusion : la hausse actuelle du BTC ne reflète que son rôle de réserve de valeur.

Bitcoin Hyper introduit une nouvelle couche de demande. Désormais, les utilisateurs n’utilisent pas la valeur du BTC seulement pour la stocker. Ils l’utilisent activement dans des applications. Ces applications fonctionnent sur son écosystème Layer-2, le plus rapide.

Le lancement de Bitcoin Hyper pourrait redéfinir l’utilité du BTC

Le lancement de Bitcoin Hyper ouvrira un environnement entièrement nouveau pour les développeurs. Ils pourront y exécuter des applications avec les performances de Solana. Ces applications bénéficieront toujours du règlement sécurisé de Bitcoin.

Cette alliance entre vitesse et sécurité pourrait enfin libérer le potentiel de Bitcoin. Elle le fera au-delà du simple stockage et de la spéculation. Les développeurs peuvent maintenant construire des plateformes DeFi, des protocoles de jeu et des applications d’actifs réels (RWA).

Ces applications opéreront à grande échelle. Ces mêmes secteurs génèrent déjà une valeur RWA de plus de 33,4 milliards de dollars. Par ailleurs, Statista prévoit que le marché DeFi atteindra 14 milliards de dollars cette année.

Source: https://app.rwa.xyz/

L’intégration de la Machine Virtuelle Solana par Bitcoin Hyper rend cette transition pratique. Les développeurs utilisent des outils Rust familiers et des frameworks éprouvés. Ils déploient ainsi des applications haute vitesse sans la friction qui ralentissait les tentatives précédentes des layers 2 de Bitcoin.

Bitcoin Hyper garde le processus de configuration simple et convivial pour les développeurs. Cette approche positionne le protocole pour attirer une croissance rapide de projets on-chain.

Dans cet écosystème, le BTC adopte un rôle plus dynamique. Les utilisateurs verrouillent leurs Bitcoins dans le pont canonique de Hyper. Ils reçoivent ensuite une version encapsulée. Cette dernière circule comme monnaie de transaction au sein du réseau. Elle alimente ainsi chaque application et service.

Si, même une petite fraction du supply total de Bitcoin atterrit dans cet environnement. Cela représenterait toujours des milliards de dollars de valeur verrouillée. À terme, cette liquidité soutenue pourrait créer une toute nouvelle couche de demande pour le BTC. Cette demande ne proviendrait pas de la spéculation, mais d’une utilisation on-chain réelle.

Pourquoi le smart money continue d’affluer vers Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper continue d’attirer des entrées de capitaux significatives. Les investisseurs early reconnaissent son potentiel. Le protocole peut libérer une nouvelle source de demande puissante pour Bitcoin lui-même.

La prévente a franchi le cap des 20 millions de dollars le 3 octobre. Plusieurs achats importants ont alors alimenté la poussée. La veille, deux whales ont combiné 25,65 millions de HYPER. Le premier a accumulé 10,81 millions de jetons pour 140 000 dollars. Le second en a collecté 14,84 millions pour 193 000 dollars.

Quelques jours plus tôt, le 29 septembre, une seule baleine a exécuté trois achats consécutifs. Ceux-ci totalisaient 24,6 millions de HYPER pour une valeur de 327 000 dollars. Et plus récemment, durant le week-end, un nouveau portefeuille a ajouté à l’engouement.

Il a effectué deux achats importants valant plus de 560 000 dollars combinés : 13,6 millions de HYPER pour 182 000 dollars et 28,6 millions de HYPER pour 382 000 dollars.

Une telle concentration d’achats indique que les grands acteurs se précipitent pour sécuriser leurs positions avant la fin de la prévente. En règle générale, les baleines de cette taille, qu’il s’agisse de particuliers ou d’investisseurs institutionnels, accèdent à des recherches et des renseignements plus approfondis sur les projets émergents d’infrastructure crypto.

Leurs manoeuvres servent souvent de signaux précoces. Les investisseurs particuliers utilisent ces signaux pour s’aligner avant que la vague plus large du marché n’arrive.

Leurs motivations exactes ne sont pas publiques. Mais la tendance indique une chose : la prévente pourrait approcher de sa fin. Le smart money considère de plus en plus une entrée précoce comme la clé pour maximiser les gains potentiels du projet.

Agissez avec les Baleines : Sécurisez du HYPER

Pour investir aux côtés des baleines, les investisseurs peuvent encore rejoindre la prévente de Bitcoin Hyper. Ils peuvent acheter du HYPER directement via le site web du projet en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même une carte bancaire.

Vous pouvez également augmenter immédiatement vos avoirs via le staking sur le protocole natif de Bitcoin Hyper. Celui-ci offre actuellement un APY de 55 %.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles crypto du marché. HYPER y est déjà listé dans sa section réputée « Upcoming Tokens ». Cela facilite l’achat, le suivi et la réclamation des jetons une fois en ligne.

Restez connecté avec la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X (Twitter) pour les dernières mises à jour.

Consultez le site web de Bitcoin Hyper pour tous les détails :

