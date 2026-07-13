Mise à jour XRPL v3.2.0 : adoption massive des validateurs

Près d’un mois après le lancement par Ripple de la version v3.2.0 de xrpld, le successeur renommé du logiciel serveur Ripple Core, les données d’XRPScan révèlent que seuls 357 des 828 nœuds totaux du XRP Ledger (soit 43 %) ont effectué la transition. En revanche, 426 nœuds (51 %) utilisent toujours la version v3.1.3.

Ce retard n’est pas simplement un déploiement laborieux. Il illustre de manière structurelle la dynamique de gouvernance à deux niveaux qui définit les cycles de mise à niveau du XRPL : le consensus des validateurs progresse bien plus vite que l’écosystème global des nœuds, et la préparation fonctionnelle du réseau est déterminée par les premiers plutôt que par les seconds.

We shipped together with the community (40+ devs and 9 new comers)- XRP Ledger 3.2.0, lots of great protocol improvements including the migration to xrpld.



34% are on 3.2.0 already!



Please update your nodes at your earliest convenience.



Migration guidehttps://t.co/aa3YWWHWZZ pic.twitter.com/sbf5y5mFkS — Vet (@Vet_X0) June 25, 2026

Ces données sur l’écosystème XRP interviennent alors que le jeton s’échange en baisse de -3,5 % sur les dernières 24 heures, repassant sous la barre des 1,10 $. Le cours se situe actuellement à 1,09 $ avec un volume d’échange quotidien de 1,54 milliard de dollars.

Avec cette correction, le seuil des 1,10 $ est redevenu une résistance pour la paire XRP/USD. Tant que ce niveau n’est pas franchi et maintenu en clôture hebdomadaire, il continuera de freiner toute velléité de mouvement haussier d’envergure.

$XRP has formed a hidden bearish divergence on the daily timeframe; XRP needs to reclaim $1.15 soon, or things could get ugly with a journey back towards $1.00. pic.twitter.com/YXzlS0xDi5 — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) July 8, 2026

Adoption des nœuds XRPL : le seuil de l’UNL est déjà franchi

Le chiffre réellement significatif sur le plan opérationnel n’est pas le taux d’adoption global de 43 %, mais celui des validateurs de la Unique Node List (UNL) : 31 sur 35, soit 89 %, utilisent déjà la v3.2.0.

Le XRP Ledger nécessite une participation de 80 % de l’UNL pour considérer une version logicielle comme suffisamment adoptée. En conséquence, le réseau considère déjà xrpld v3.2.0 comme le standard de facto. Environ 61 % des validateurs utilisant les versions logicielles de Ripple ont également effectué la mise à jour, selon les mêmes sources.

Pour les nœuds hors UNL, la mise à niveau reste volontaire pour l’instant. Cependant, l’incitation devient pressante dès qu’un amendement associé est activé. Les nœuds qui prennent du retard risquent de perdre leur connectivité au réseau, une dynamique qui avait déjà forcé l’adoption lors du cycle v3.1.3 / Cleanup31_ à la fin du mois de mai 2026.

La version v3.2.0 officialise le rebranding du serveur central de « rippled » vers « xrpld », conformément à la spécification XLS-0095. Elle permet surtout une réduction de 30 % à 40 % de l’utilisation de la mémoire sur les nœuds du réseau, offrant une baisse directe des coûts d’infrastructure pour les opérateurs institutionnels.

Cette mise à jour améliore également la sécurité, les outils de développement et l’efficacité globale du réseau, s’appuyant sur les correctifs et les améliorations des domaines autorisés et des coffres-forts (vaults) introduits dans la version de maintenance v3.1.3.

the XRP Ledger deployed its new v3.2.0 server software to cut costs and improve stability, but the critical on-chain amendment is stuck in the voting process



approximately 833 active nodes, only 43% have installed the June 15 update, while 51% are still running the older v3.1.3… pic.twitter.com/f1abBDD1ah — NEWMANNI (@NEWMANNI_xyz) July 8, 2026

Amendement fixCleanup3_2_0 : un vote encore loin de l’activation

L’amendement compagnon du XRPL, fixCleanup3_2_0, constitue l’élément de gouvernance le plus urgent. À l’heure actuelle, il n’a recueilli que 17 des 35 votes de validateurs UNL requis, soit 48,57 % de soutien, loin du seuil de 80 % (28 votes) nécessaire à son activation.

Le modèle de gouvernance des amendements exige que le soutien reste supérieur à 80 % pendant une fenêtre continue de deux semaines ; tout passage sous ce seuil réinitialise le compte à rebours, un détail crucial pour le suivi des données d’activation.

Si fixCleanup3_2_0 franchit cette étape, il déploiera des correctifs pour les coffres-forts à actif unique, le protocole de prêt natif (lending), les jetons multi-usages, les domaines autorisés et le DEX avec permissions.

Ces fonctionnalités ont été introduites lors de la vague d’amendements de 2026, incluant le XLS-81 (DEX avec permissions), le XLS-85 (Escrow de jetons), les Domaines Autorisés (activés le 2 avril 2026) et le protocole de prêt XLS-65/66. L’amendement fixCleanup3_2_0 agit donc comme un correctif de consolidation plutôt que comme une nouvelle capacité nette.

Ce que les opérateurs de nœuds et les institutions doivent surveiller

La question n’est plus de savoir si le déploiement de la v3.2.0 par Ripple bénéficie d’un soutien suffisant des validateurs ; c’est le cas. L’enjeu réside désormais dans la capacité du vote fixCleanup3_2_0 à passer de 48,57 % au seuil de 80 %, et dans la rapidité de migration du reste de la population des nœuds avant l’activation, sous peine de problèmes de connectivité.

Le calendrier de vote des validateurs semble être le signal le plus déterminant pour les participants aux infrastructures DeFi sur XRPL, car les correctifs qu’il contient touchent toutes les strates majeures du protocole. Cela inclut les vaults, le protocole de prêt natif, les rails d’échange autorisés et les standards de jetons activés ces derniers mois.