Mardi 26 mai 2026 – Near Protocol a bondi de plus de 13 % au cours des dernières 24 heures, attirant l’attention générale après qu’Arthur Hayes a désigné le jeton comme faisant partie de sa « sainte trinité » d’altcoins à forte conviction.

Ce mouvement intervient dans un contexte de rotation sélective des altcoins, où les traders se positionnent sur des projets dotés d’un réel élan technique et d’une narration solide. Alors que NEAR et Hyperliquid (HYPE) font la une des journaux, Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne discrètement comme l’un des dossiers les plus prometteurs de ce cycle.

Cette solution de Layer 2, qui vise à apporter des performances de niveau Solana à Bitcoin tout en préservant sa sécurité, a désormais levé plus de 32 millions de dollars via sa prévente.

Face à la dynamique croissante d’un marché où les capitaux se dirigent vers des infrastructures hautement performantes offrant une vitesse et une utilité réelles, de nombreux observateurs misent sur le HYPER pour générer de solides gains en 2026.

Near Protocol et Arthur Hayes dynamisent le marché des altcoins

Near Protocol affiche des gains impressionnants, grimpant d’environ 13 % pour s’échanger près de 2,70 $. Le jeton enregistre désormais une hausse de plus de 60 % sur le dernier mois.

Cette croissance intervient alors que les traders réagissent aux propos du cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, qui a classé NEAR dans ce qu’il qualifie de « sainte trinité » des altcoins à fort potentiel à long terme, citant son intense activité de développement, son architecture évolutive et l’expansion des cas d’usage de son écosystème.

When you are in position, trading is easy, sit back and watch number go up.$HYPE, $ZEC, $NEAR the holy trinity! — Arthur Hayes (@CryptoHayes) May 22, 2026

Ce soutien de poids a ravivé l’intérêt pour l’ensemble du secteur des altcoins. Alors que le Bitcoin se consolide entre 76 500 $ et 77 300 $ et que l’Ethereum stagne autour de 2 110 $, de nombreux traders réallouent leurs capitaux vers des projets offrant des avantages techniques évidents.

Le rallye de NEAR reflète une confiance croissante envers les réseaux de Layer 1 qui ont fait leurs preuves en matière de vitesse d’exécution et d’expérience utilisateur, d’autant plus que le marché global reste prudent après les récentes sorties de capitaux des ETF.

Les analystes de marché pointent du doigt plusieurs facteurs qui alimentent la dynamique de NEAR. Le protocole bénéficie d’une adoption accrue par les développeurs, avec un nombre croissant d’applications décentralisées construites sur son architecture fragmentée (sharding), qui prend en charge un débit élevé sans compromettre la sécurité.

Cela survient à un moment où les utilisateurs sont de plus en plus frustrés par les frais élevés et la congestion des réseaux plus anciens, ce qui pousse les capitaux vers des alternatives plus efficaces.

Le commentaire d’Arthur Hayes sur la « sainte trinité » a amplifié ce narratif, positionnant NEAR comme un actif de base pour ceux qui parient sur la prochaine vague d’infrastructures évolutives. Hyperliquid a enregistré des gains tout aussi solides, atteignant récemment un nouveau sommet historique à 64 $ et se hissant désormais dans le top 10 des cryptomonnaies par capitalisation boursière.

When Arthur Hayes tells you to pack your bags for $NEAR, you listen.

From $20 ATH to $2.5 now — the runway has never been longer. pic.twitter.com/HnaH24uE5T — Rohit (@0xRohit_k) May 25, 2026

Les données on-chain révèlent une activité saine des portefeuilles et une hausse des volumes d’échange pour NEAR, ce qui suggère une demande organique plutôt qu’une pure spéculation. Dans le contexte macroéconomique actuel marqué par la léthargie du Bitcoin, ces rallyes sélectifs montrent à quel point les jetons performants portés par un narratif solide continuent d’attirer l’attention. Cette dynamique de rotation favorise les projets qui résolvent de réelles limites de la blockchain — une tendance sur laquelle Bitcoin Hyper est également très bien positionné pour capitaliser en tant que solution ultra-rapide centrée sur Bitcoin.

Pourquoi Bitcoin Hyper se démarque dans la rotation actuelle

Alors que l’attention se concentre sur des noms établis comme NEAR, Bitcoin Hyper émerge comme un candidat de premier choix pour la prochaine étape de la rotation des altcoins. Conçu comme un Layer 2 dédié à Bitcoin, Bitcoin Hyper combine la sécurité de Bitcoin avec la vitesse d’exécution de la Solana Virtual Machine (SVM).

Cette approche hybride répond à l’un des défis historiques de Bitcoin : la lenteur des transactions et les fonctionnalités limitées des contrats intelligents, tout en préservant la sécurité et la décentralisation inégalées de la couche de base de Bitcoin.

Le projet permet aux utilisateurs de déposer des BTC via un pont canonique, d’effectuer des transactions rapides et à faible coût sur le Layer 2 pour les paiements, la DeFi ou d’autres applications, et de retirer leurs fonds vers le réseau principal Bitcoin avec une vérification cryptographique via des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs) et des engagements d’état réguliers.

Cette structure offre une finalité quasi instantanée et des frais considérablement réduits par rapport aux transactions Bitcoin on-chain, ouvrant la voie à une adoption plus large de Bitcoin pour les usages du quotidien.

Bitcoin Hyper se distingue car il ne cherche pas à concurrencer Bitcoin, mais à l’améliorer. Dans un marché où les traders recherchent de plus en plus d’opportunités liées à l’écosystème Bitcoin avec de meilleures performances, le $HYPER propose une proposition de valeur percutante : la vitesse de Solana alliée à la sécurité finale de Bitcoin.

La prévente de Bitcoin Hyper a déjà attiré des capitaux substantiels, récoltant plus de 32 millions de dollars à ce jour. Cet afflux régulier démontre la conviction claire des investisseurs dans les solutions de mise à l’échelle de Bitcoin, même en période de prudence sur les marchés.

Au prix actuel de prévente de 0,0136804 $ par jeton $HYPER, les participants peuvent sécuriser leur allocation alors que le projet continue de se développer en vue de son événement de génération de jetons (TGE) et de ses cotations sur les plateformes d’échange.

L’un des points forts de cette prévente est la possibilité de staker ses jetons directement lors de l’achat, débloquant un APY attractif de 36 %. Cette utilité immédiate offre un rendement aux premiers participants en attendant le déploiement du réseau principal et l’expansion globale de l’écosystème.

L’allocation des jetons a été structurée de manière réfléchie, avec des parts dédiées au développement, aux réserves de trésorerie, au marketing, aux récompenses de staking et à l’apport de liquidités — ce qui témoigne d’une vision axée sur la viabilité à long terme.

Comment participer à la prévente de Bitcoin Hyper

Participer à la prévente de Bitcoin Hyper est très simple. Visitez le site officiel de la prévente à l’adresse https://bitcoinhyper.com/, connectez votre portefeuille et achetez directement vos jetons $HYPER.

La plateforme accepte un large éventail d’options de paiement, notamment le SOL, l’ETH, le BNB, l’USDC, l’USDT et la carte bancaire pour une accessibilité maximale.

Pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience mobile, l’application Best Wallet prend entièrement en charge le processus de prévente de Bitcoin Hyper et est disponible sur l’App Store d’Apple et Google Play.

Pour ceux qui souhaitent se lancer, la prévente en cours offre un point d’entrée précoce assorti de récompenses de staking attractives.

Avec Bitcoin Layer 2 solutions gagnant en pertinence, des projets comme Bitcoin Hyper, qui apportent de réelles améliorations de performance, pourraient jouer un rôle majeur dans la prochaine phase de croissance du marché.

Pour suivre les actualités du projet et les développements de la communauté, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez le groupe Telegram officiel.

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