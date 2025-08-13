Pour Résumer

L’ICO de Bitcoin Hyper (HYPER), la Layer-2 la plus rapide sur Bitcoin, a levé plus de 9 millions de dollars en deux mois.

Grâce au Solana Virtual Machine, elle rend Bitcoin programmable et rapide, tout en alimentant DeFi, NFT et gaming via des WBTC.

Avec HYPER, les investisseurs bénéficient d’un jeton utilitaire et d’une exposition unique au BTC, laissant entrevoir un potentiel de x100.

L’ICO de Bitcoin Hyper (HYPER), présentée comme la Layer-2 la plus rapide bâtie sur Bitcoin (BTC), connaît un succès fulgurant. En à peine deux mois, le projet a déjà récolté plus de 9 millions de dollars. De plus, l’engouement s’intensifie à mesure que les conversations autour d’un possible retour de la « saison des altcoins » se multiplient. Ces dernières semaines, Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Ripple (XRP) ont par ailleurs mené la danse en matière de hausses de prix.

Pendant ce temps, le BTC évolue toujours près des 119 000 dollars, après avoir franchi les 122 000 dollars lundi. Cette dynamique pourrait bien le propulser vers un nouveau record historique (ATH) dans les jours à venir. Dans ce contexte, Bitcoin Hyper s’impose comme un acteur à part. Il se trouve à la frontière entre la puissance éprouvée du marché Bitcoin et le potentiel de croissance fulgurant des altcoins les plus performantes. Pour ses premiers investisseurs, il représente un moyen concret de prolonger la longévité du BTC. Il permet aussi d’élargir son champ d’utilisation et d’accroître sa scalabilité grâce à l’intégration du Solana Virtual Machine (SVM), l’environnement d’exécution le plus rapide de l’industrie.

Pour ceux qui envisagent d’y entrer, l’occasion est encore là… cependant, elle ne durera pas. Le token HYPER reste disponible à 0,012675 $ pendant encore vingt-quatre heures. Ensuite, son prix augmentera automatiquement avec le lancement de la prochaine phase.

BTC en pleine ascension les altcoins explosent avec Bitcoin Hyper

Bitcoin a dépassé les 122 000 dollars lundi, soit à moins de 1 % de son sommet historique du 14 juillet. Il a été porté par une série de facteurs haussiers. Parmi eux, le plus marquant reste l’élan créé par le décret exécutif du 7 août signé par le président américain Donald Trump. Celui-ci autorise l’intégration des crypto-actifs dans les plans de retraite 401(k). En conséquence, cette évolution réglementaire a déclenché un afflux massif de demande institutionnelle. Rien que le 8 août, les ETF Bitcoin ont enregistré 400 millions de dollars d’entrées. Deux jours plus tard, lundi, 178 millions supplémentaires sont venus prolonger cette série de flux positifs.

Source : Coinmarketcap

Le BTC se stabilise désormais autour des 119 000 dollars. Avec un indice des prix à la consommation (CPI) en hausse de 2,7 % sur un an en juillet, conformément aux prévisions, et une inflation de base atteignant 3,1 %, son plus haut niveau depuis février, les marchés anticipent une baisse des taux de la Fed en septembre. Si elle se concrétise, cette décision pourrait encore renforcer le BTC dans les prochains jours.

Source : Polymarket

Pour l’instant, ce sont surtout les altcoins qui mènent la danse. Ethereum domine, avec des traders sur Polymarket pariant sur un passage au-dessus de 5 000 dollars ce mois-ci. Solana a grimpé à 195 dollars mercredi, tandis que Ripple a progressé de 9,3 % sur la semaine. Cependant, aucun signal officiel d’« altcoin season » n’est confirmé par les données actuelles. Malgré cela, une rotation de capitaux est clairement en cours. Pour les investisseurs, se positionner tôt sur le prochain jeton capable de faire x100 reste un objectif stratégique.

Dans ce contexte, Bitcoin Hyper se démarque. Encore relativement nouveau, ce projet apporte une innovation pensée pour le segment de marché le plus dynamique. Il établit un lien unique entre la domination du Bitcoin et la croissance des altcoins. Les premiers soutiens ont déjà identifié ce potentiel. Ainsi, chaque jour, de nouveaux investisseurs arrivent à la même conclusion : peut-être que c’est ici que naîtra le prochain grand mouvement.

La technologie derrière le succès de la levée de fonds de Bitcoin Hyper

De nombreux investisseurs connaissent déjà Bitcoin Hyper. Il s’agit de la Layer-2 la plus rapide jamais construite sur Bitcoin. En outre, c’est la première à intégrer le SVM, rendant ainsi Bitcoin programmable et capable de vitesses d’exécution auparavant réservées aux applications sur Solana.

Au cœur du système se trouve un bridge qui relie Bitcoin à l’écosystème Bitcoin Hyper. Chaque BTC est sécurisé dans ce bridge, puis sert à frapper l’équivalent en wrapped BTC (WBTC). Celui-ci devient la monnaie principale pour toutes les applications de l’écosystème. Grâce à cette architecture, le WBTC peut alimenter la finance décentralisée (DeFi), les paiements, les memes coins, le gaming, les NFT et bien plus encore. Le tout bénéficie de la sécurité et de la décentralisation incomparables offertes par Bitcoin.

Lorsqu’un utilisateur souhaite revenir sur le réseau principal de Bitcoin, il lui suffit de brûler ses WBTC pour récupérer ses BTC originaux. Cette fluidité est au cœur de la mission de Bitcoin Hyper : dépasser le simple rôle de réserve de valeur pour offrir au Bitcoin un environnement programmable et haute performance. C’est une vision qui séduit, comme en témoigne l’achat récent par une « whale » de 150 000 dollars de tokens en une seule transaction mardi.

Source : Etherscan

Bitcoin Hyper sur la voie d’un potentiel x100

Les investisseurs de Bitcoin Hyper voient dans ce projet bien plus qu’un simple catalyseur de croissance pour Bitcoin. Le HYPER est aussi le jeton central d’un écosystème en constante expansion. En tant que monnaie native du réseau, il sert à régler les frais de transaction. Il permet également d’accéder à certaines dApps, à des protocoles DeFi ou à des fonctionnalités premium qui exigent un niveau d’accès en HYPER. Par ailleurs, une fois la DAO lancée, le HYPER offrira un mécanisme de gouvernance. Les détenteurs auront ainsi la possibilité d’influencer directement l’avenir du projet.

Ces différentes utilités créent une demande continue et intégrée pour le HYPER. Cependant, la principale raison pour laquelle beaucoup envisagent un potentiel de x100 reste sa connexion unique à Bitcoin. Elle offre une exposition indirecte à la hausse du BTC. L’influenceur crypto Crypto AiMan a d’ailleurs exprimé cette même conviction.

En ce moment, le timing semble idéal. Les altcoins sont en forte progression et Bitcoin se trouve proche d’un nouveau record. Ainsi, si Bitcoin Hyper atteint ses objectifs de financement, il pourrait bénéficier d’un lancement solide lors de sa cotation sur les plateformes d’échange.

Comment rejoindre la prévente de Bitcoin Hyper

Il ne reste plus que 24 heures pour acquérir du HYPER à son prix actuel de prévente. Pour acheter, il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper et de payer en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même par carte bancaire.

Pour une expérience fluide, l’équipe recommande Best Wallet, un portefeuille Web3 non-custodial certifié WalletConnect. Le HYPER y est déjà répertorié dans la section « Upcoming Tokens », ce qui facilite son suivi, sa gestion et sa récupération après le lancement.

Découvrir Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.