Bitcoin sous les 70 000 $ : Correction ou rotation crypto ?

Le cours du Bitcoin est repassé sous la barre des 70 000 $ pour la première fois depuis le 8 avril. Ce mouvement concrétise une baisse d’environ 1 à 5 % par rapport à la zone des 82 000 $ – 83 000 $ testée il y a quelques semaines, entraînant dans sa chute la capitalisation totale du marché crypto sous le seuil des 2 500 milliards de dollars.

La question analytique n’est plus de savoir s’il s’agit d’une correction de marché significative — la structure des prix le confirme d’elle-même — mais si la baisse de la dominance du BTC à 58,7 % sur CoinGecko signale une réallocation tactique du capital vers les altcoins ou reflète simplement une compression mécanique de la corrélation lors d’un désendettement généralisé.

La difficulté réside dans le fait que ces deux interprétations peuvent être vraies simultanément. Pour les distinguer, il faut regarder au-delà du chiffre global de la dominance et comprendre ce qui motive la surperformance relative de certaines altcoins à ce stade précis.

Dominance du BTC à 58,7 % : rotation structurelle ou purge des leviers ?

La dominance du Bitcoin a récemment reculé d’environ deux points de pourcentage. Ce mouvement coïncide avec une baisse des taux de financement (funding rates) sur les contrats à terme perpétuels et une contraction de l’intérêt ouvert (open interest), ce qui suggère un désendettement forcé des positions longues plutôt qu’une vente coordonnée. Cette nuance est cruciale : elle indique que la baisse de la dominance pourrait exagérer la réalité de la rotation des capitaux.

Après avoir perdu le support des 80 000 $, le Bitcoin a chuté vers les 75 000 $ autour des 23-24 mai, a tenté un rebond à 78 000 $, avant de poursuivre sa baisse à travers la zone des 73 000 $ – 74 000 $. En juin, il a atteint 71 000 $ avant que de nouvelles pertes ne fassent passer sa capitalisation boursière sous les 1 400 milliards de dollars. Des mouvements provenant des portefeuilles de Mt. Gox ont accentué la pression vendeuse, bien que leur impact exact reste difficile à mesurer.

Actuellement, la dominance du Bitcoin s’établit à 58,7 %, restant nettement au-dessus des niveaux inférieurs à 50 % qui signalent habituellement une véritable « altseason ». Bien que certains traders entrevoient un transfert potentiel du Bitcoin vers les altcoins, les preuves d’une telle transition restent précoces, car une surperformance durable des altcoins nécessite plus que des variations temporaires de pertes relatives.

La force relative des altcoins est inégale et révélatrice

Ce mardi, le paysage des altcoins apparaît fragmenté. Ethereum reste sous la barre des 2 000 $, tandis que le XRP, Cardano, TRON et RAIN affichent des baisses de moins de 3 %, soit moins que les pertes du Bitcoin. Le BNB, Solana et HYPE reculent d’environ 1 %. Cela témoigne d’une certaine résilience parmi les grandes capitalisations, sans pour autant confirmer une saison des altcoins.

Pour complexifier la situation, les données récentes des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis montrent des sorties nettes, contrastant avec les flux entrants précédents. Historiquement, des sorties soutenues dépassant 150 millions de dollars s’alignent souvent avec les sommets du Bitcoin et la volatilité suivante. La réaction des acheteurs institutionnels face au seuil des 70 000 $ sera déterminante pour savoir si la force des altcoins continuera de suivre la trajectoire du Bitcoin.

Structure du prix du Bitcoin : trois scénarios pour la suite

D’un point de vue technique, la chute du Bitcoin sous les 70 000 $ élimine un support psychologique clé, ouvrant la voie vers d’anciennes zones de demande situées entre 60 000 $ et 65 000 $. Les analystes notent que la perte des 70 000 $ pourrait entraîner un mouvement vers les 55 000 $ – 60 000 $, compte tenu du manque d’accumulation on-chain significative entre 70 000 $ et 74 000 $.

Scénario haussier : Si le prix du Bitcoin repasse et clôture au-dessus des 70 000 $ – 72 000 $ avec un volume important, potentiellement grâce à des flux d’ETF positifs ou des catalyseurs macroéconomiques, un nouveau test des 74 000 $ – 75 000 $ est envisageable.

Scénario de base : Le Bitcoin pourrait se consolider dans la zone des 65 000 $ – 70 000 $, avec une dominance se stabilisant autour de 55 % – 57 %. Ce scénario impliquerait que le marché absorbe les liquidations forcées sans vente massive, mais ne confirmerait pas une rotation durable vers les altcoins.

Scénario baissier : Un échec à reconquérir rapidement les 70 000 $, couplé à des sorties continues des ETF et un sentiment macroéconomique négatif, pourrait viser les 65 000 $ puis les 55 000 $ – 60 000 $. Dans ce cas, la force des altcoins pourrait être éphémère et la dominance du BTC pourrait remonter à mesure que la liquidité des altcoins s’évapore. Une clôture quotidienne sous les 68 000 $ invaliderait les espoirs haussiers.