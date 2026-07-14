Le marché des cryptomonnaies offre une nouvelle fois une démonstration de sa volatilité caractéristique. Lors de la session asiatique de ce matin, le Bitcoin a subi une correction technique, testant le support critique des 63 000 $. Ce repli de 1,4 % sur 24 heures, qui a ramené le cours de la zone des 64 500 $ à près de 62 800 $, s’explique par un nettoyage massif des positions longues à effet de levier accumulées près des récents sommets.

Ce mouvement baissier à court terme a été amplifié par un contexte macroéconomique et géopolitique tendu. L’escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran a propulsé les cours du pétrole de plus de 4 %, le Brent frôlant les 79 $. Les incertitudes persistantes autour du détroit d’Hormuz pèsent temporairement sur les actifs à risque. Néanmoins, les fondamentaux du BTC restent solides : vendredi dernier, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré de fortes entrées de capitaux, confirmant l’intérêt soutenu des institutionnels malgré les turbulences géopolitiques.

Pour les investisseurs avisés, ces phases de correction sur le marché Spot constituent souvent le moment idéal pour identifier les projets d’infrastructure à fort potentiel de croissance. C’est précisément cette dynamique qui propulse la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER), qui vient de franchir la barre des 32,96 millions de dollars et s’apprête à dépasser le jalon des 33 millions. Alors que le marché global consolide, les capitaux intelligents se positionnent massivement sur cette solution de Layer 2 prometteuse.

Analyse de marché : Le BTC consolide, les ETF font de la résistance

Le Bitcoin a glissé jusqu’à 62 800 $ ce matin, mais cette baisse reste à relativiser. L’actif continue d’évoluer au sein de son canal horizontal mensuel situé entre 59 000 $ et 66 000 $. De plus, le volume des liquidations de positions longues est resté modéré, ne représentant qu’une fraction des vagues de capitulations observées le mois dernier.

Du côté de la finance traditionnelle, les signaux restent encourageants. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré 90,44 millions de dollars d’entrées nettes vendredi, portant le total hebdomadaire à 197,4 millions de dollars. Ce flux positif met fin à huit semaines consécutives de sorties de capitaux, sous l’impulsion notable de l’ETF IBIT de BlackRock.

Comme le souligne le trader Daan Crypto, le marché attend désormais les prochains chiffres de l’inflation (IPC) pour sortir de sa zone de fluctuation actuelle entre 61 000 $ et 65 000 $.

$BTC New week ahead. Geopolitics playing up again over the last few days. Crypto choppy, so are stocks. Bitcoin remains rangebound between this ~$61K-$65K region and is right in the middle here. No major outliers in alts either over the weekend. We'll just have to wait and see… pic.twitter.com/Yh79WFsZME — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 13, 2026

Zoom sur les Tokenomics de Bitcoin Hyper (HYPER) : Un Layer 2 taillé pour l’adoption

La proposition de valeur de Bitcoin Hyper (HYPER) repose sur une architecture technique de pointe conçue pour débloquer l’utilité du réseau Bitcoin. En combinant la rapidité d’exécution de la Solana Virtual Machine (SVM) avec des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), le protocole permet des transactions quasi instantanées pour des frais dérisoires, tout en bénéficiant de la sécurité ultime de la blockchain principale de Bitcoin.

When you’re this early, Even the moon feels uncrowded. 🌕⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/mrO94UTw6s — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 10, 2026

Le jeton utilitaire HYPER est au cœur de cet écosystème :

Frais de réseau (Gas) : Toutes les transactions sur le Layer 2 de Bitcoin Hyper sont payées en HYPER.

Toutes les transactions sur le Layer 2 de Bitcoin Hyper sont payées en HYPER. Staking attractif : Les participants à la prévente peuvent immédiatement staker leurs jetons pour générer un taux de rendement annuel (APY) de 36 %.

Les participants à la prévente peuvent immédiatement staker leurs jetons pour générer un taux de rendement annuel (APY) de 36 %. Cas d’usage multiples : Le réseau est conçu pour accueillir la DeFi native, le lancement de meme coins, les exchanges décentralisés et les micro-paiements du quotidien.

Actuellement proposé au prix de 0,013683 $ lors de l’étape de prévente en cours, le jeton HYPER subira une hausse automatique de son prix dans quelques heures. L’accumulation massive par des portefeuilles de taille importante (whales) montre que les investisseurs cherchent à sécuriser leur allocation au meilleur coût avant les futurs listings sur les plateformes d’échange.

Comment sécuriser vos jetons HYPER avant la prochaine hausse de prix

Participer à la prévente de Bitcoin Hyper est un processus simple et accessible, conçu pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille avec un actif d’infrastructure Web3 à fort potentiel d’upside.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper, de connecter un portefeuille Web3 compatible et de finaliser l’achat. La plateforme accepte une large gamme de devises : ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Pour les utilisateurs mobiles, l’intégration avec l’application Best Wallet (disponible sur l’ App Store d’Apple et Google Play) simplifie grandement l’expérience. Via l’onglet « Upcoming Tokens », vous pouvez acheter, stocker et staker vos jetons HYPER en quelques secondes pour commencer à accumuler l’APY de 36 %.

Note sur les risques : Bien que les solutions de Layer 2 sur Bitcoin représentent l’un des secteurs de croissance les plus prometteurs de ce cycle, l’investissement dans des jetons en prévente comporte des risques inhérents liés à la liquidité et au développement technologique. Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

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