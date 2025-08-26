Prédiction Grok : ces cryptos pourraient tripler d’ici la fin du bull run

Pour Résumer

Grok mise sur un x3 crypto.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altcoins dopent le bull run.

Grok : un radar pour les cryptos explosives

Le marché fait des vagues. En effet, en août 2025, le Bitcoin stagne à 113 000 € (+0,8 %), après un rejet à 122 379 € en juillet, selon les données on-chain.

Par ailleurs, l’Altcoin Season Index, à 79, signale une Altseason imminente, avec 80 milliards d’euros échangés quotidiennement sur Binance.

Effectivement, les altcoins à faible capitalisation promettent un potentiel x3 d’ici fin 2025.

D’ailleurs, Bitcoin Hyper ($HYPER), à 0,0012 €, lève 10,74 millions de dollars en prévente sur Solana, avec un APY de 205 %. Sa promesse de transactions rapides attire, mais sa volatilité inquiète.

Cependant, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), soutient ce bull run.

Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Effectivement, ce contexte pourrait propulser des tokens vers des sommets.

Découvrir Bitcoin Hyper

Les pépites prêtes à tripler

Ce bull run secoue l’écosystème. Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, boosté par la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), brille avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi, avec 12 milliards d’euros en smart contracts.

D’ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), profite du RLUSD, visant 7 € d’ici décembre.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les failles. Par ailleurs, Aave, à 220 € (+10 %), attire les capitaux.

Effectivement, ces tokens, portés par l’élan institutionnel, pourraient tripler, avec des ETF memecoins attendus pour Q3 2025.

Perspectives : x3 ou correction brutale ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 280 € d’ici 2026.

Par ailleurs, l’optimisme, avec 4,5 millions d’adresses Solana actives, dope les attentes. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations comme MiCA freinent l’élan.

Grok conseille une exposition limitée à 5 % et une diversification avec XRP. La prudence reste de mise.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.