Pour Résumer

Le Bitcoin reste stable autour de 111 000 $ alors que les investisseurs anticipent une baisse des taux du FOMC.

Bitcoin Hyper, avec près de 15 millions de dollars levés, promet de transformer le BTC en outil polyvalent pour DeFi, paiements et autres applications.

Ce projet Layer-2 rapide et sécurisé pourrait devenir un catalyseur majeur pour la demande de Bitcoin.

Une levée de fonds qui confirme l’essor de Bitcoin Hyper

Depuis plusieurs jours, le Bitcoin (BTC) se stabilise autour de 111 000 $. Les investisseurs attendent avec attention la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévue jeudi.

En effet, de nombreux analystes prévoient que le FOMC abaissera les taux lors de sa prochaine réunion, ce qui pourrait stimuler fortement la valeur du BTC.

Pourtant, au-delà des facteurs macroéconomiques, une autre source de demande se développe discrètement et semble encore plus prometteuse pour le Bitcoin.

Bitcoin Hyper (HYPER), solution Layer-2 construite sur la robustesse de Bitcoin, a déjà levé près de 15 millions de dollars et se prépare à son lancement officiel.

Conçu avec la rapidité de Solana et la solidité de Bitcoin comme socle, Bitcoin Hyper affiche une efficacité capable de supporter les applications les plus exigeantes de l’écosystème crypto.

La levée de fonds actuelle s’achève dans moins de 16 heures ; au terme de cette phase, le prix du jeton HYPER passera de 0,012885 $ à un niveau supérieur.

Découvrir Bitcoin Hyper

Les taux pourraient baisser, mais le Bitcoin ne devrait pas fortement progresser en septembre

Le marché paraît désormais presque certain qu’une réduction des taux aura lieu lors de la réunion du FOMC des 17 et 18 septembre.

Sur la plateforme de prédiction Polymarket, la majorité des parieurs misent sur une baisse de 25 points de base la semaine prochaine. Ce scénario reçoit une probabilité de 83 %. Pour le maintien de la situation actuelle, la probabilité n’est que de 4 %.

Dans ce type de marché, le prix d’une action « Oui » traduit directement la probabilité d’un événement. Un prix de 1 $ représente une certitude totale.

Historiquement, une baisse des taux affaiblit le dollar. Cela a souvent favorisé le Bitcoin. L’évolution de la masse monétaire américaine M2 suit régulièrement celle du cours du BTC. Elle confirme son rôle d’actif alternatif recherché.

En ce mois de septembre, les traders restent prudents. Le marché anticipe une possible clôture du Bitcoin à 114 000 $, puis à 116 000 $.

Par conséquent, certains prévoient une chute vers 107 000 $. Cette tendance s’explique par la saisonnalité négative du BTC en septembre. Même si la majorité table sur une baisse des taux, beaucoup doutent qu’elle entraîne une hausse marquée à court terme.

Les parieurs de Polymarket attribuent également 14 % de probabilité à une réduction de 50 points de base. Un tel scénario bouleverserait les marchés. Cela dépendra de la publication de l’IPC vendredi et de la faiblesse qu’elle pourrait révéler.

Dans ce cas, le Bitcoin pourrait surprendre avec un rebond dès septembre. Il confirmerait ensuite sa dynamique saisonnière favorable en octobre et novembre.

Il faut aussi tenir compte d’un contexte de liquidité plus large. Environ 7 260 milliards de dollars restent placés dans des fonds du marché monétaire. Ces capitaux ne dorment pas forcément.

Si la baisse des taux réduit leurs rendements, même un petit pourcentage pourrait devenir un levier puissant pour le Bitcoin.

Au-delà de ces considérations macroéconomiques, la demande liée aux services publics pourrait constituer le facteur décisif pour l’avenir du BTC. Bitcoin Hyper, qui a déjà réuni près de 15 millions de dollars, semble prêt à répondre à cette demande dès son lancement prévu dans les semaines à venir.

Quel avenir pour le Bitcoin après l’ère des investisseurs institutionnels

Lors des précédents cycles, les particuliers ont propulsé le Bitcoin vers ses sommets. Il est passé à 1 000 $ en 2013, puis à 20 000 $ en 2017. De plus, un mélange de spéculation, de liquidités injectées durant la pandémie et de prix plus accessibles a ensuite permis au BTC de dépasser le record établi en 2017.

Depuis lors, le discours s’oriente davantage vers les institutions. Des sociétés comme Strategy ont renforcé leurs réserves de Bitcoin et, par conséquent, donné le ton.

Même si le cycle institutionnel n’a pas encore atteint son terme, la demande pourrait s’essouffler si le Bitcoin ne propose rien de plus que son rôle de valeur refuge. Afficher la quantité de BTC détenue impressionne facilement.

Cependant, cette logique repose encore en grande partie sur la notion de « gold numérique ».

Bitcoin Hyper cherche à dépasser cette limite en transformant le BTC en outil polyvalent. Ainsi, l’écosystème ouvre la voie à des usages diversifiés : paiements, plateformes DeFi, actifs réels (RWA), jeux et d’autres applications inédites sur la blockchain Bitcoin.

Toutes ces opérations se déroulent dans l’écosystème Hyper, conçu comme une couche 2 de Bitcoin. En effet, la machine virtuelle Solana (SVM), réputée pour sa rapidité, permet de faire tourner des applications décentralisées à la vitesse de Solana.

De plus, elle maintient le règlement sur la base inaltérable et décentralisée du réseau Bitcoin.

Le fonctionnement de Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper fonctionne comme une couche 2 intégrée à Bitcoin. Cependant, contrairement aux rollups Ethereum, elle ne consolide pas toutes les transactions sur la chaîne principale.

Ainsi, l’activité se déroule rapidement au cœur de l’écosystème Hyper grâce à des BTC encapsulés. De plus, des engagements d’état réguliers sont inscrits sur la couche 1 de Bitcoin pour garantir l’intégrité.

En outre, lorsque les utilisateurs veulent récupérer leurs BTC, ils n’ont qu’à graver la version encapsulée sur Hyper. Cela signifie que les cryptomonnaies initiales sont libérées sur la chaîne principale.

Par conséquent, cette méthode rend Bitcoin Hyper plus rapide et plus adaptable, tout en restant lié à la couche de confiance de Bitcoin.

Concrètement, les développeurs et les utilisateurs peuvent collaborer dans un environnement similaire à Solana. Ainsi, il est rapide, abordable et hautement évolutif, tout en assurant que les règlements reposent sur Bitcoin.

Découvrez le prochain chapitre du Bitcoin avec Bitcoin Hyper

Tous ces facteurs expliquent pourquoi Bitcoin Hyper approche désormais les 15 millions de dollars de financement de prévente.

De nombreux investisseurs voient HYPER, le jeton qui gère les frais de gaz, le staking et la gouvernance de l’écosystème, comme une seconde chance de réaliser les premiers rendements qu’ils ont manqués avec le BTC, précisément en raison de l’étroite corrélation entre les deux actifs au sein de cet écosystème.

Pour tenter de profiter du potentiel de hausse d’HYPER, rendez-vous sur le site web de Bitcoin Hyper. Les jetons peuvent être achetés en SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même par carte de crédit.

Pour une expérience fluide, Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies disponibles. HYPER est répertorié dans la section « Jetons à venir », ce qui simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois en ligne.

Découvrir Bitcoin Hyper

Ne manquez rien sur Bitcoin Hyper et ses dernières actualités

À lire aussi

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.</

