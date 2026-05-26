Ripple et PlayStation : la rumeur d’un partenariat XRP démentie

PlayStation n’intègre pas le XRP, et aucun partenariat entre Sony et Ripple n’apparaît dans les documents officiels, les communiqués de presse ou les déclarations réglementaires examinés pour cet article.

Cette affirmation, qui circule avec une intensité renouvelée sur les réseaux sociaux spécialisés en crypto, repose sur le terme « North Star » (Étoile Polaire). Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a utilisé publiquement cette expression pour décrire l’orientation stratégique interne de l’entreprise, et non comme un nom de code produit ou une feuille de route pour une intégration grand public.

#Ripple CEO Brad Garlinghouse Reaffirms $XRP Is Key: “All Roads Lead Back to Ripple’s North Star, XRP”.



Garlinghouse has again emphasized the central role of XRP to the vision and direction of the Ripple ecosystem.



He reaffirmed Ripple’s north star as XRP in reaction to a… pic.twitter.com/G6L2N2C1Ov — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 29, 2026

Il ne s’agit pas d’une simple rumeur virale, mais d’une lecture erronée du langage stratégique de l’entreprise. Ce malentendu suit un schéma récurrent qui a déjà donné naissance à des partenariats fantômes entre le XRP et des géants comme Amazon ou Apple à intervalles réguliers depuis au moins 2021.

Cette confusion persiste probablement car le discours de Garlinghouse est particulièrement ambitieux. Lorsqu’il affirme que « tous les chemins mènent au XRP », il s’agit d’une philosophie de conception de l’écosystème et non d’une annonce officielle. Les communautés XRP semblent avoir développé une habitude d’interprétation qui transforme l’ambition des dirigeants en preuve confirmant des accords non divulgués.

La stratégie « North Star » de Ripple : un cadre interne sans lien avec PlayStation

Le terme fonctionne de la manière suivante : « North Star » est un jargon classique en stratégie d’entreprise désignant un objectif organisationnel directeur — le point de référence fixe par rapport auquel les décisions de produits, l’allocation de capital et les partenariats sont évalués.

Garlinghouse a appliqué ce label au XRP au début de l’année 2026 lors d’événements communautaires et d’entretiens, décrivant le XRP comme l’actif pivot autour duquel l’ensemble de la suite de produits de Ripple (RippleNet, On-Demand Liquidity et le RLUSD) est conçu pour fonctionner. Ces remarques concernaient l’architecture interne et la logique institutionnelle de l’écosystème, et non un accord spécifique destiné au grand public.

Il est nécessaire de préciser le statut de cette information : Ripple n’a pas publié de document formel intitulé « Stratégie North Star », et la portée réelle de ce cadre en tant qu’outil de planification interne n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Ce qui est vérifiable, en revanche, c’est que l’activité institutionnelle confirmée de Ripple (licences de couloirs de paiement, infrastructure du stablecoin RLUSD et pilotes d’actifs tokenisés) s’oriente systématiquement vers le secteur bancaire et la finance d’entreprise. Aucun segment lié au jeu vidéo grand public ne figure dans les feuilles de route divulguées.

Parallèlement, la véritable stratégie blockchain de Sony se concentre sur Soneium, un réseau de couche 2 (Layer-2) Ethereum développé avec Startale Labs pour les applications de jeu, de divertissement et l’économie des créateurs, sans aucune mention d’une implication de Ripple.

PlayStation et XRP : origine de la rumeur et erreurs des réseaux sociaux

La confusion semble être née de la fusion de deux développements distincts : les propos de Garlinghouse sur l’« Étoile Polaire » début 2026 et les rapports du Nikkei, actifs depuis fin 2023, concernant les travaux de Sony Bank sur un stablecoin réglementé indexé sur le dollar via sa division BlockBloom pour les paiements internes de PlayStation.

Le projet de stablecoin est bien réel. Sony Bank le développe pour régler les paiements sur le PS Store, les abonnements PSN et les contenus Crunchyroll, avec pour objectif affiché de réduire les milliards de dollars de frais d’interchange actuellement versés à Visa et Mastercard. Cependant, le XRP ne fait partie de ce projet sous aucune forme divulguée par Sony Group, Sony Bank ou la Fondation XRPL.

Des chaînes YouTube et des comptes X en quête d’engagement semblent avoir lié ces deux récits, présentant le travail de BlockBloom sur le stablecoin comme une preuve d’intégration du XRP et citant le cadrage « North Star » de Garlinghouse comme une confirmation codée.

L’erreur d’interprétation est directe : la stratégie de stablecoin de Sony est explicitement conçue autour d’une économie interne contrôlée dans laquelle les jetons volatils tiers ne jouent aucun rôle opérationnel. Le partenariat avec PlayStation n’existe dans aucun document officiel de Ripple examiné pour ce rapport.