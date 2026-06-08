Bitcoin : Capitulation massive de 2,4 milliards de dollars

Les détenteurs de Bitcoin les plus convaincus ont réalisé environ 2,4 milliards de dollars de pertes cumulées sur une période de 48 heures se terminant le 5 juin 2026. Ce mouvement massif est survenu alors que le cours spot a franchi à la baisse le prix réalisé des détenteurs à court terme (Short-Term Holder Realized Price ou STH-RP), un niveau qui, dans l’analyse on-chain, fait office de dernier support structurel dans un marché haussier intact.

Cette rupture coïncide avec un mouvement de dérisquage plus large sur les actions mondiales, plus de 2 milliards de dollars de liquidations totales de positions longues sur les marchés dérivés, et un indice Fear and Greed affichant 12/100. Ce sentiment de marché se situe désormais dans des zones observées pour la dernière fois lors du krach du COVID-19 et de l’effondrement de FTX en novembre 2022.

La question analytique n’est plus de savoir s’il s’agit d’une baisse significative du prix du Bitcoin, mais si le schéma actuel de distribution des détenteurs à long terme (LTH) reflète une détérioration de la conviction signalant une fin de cycle, ou s’il s’agit d’une purge douloureuse mais limitée qui a historiquement précédé des reprises de plusieurs mois.

Bitcoin price has declined from recent highs near $69k to $62k, while the short-term holder realized price (STH-SOR) indicator shows short-term holders are capitulating and selling at losses. This on-chain metric suggests weak hands are exiting, which historically can precede… pic.twitter.com/WApSrH6o4N — Onchain Insights (@OnchainIns5699) June 5, 2026

LTH-SOPR et rupture du STH-RP : ce que révèlent réellement les données on-chain

Le marché des cryptomonnaies traverse une phase de liquidation forcée, comme l’indique le ratio de profit des sorties dépensées par les détenteurs à long terme (LTH-SOPR) tombant sous la barre de 1,0. Cela suggère que des pièces détenues depuis plus de 155 jours sont actuellement vendues à perte.

Il s’agit d’un événement rare en plein marché haussier qui signale généralement des points bas majeurs, comme ce fut le cas en janvier 2015, décembre 2018 et novembre 2022. Les données montrent qu’environ 26 % des Bitcoins vendus récemment provenaient de détenteurs ayant acheté au-dessus de 90 000 $, soulignant un passage de l’accumulation à une distribution significative parmi les investisseurs de long terme.

CryptoQuant décrit cette phase comme un événement de capitulation on-chain, les métriques du prix réalisé des détenteurs à court terme (STH-RP) indiquant que le Bitcoin se trouve dans une zone de « braderie profonde » (deep fire-sale zone), où les actifs s’échangent avec des décotes substantielles. Bien que cet environnement puisse attirer les chasseurs de bonnes affaires, les cycles passés indiquent que de telles conditions peuvent durer des semaines, voire des mois, avant qu’un plancher définitif ne soit établi.

Actuellement, le marché a connu une baisse de 30 à 35 % par rapport à ses sommets, une fourchette qui a historiquement permis d’écarter les entrants tardifs sans pour autant mettre fin à la tendance haussière globale, bien qu’il soit encore difficile de déterminer si cette phase représente une correction profonde ou un sommet de cycle.

Offre en perte, MVRV Z-Score et signaux composites

When Long-Term Holders Send $BTC to Exchanges



Watch Chart of The Week below👇 pic.twitter.com/3uV9H2jU5C — glassnode (@glassnode) June 4, 2026

Au-delà du LTH-SOPR, d’autres métriques on-chain indiquent une capitulation sans pour autant confirmer un plancher de marché. Les données de Glassnode montrent que le MVRV Z-Score se situe autour de -1,5 écart-type, proche de la zone de support des 62 000 $ – 65 000 $, qui a marqué des zones d’accumulation lors des cycles précédents.

Actuellement, un pourcentage important de l’offre de Bitcoin est détenu à perte, une situation similaire à celle observée lors de la capitulation de fin 2022, mais ces métriques ne confirment pas encore l’épuisement de la pression vendeuse.

De plus, le Realized Cap HODL Wave indique un renouvellement dans la cohorte des détenteurs de 1 à 3 mois, tandis que les détenteurs à plus long terme restent concentrés, ce qui distingue cette phase des profondeurs des marchés baissiers précédents.

La confirmation d’un plancher durable nécessiterait une diminution des sorties nettes des LTH, une clôture soutenue au-dessus du STH-RP et une stabilisation du pourcentage de l’offre en perte, conditions qui ne sont pas encore réunies.

Trois scénarios : quel avenir au seuil du prix réalisé du Bitcoin ?

$BTC Taking out most of the liquidity below on this move down.



Slow walk up during April into a big flush now.



The biggest liquidity cluster in this area sits at ~$83K right above the local highs.



Below, obviously the $60K area, which is the local low, would still have a good… pic.twitter.com/VwVcE3WQ0l — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 5, 2026

Scénario haussier : Le STH-RP est reconquis lors d’une clôture quotidienne au cours des 5 à 10 prochaines sessions, porté par des flux positifs vers les ETF et un ralentissement des dépenses des LTH, à l’image des reprises de mars 2020 et fin 2022. La zone des 62 000 $ – 65 000 $ tient bon, indiquant une absorption par le marché plutôt qu’une faiblesse. Les objectifs de prix pourraient atteindre 85 000 $ – 92 000 $ d’ici 60 à 90 jours si la macroéconomie se stabilise.

Scénario de base : Le Bitcoin consolide entre 60 000 $ et 68 000 $ pendant 4 à 8 semaines, le temps que la cohorte LTH termine sa distribution, comme lors des phases d’accumulation précédentes. Les signaux de confirmation incluraient une stabilisation des pertes réalisées quotidiennes et des flux d’ETF positifs sans pic de prix immédiat.

Scénario baissier : Une clôture quotidienne prolongée sous le support des 60 000 $ déclenche une capitulation secondaire, pouvant faire chuter le cours dans la zone des 52 000 $ – 55 000 $, soit un recul de 45 à 50 %. Les signes précurseurs de ce scénario seraient une dégradation continue de l’indice Fear and Greed, des sorties nettes persistantes des ETF et un LTH-SOPR inférieur à 0,90, signalant un basculement vers un marché baissier.

L’indicateur clé à surveiller est la compression des pertes réalisées quotidiennes des LTH, signe d’un épuisement de la distribution ; une absence de compression suggérerait que la capitulation se poursuit.