Pour Résumer

Le Bitcoin dépasse 120 000 $ et vise 130 000 $, soutenu par une politique monétaire favorable.

Bitcoin Hyper (HYPER) développe une couche 2 ultra-rapide utilisant Solana, attirant beaucoup d’investisseurs.

Le récent décret américain intégrant les cryptos dans les plans de retraite pourrait injecter 1,2 trillion de dollars sur le marché, boostant Bitcoin et HYPER.

Ce projet facilite les transactions rapides et pourrait exploser, notamment dans les pays à forte inflation comme la Bolivie.

Le Bitcoin se prépare à atteindre de nouveaux records historiques. Il a déjà franchi la valeur de 120 000 $. Les acheteurs visent désormais le cap des 130 000 $. Cette dynamique est portée par une politique monétaire accommodante et des facteurs macroéconomiques favorables.

Le tout nouveau token Bitcoin Hyper (HYPER) pourrait être le meilleur moyen de profiter de cette hausse du Bitcoin. Si vous ne le connaissez pas encore, Bitcoin Hyper développe la couche 2 la plus rapide jamais créée pour Bitcoin. Les investisseurs sont très enthousiastes face aux résultats.

L’ICO a déjà dépassé les 8,3 millions de dollars. HYPER se rapproche rapidement de 8,5 $ et devrait bientôt franchir les 10 millions de dollars. Cela se passe alors que le marché des cryptomonnaies commence à s’amplifier.

Le Genius Act, qui a libéré les stablecoins aux États-Unis, et le décret signé la semaine dernière par le président Trump dynamisent le marché. Ce décret autorise la détention d’actifs alternatifs, comme les cryptomonnaies, dans les plans de retraite 401(k). Cette évolution est une excellente nouvelle pour Bitcoin Hyper.

Bitcoin est déjà la référence indiscutable en tant que réserve de valeur dans l’univers des cryptomonnaies. Son champ d’application est cependant sur le point de s’élargir grâce à HYPER Layer 2. Cette couche utilise la machine virtuelle Solana pour offrir des transactions ultra-rapides.

Bitcoin est souvent comparé à l’or en version numérique. Cela lui confère un fort attrait comme réserve de valeur. Pourtant, les utilisateurs réguliers se souviennent que l’objectif initial de Bitcoin était d’être une monnaie digitale. Jusqu’ici, la lenteur des transactions a freiné cette ambition. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Bitcoin Hyper est le pont vers l’avenir du Bitcoin

Bitcoin Hyper exploite la rapidité de Solana. Il relie la couche de base de Bitcoin à sa solution unique de couche 2. Le BTC est verrouillé à une extrémité du pont, ce qui libère une version enveloppée de Bitcoin à l’autre extrémité grâce au mécanisme de frappe de l’écosystème.

Ensuite, ce BTC enveloppé alimente les applications basées sur Bitcoin Hyper. Elles profitent de la vitesse et du faible coût des dApps Solana, bien connues des utilisateurs.

Le transfert de BTC est aussi simple que la création de BTC enveloppés. L’émission de cette version enveloppée déclenche le déblocage du BTC original sur la plateforme principale.





Programmes SVM exécutés en mode natif

Les fans d’HYPER seront ravis d’apprendre que le développement de la couche 2 avance comme prévu. Dans sa dernière mise à jour, l’équipe de développement a confirmé que Bitcoin Hyper exécute désormais les programmes Solana en natif sur son architecture de cumul.

« Les développeurs peuvent écrire, déployer et interagir avec des contrats via l’interface de ligne de commande standard de Solana. Celle-ci est optimisée par un environnement d’exécution SVM personnalisé. Cet environnement est conçu spécifiquement pour la couche d’exécution de Bitcoin. Ici, il n’y a pas de simulation ni de compatibilité bricolée. C’est une véritable exécution SVM sur un rollup ancré dans Bitcoin. »

Bitcoin et HYPER sont sur le point de bénéficier d’une injection de liquidités de 1,2 billion de dollars

Le décret de Trump sur les plans 401(k) marque une avancée majeure. Il facilite l’intégration des cryptomonnaies comme classe d’actifs. Les régimes 401(k) pèsent 12 200 milliards de dollars. Allouer seulement 10 % représenterait une hausse de 1 200 milliards pour la valorisation des cryptos, qui est actuellement de 4 000 milliards.

Cette pression acheteuse, combinée au lancement inédit d’ETF Bitcoin au comptant, aux milliards investis dans les entreprises détenant du Bitcoin, et à l’accumulation discrète de réserves par les gouvernements et institutions, fait exploser la demande. Le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Cette dynamique profite particulièrement aux projets liés à l’écosystème Bitcoin, comme Bitcoin Hyper.

Cependant, malgré ces avancées politiques et un contexte macroéconomique favorable, il faut aussi considérer la demande due à la faiblesse des monnaies locales. Le Bitcoin reste parfois corrélé aux actions en période de tension.

Les stablecoins sont une alternative dans les pays où la monnaie locale est fragile. Mais leur valeur est toujours indexée 1:1 au dollar. Cela limite leur potentiel à dépasser cette valeur. Ce n’est pas le cas du Bitcoin.

Détenir du Bitcoin et d’autres cryptos classiques comporte une volatilité. Cependant, celle du Bitcoin diminue, et son prix continue d’augmenter.

Pourquoi ce qui se passe en Bolivie signifie que les applications Bitcoin Hyper dApps vont décoller

La popularité croissante des stablecoins et des cryptomonnaies comme le Bitcoin se fait particulièrement sentir en Bolivie. Là-bas, une inflation de 25 % a dévalué la monnaie nationale, impactant fortement consommateurs et entreprises.

Depuis un an, l’usage des cryptomonnaies est autorisé, mais l’accès aux dollars américains ne se fait que par le marché noir. Cela favorise la montée en popularité des stablecoins adossés au dollar.

Au-delà des stablecoins comme le Tether (USDT), le Bitcoin est aussi utilisé pour payer toutes sortes de biens.

Les importateurs se tournent vers le Bitcoin malgré sa volatilité. On observe aussi une forte hausse du nombre de consommateurs qui l’utilisent pour de petits achats quotidiens, comme une tasse de café.

La nécessité pousse à l’adoption. Bloomberg a rencontré un propriétaire de café, Salas, qui accepte le Bitcoin (satoshis) pour protéger la valeur de ses économies et contourner la bureaucratie. Il explique que ce n’est pas qu’une question pratique, mais aussi une forme de rébellion. comme le rapporte Bloomberg :

« Je ne suis pas le seul à utiliser le Bitcoin », a déclaré Salas. « Il y a un salon de coiffure et une salle de sport là-bas qui acceptent aussi les satoshis. »

Salas affirme que faire du commerce avec les cryptomonnaies n’est pas seulement une démarche pratique, c’est aussi une forme de rébellion.

« Pour moi, c’est un moyen de préserver la valeur de mes économies, mais aussi de m’opposer au système, à la bureaucratie », a-t-il déclaré.

Quand Bitcoin Hyper sera déployé, son adoption pourrait exploser dans des pays comme la Bolivie. Des applications décentralisées seront créées par les développeurs pour les utilisateurs. Avec la dévaluation des monnaies traditionnelles dans plusieurs pays, du Nigéria à l’Indonésie, en passant par l’Iran et le Liban, le potentiel de marché pour Bitcoin Hyper est immense.

Achat Hyper Bitcoin à 110 000 $ – Les baleines HYPER savent ce qui les attend

Il y a trois jours, une baleine a investi 110 000 $ en jetons HYPER, soit 25,73 ETH. Ce geste révèle un fort intérêt pour Bitcoin Hyper, qui pourrait bientôt connaître un essor majeur.

Acheter des cryptomonnaies en prévente, avant leur arrivée sur les plateformes centralisées ou décentralisées, reste une stratégie intelligente pour obtenir de forts rendements.

Grâce à la répartition inégale des connaissances sur le marché, les investisseurs bien informés prennent souvent de l’avance et maximisent leurs gains. De plus, les cryptomonnaies utilitaires solides comme HYPER disposent des fondamentaux nécessaires pour soutenir une forte revalorisation, contrairement aux mèmes ou cryptos éphémères.

Source : Etherscan

Il est possible que cette baleine ait regardé la dernière vidéo du Youtubeur Aiden Crypto. Il y présente l’approche innovante de scalabilité de Bitcoin Hyper et informe ses 337 000 abonnés que le jeton HYPER pourrait générer des gains multipliés par mille. En d’autres termes, un investissement de 1 000 $ pourrait vous rendre millionnaire du jour au lendemain.

Meilleure façon d’acheter du Bitcoin Hyper en prévente

Le portefeuille Web3 non dépositaire Best Wallet, très apprécié, a récemment obtenu la certification WalletConnect. Cela confirme sa simplicité d’utilisation, sa sécurité et sa technologie avancée. Best Wallet (BEST) propose HYPER dans la section « Jetons à venir » de l’application.

Vous pouvez acheter directement depuis Best Wallet pour une expérience optimale de gestion et de réclamation. Cette dernière commence à la fin de la prévente, lors de l’événement de génération des jetons. Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Vous pouvez aussi participer à la prévente en connectant votre portefeuille crypto sur le site web de Bitcoin Hyper. Les modes de paiement acceptés sont : SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même une carte bancaire.

Découvrir Bitcoin Hyper

Restez informé et suivez l’actualité de Bitcoin Hyper

Pour ne rien manquer :

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.