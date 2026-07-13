Chainlink : 7,2 milliards de dollars migrent vers le CCIP

Dans l’actualité de Chainlink aujourd’hui, plus de 7,24 milliards de dollars d’actifs cross-chain ont migré de LayerZero vers le protocole d’interopérabilité CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) de Chainlink depuis mai. Le Super Portal de Mantle est devenu le dernier départ de haut profil en date.

Le LINK s’échange actuellement à 7,90 $, en hausse de +2,7 % sur les dernières 24 heures, alors que les marchés commencent à intégrer la narration infrastructurelle derrière les chiffres globaux. Le détail que la plupart des traders ignorent se trouve pourtant dans la liste même des migrations.

Mantle Joins Migration to Chainlink CCIP



Today, @Mantle_Official confirmed its exit from @LayerZero_Core, migrating its Super Portal to @Chainlink's institutional standard for cross-chain security.



Over 7.2B in total value has already migrated from LayerZero to Chainlink’s… pic.twitter.com/IQqAmW07IA — BSCN (@BSCNews) July 9, 2026

Mantle a confirmé le transfert de son Super Portal, co-développé avec Bybit, de la norme OFT (Omnichain Fungible Token) de LayerZero vers la norme CCT (Cross-Chain Token) de Chainlink. Ce mouvement concerne les transferts de jetons MNT entre Ethereum et Solana. Cette seule migration ajoute environ 2,5 milliards de dollars de valeur verrouillée au total cumulé.

Parmi les précédents acteurs ayant franchi le pas, on retrouve Kelp (1,5 Md$), Lombard (plus d’un Md$), Solv Protocol (700 M$ en Bitcoin tokenisé), Virtuals Protocol (700 M$), Re (475 M$), Kraken (330 M$ en actifs wrappés) et Yuzu Money (54,5 M$). Si l’exploit a servi de catalyseur visible, la vitesse de migration est devenue depuis le véritable signal du marché.

Chainlink News : Le prix du LINK peut-il briser les 8 $ face à l’accumulation des flux ?

$LINK Most people are too caught up in the noise, news, and excitement. But they don't realize that the foundation is being laid for major spot construction.$LINK is among my picks for the next cycle.

A leading oracle network, it has become the standard for providing:

– reliable… pic.twitter.com/O2UxUF3nl0 — Wolf_Derek (@fbsferock) July 9, 2026

Le LINK consolide actuellement dans une fourchette comprise entre 7,85 $ et 7,98 $ sur les principales plateformes, avec une capitalisation boursière d’environ 5,9 Mds$. Le graphique de TradingView place le support à court terme dans la zone basse des 7 $, tandis que la résistance s’agglutine autour de 8 $, seuil où le prix a calé lors des récentes tentatives.

Le volume s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui est suffisant pour soutenir le mouvement, mais assez faible pour qu’une seule annonce d’intégration majeure au CCIP puisse faire basculer la tendance.

Les bougies à court terme montrent une consolidation après un léger rebond, et non une cassure franche. Aucun nouvel objectif de cours d’analyste n’est apparu au cours des dernières 48 heures pour réinitialiser les positions.

Trois scénarios se dessinent pour la semaine à venir. Dans le cas haussier, la poursuite des annonces de migration vers le CCIP et les flux de tokenisation institutionnelle propulsent le LINK au-delà des 8 $, la narration de la migration agissant alors comme un signal de demande durable.

Le scénario de base prévoit que le LINK reste bloqué dans un couloir entre 7,80 $ et 7,95 $, tandis que les investisseurs attendent les données de TVL on-chain pour confirmer que les migrations annoncées sont effectives.

Le scénario baissier, ou du moins l’invalidation de la tendance, serait une chute sous les 7,00 $ dans un faible volume. Cela suggérerait que l’histoire de la migration est perçue comme un simple bruit de fond infrastructurel déjà intégré par le marché, plutôt que comme un levier de croissance actif.

Une analyse précédente de la reprise du LINK avait souligné que les catalyseurs de croissance de l’écosystème sont la variable clé séparant la consolidation de la tendance. Les données indiquent un marché qui respecte la narration du CCIP mais ne s’est pas encore engagé dans un trade directionnel ferme.

LiquidChain cible le potentiel des premiers arrivants face à Chainlink

Avec les actualités sur les 7,24 Mds$ de migration vers Chainlink, la consolidation du LINK près de la résistance des 8 $ raconte une histoire familière : les projets d’infrastructure captent la valeur lentement. Au moment où la migration devient un consensus de marché, l’opportunité d’entrée asymétrique est souvent passée.

Cette compression entre l’utilité reconnue et la performance réelle du prix est précisément l’endroit où les projets d’infrastructure à un stade précoce ont historiquement généré des rendements exceptionnels avant que la narration ne devienne saturée.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure de couche 3 (L3) construit autour d’une couche de liquidité unifiée. Il fusionne les liquidités de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique, s’attaquant au même problème de fragmentation qui rend les migrations vers le CCIP si percutantes.

La tendance de migration de plusieurs milliards de dollars vers le CCIP souligne l’appétit du marché pour une exécution cross-chain réellement finalisée, ce qui correspond à l’architecture développée par LiquidChain.

Son architecture « Deploy-Once » permet aux développeurs d’accéder aux trois écosystèmes sans redéployer de contrats par chaîne — un différenciateur technique majeur si l’exécution suit. La prévente est actuellement fixée à 0,01478 $ par jeton $LIQUID, avec 895 480,12 $ récoltés à ce jour. Les conditions de staking n’ont pas encore été publiées.