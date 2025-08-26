Bitcoin s’invite dans les églises philippines : la dîme passe au digital

Pour Résumer

Églises philippines adoptent Bitcoin pour dîme.

Adoption crypto explose aux Philippines 2025.

Bitcoin grimpe à 113 000 €.

Bitcoin : la révolution digitale des églises

Les églises philippines innovent. Plus de 1 200 congrégations, comme Bread of Life à Quezon City, intègrent Bitcoin via des QR codes sur des wallets comme Coins.ph.

Cette solution répond aux 10 millions de Philippins expatriés, envoyant 34 milliards d’euros en remittances.

Les frais BTC, à 0,5 %, écrasent les 7 % des services traditionnels.

Avec 3,2 millions d’utilisateurs crypto locaux, la BSP régule 17 exchanges sous la VASP depuis 2024. Les dons en BTC atteignent 2,1 millions d’euros mensuels, attirant 65 % de donateurs sous 35 ans.

Effectivement, les églises conservent BTC sans conversion fiat, renforçant l’adoption.

Les jeunes donateurs mènent cette transition, séduits par la simplicité on-chain.

Les congrégations maximisent les fonds en évitant les conversions. Ce modèle inspire des pays voisins comme l’Indonésie.

Impact sur le marché crypto local

Ce virage dynamise l’écosystème. Les volumes d’échange locaux grimpent de 12 %, atteignant 475 millions d’euros quotidiens. Bitcoin consolide à 113 000 €, après un ATH à 122 838 €.

La capitalisation crypto globale s’élève à 4 150 milliards d’euros. Les stablecoins comme USDT dominent 60 % des transactions locales.

Ethereum, à 4 214 €, gagne 24,9 %, et XRP, à 3,65 €, bondit de 16 %. Les exchanges locaux comptent 8,6 millions d’utilisateurs.

La BSP planifie un cadre pro-crypto pour 2026, attirant les institutionnels asiatiques. Les ETF BTC spot, testés à Manille, injectent 1 milliard d’euros.

La DeFi locale, à 2,3 milliards d’euros de TVL, explose. Ce modèle pourrait influencer la Malaisie, renforçant l’adoption régionale. Les wallets actifs atteignent 1,8 million, portés par les dons des églises.

Ce dynamisme dope la confiance des investisseurs retail.

Perspectives : un boom crypto philippin ?

Ce phénomène redessine l’écosystème. Solana, à 184 €, et Chainlink, à 18 €, surfent sur ce momentum. Grok conseille 5 % du portefeuille en XRP pour diversifier. Un Nasdaq à 17 600 points ralentit légèrement l’élan.

Les régulations comme MiCA imposent la prudence.

Avalanche, à 36 €, brille en tokenisation, visant 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives.

Ce boom pourrait déclencher une Altseason. La volatilité reste un défi, mais les Philippines mènent l’adoption asiatique. Ce signal spirituel brûle, mais exige vigilance.

