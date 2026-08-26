Le marché des actifs numériques vient de franchir un cap historique. Porté par une conjoncture macroéconomique exceptionnelle, le Bitcoin s’échange désormais autour des 80 000 $, affichant une hausse spectaculaire de plus de 24 % sur les sept derniers jours.

Dans son sillage, l’Ethereum bondit de 31 % pour atteindre les 2 500 $. Mais pour les investisseurs axés sur le rendement, le véritable enjeu se situe actuellement en amont du marché, là où les infrastructures de demain se négocient à prix d’entrée.

C’est précisément le cas de LiquidChain (LIQUID). Ce projet de Layer 3 ultra-performant, conçu pour unifier la liquidité des trois géants du secteur (Bitcoin, Ethereum et Solana), vient de lever près de 950 000 $.

À ce rythme, le protocole devrait franchir le seuil symbolique du million de dollars d’ici la fin du mois de septembre, offrant une opportunité d’entrée exclusive avant son déploiement à grande échelle.

L’opportunité LiquidChain (LIQUID) : Décryptage d’une Tokenomics taillée pour la croissance

Pour comprendre l’intérêt des investisseurs pour LiquidChain (LIQUID), il faut se pencher sur sa proposition de valeur technologique. Ce Layer 3 résout l’un des plus grands défis du Web3 : la fragmentation de la liquidité.

En connectant la base de capital historique de Bitcoin, les 49,65 milliards de dollars de la DeFi d’Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana au sein d’un environnement d’exécution unique, LiquidChain élimine le besoin de ponts (bridges) traditionnels et de wrapping d’actifs.

Grâce à une machine virtuelle de type Solana et des preuves à confiance minimisée vérifiant directement les UTXO de Bitcoin et les états d’Ethereum, les développeurs peuvent déployer des dApps multi-chaînes en toute simplicité. Les liquidités deviennent ainsi totalement fongibles et les règlements atomiques.

Du côté de la structure financière, la tokenomics de LiquidChain a été pensée pour soutenir la valorisation à long terme du jeton LIQUID, dont l’offre est strictement limitée à 11,8 milliards d’unités :

35 % alloués au développement continu de l’infrastructure.

alloués au développement continu de l’infrastructure. 32,5 % dédiés aux initiatives de marketing et à l’acquisition d’utilisateurs.

dédiés aux initiatives de marketing et à l’acquisition d’utilisateurs. 15 % pour le développement commercial et l’animation de la communauté.

pour le développement commercial et l’animation de la communauté. 10 % réservés aux récompenses de l’écosystème.

réservés aux récompenses de l’écosystème. 7,5 % pour assurer la liquidité lors des futurs listings sur les plateformes d’échange.

Actuellement proposé au tarif attractif de 0,01493 $ par jeton, le LIQUID intègre également un mécanisme de staking immédiat dès l’achat, affichant un APY de 1 196 %. Un excellent moyen pour les premiers participants de maximiser leur allocation avant les premiers listings publics.

Le catalyseur macroéconomique : Un Bitcoin à 80 000 $ qui draine la liquidité mondiale

Cette dynamique autour de la prévente de LiquidChain s’inscrit dans un contexte de marché particulièrement haussier. Le Bitcoin tente actuellement de consolider le niveau psychologique des 80 000 $ comme support technique. Cette hausse de 3,8 % sur la journée couronne la plus forte progression sur trois jours du BTC depuis 2023.

Deux moteurs principaux alimentent ce rallye de grande envergure :

Des flux institutionnels massifs : Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré 2,72 milliards de dollars d’entrées nettes ce mois-ci. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis octobre 2025, époque où le BTC avait atteint son sommet historique au-dessus des 126 000 $ grâce à des flux d’ETF de 3,42 milliards de dollars.

Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré 2,72 milliards de dollars d’entrées nettes ce mois-ci. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis octobre 2025, époque où le BTC avait atteint son sommet historique au-dessus des 126 000 $ grâce à des flux d’ETF de 3,42 milliards de dollars. Le pivot du Trésor américain : La décision des autorités américaines de doubler leurs achats d’obligations à long terme a entraîné une baisse des rendements obligataires. Ce mouvement a mécaniquement poussé les capitaux vers les actifs à offre limitée comme le Bitcoin, déclenchant au passage un short squeeze massif de plus de 4 milliards de dollars de positions vendeuses.

Pour l’analyste Michaël van de Poppe, la structure de marché reste très constructive, avec un objectif haussier court terme identifié à 82 800 $, tandis que la zone des 73 000 $ fait désormais office de support majeur.

Quite clearly, #Bitcoin goes for the scenario where its continuing its upwards rhythm towards the high at $82,800. I don't think we'll stall before that level and are going to continue finding support above $73,000 after that. Such a strong market. pic.twitter.com/feqH3bfa01 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 25, 2026

Comment sécuriser son allocation LIQUID et optimiser ses rendements

Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille avec cette infrastructure de Layer 3, la participation à la prévente s’effectue directement sur le site officiel de LiquidChain. Il suffit d’y connecter un portefeuille Web3 compatible pour échanger des ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, ou même du BTC. L’achat par carte bancaire est également disponible pour une accessibilité maximale.

Alternativement, le projet est entièrement intégré à l’application crypto Best Wallet, disponible au téléchargement sur Google Play et l’Apple App Store.

Note sur les risques : Bien que l’alignement technologique de LiquidChain et son APY de 1 196 % en phase de prévente représentent des arguments solides pour les investisseurs en quête de rendements élevés, tout investissement dans un projet en phase de démarrage comporte des risques inhérents de volatilité et d’exécution. Il convient donc de n’investir que des capitaux que l’on est prêt à perdre et de diversifier ses positions.

Pour rester informé du calendrier de lancement du Mainnet et des prochaines étapes de développement, vous pouvez suivre le projet LiquidChain sur X et rejoindre son canal Telegram officiel.

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