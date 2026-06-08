Ethereum : Bitmine lance une offre de 300M$ pour accumuler l’ETH

Bitmine Immersion Technologies a déposé mercredi un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour le lancement d’une offre d’actions privilégiées perpétuelles de série A. Portant sur 3 millions d’actions au prix de 100 $ l’unité, cette opération vise un produit brut d’environ 300 millions de dollars. Pour le marché, l’interprétation immédiate n’a pas été celle d’un simple financement opérationnel, mais bien d’une stratégie d’accumulation massive d’Ethereum.

Les actions de la société (BMNR) ont clôturé en hausse d’environ 5,8 % jeudi, alors même que l’Ethereum subissait une baisse de 1,7 % sur 24 heures pour s’échanger autour de 1 650 $, prolongeant un déclin hebdomadaire proche de 17 %. La question analytique ne porte pas sur le besoin de capital de Bitmine, mais sur la nature de cette structure d’actions privilégiées : s’agit-il d’un financement d’entreprise classique ou de la prochaine étape délibérée de ce qui est déjà devenu le plus grand véhicule de trésorerie Ethereum au monde.

Ethereum News : Ce que révèle réellement le dépôt de Bitmine auprès de la SEC

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : Bitmine propose 3 millions d’actions privilégiées perpétuelles de série A à 100 $ l’unité, assorties d’un dividende annuel cumulatif de 9,5 %, payé hebdomadairement en espèces sur décision du conseil d’administration. En cas de défaut de paiement d’un dividende hebdomadaire, le taux est majoré de 0,05 % par semaine de retard, avec un plafond fixé à un taux annuel de 15 % jusqu’à ce que l’obligation soit intégralement remplie.

L’action devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le ticker BMNP, les transactions débutant environ 30 jours après la première émission.

Concernant l’utilisation prévue des fonds, le communiqué de presse de mercredi est resté volontairement large : le produit de l’offre « peut inclure l’acquisition d’ETH supplémentaires et d’autres actifs numériques ; l’expansion de l’infrastructure de staking et de validateurs de la société, notamment via MAVAN ; le fonds de roulement ; des investissements stratégiques alignés sur l’écosystème Ethereum et l’adoption plus large des actifs numériques ; et/ou des rachats d’actions ordinaires de la société ».

Cette formulation ne garantit pas l’achat d’ETH, mais l’autorise comme l’une des diverses utilisations permises, parallèlement aux dépenses opérationnelles et d’infrastructure.

Cette offre ne survient pas par hasard. Bitmine avait déjà levé des capitaux via une vente directe d’actions ordinaires enregistrée en septembre 2025, dont les fonds étaient principalement destinés à l’accumulation d’ETH. Une transaction que le président Thomas Lee avait qualifiée de « matériellement relutive » car elle augmentait les avoirs en ETH par action.

En janvier 2026, la société a déclaré détenir environ 4 143 502 ETH ainsi que 192 BTC, une participation de 25 millions de dollars dans Eightco Holdings et environ 915 millions de dollars en liquidités, soit un total combiné crypto et cash d’environ 14,2 milliards de dollars. Sur cet Ethereum, quelque 659 219 jetons étaient déjà stakés via l’infrastructure de validateurs MAVAN, générant le rendement continu qui, selon les observateurs, soutient l’économie de cette structure de titres privilégiés.

Le modèle MicroStrategy et les spécificités de la trésorerie ETH

Le parallèle structurel avec l’action privilégiée perpétuelle de Strategy, STRC, qui affiche un dividende de 11,5 %, est suffisamment explicite pour que les acteurs du marché fassent la comparaison dès le dépôt du dossier. Le modèle MicroStrategy, perfectionné au fil de multiples levées de fonds, a prouvé qu’une société cotée peut systématiquement émettre des actions et de la dette pour accumuler un actif numérique à grande échelle, l’appréciation de l’actif justifiant la dilution à long terme. Bitmine suit cette architecture presque point par point dans son programme d’accumulation d’ETH.

Deux interprétations sont possibles. La première est une lecture littérale : l’offre finance un mélange d’expansion de l’infrastructure de staking, de fonds de roulement général et d’achats opportunistes d’ETH, sans qu’un usage unique ne domine. La seconde est une lecture structurelle du marché : l’offre est la prochaine étape d’un programme pluriannuel délibéré visant à accroître les avoirs en Ethereum par action, l’obligation de dividende de 9,5 % étant garantie par les rendements du staking plutôt que par la vente d’actifs.

Les faits penchent davantage vers la seconde interprétation. Les précédentes levées de fonds de Bitmine étaient toutes axées sur l’accroissement de l’ETH par action. La société a affiché son objectif de contrôler 5 % de l’offre mondiale d’ETH. De plus, lors de la conférence Proof of Talk en France, Thomas Lee a explicitement décrit des trésoreries d’actifs numériques ETH utilisant les rendements du staking pour financer des subventions à l’écosystème, évoquant un cadre de gouvernance et de rendement plutôt qu’un argumentaire sur les opérations de minage.

La distinction structurelle avec Strategy est ici cruciale. Lorsque Strategy a révélé avoir vendu 32 BTC — sa première vente depuis 2022 — pour financer le paiement des dividendes de ses instruments privilégiés, le Bitcoin est brièvement tombé sous les 62 000 $, un sentiment d’aversion au risque s’étant propagé sur le marché.

Cet épisode a mis en lumière la tension au cœur d’un modèle de détention pur : les obligations de dividendes en cash nécessitent soit des ventes d’actifs, soit des entrées de capitaux externes. L’ETH staké de Bitmine, qui génère nativement du rendement, offre une réponse mécanique partielle à ce problème, bien qu’aux taux de staking et prix actuels de l’ETH, la capacité de ce rendement à couvrir un dividende annuel de 9,5 % sur 300 millions de dollars reste une question arithmétique ouverte.