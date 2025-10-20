Pour Résumer

Bitcoin Hyper, projet de couche 2 basé sur la machine virtuelle Solana, vise à donner au Bitcoin une utilité réelle dans la DeFi, le gaming et les actifs tokenisés.

Soutenu par une prévente ayant dépassé 24 millions de dollars, le jeton HYPER alimente le réseau tout en servant d’actif de gouvernance et de jalonnement.

L’intérêt croissant des investisseurs et les discussions de la Fed, renforcent la position de Bitcoin Hyper comme catalyseur potentiel de la prochaine phase d’adoption.

Bitcoin Hyper séduit les investisseurs alors que le Bitcoin consolide

Malgré la chute du Bitcoin (BTC) à un niveau bas de 104 000 $ vendredi, son projet de couche 2 le plus rapide, Bitcoin Hyper (HYPER), continue de se développer.

En effet, l’équipe a réussi à récolter 300 000 $ supplémentaires le week-end passé, ce qui porte à 24,3 millions de dollars le montant total de son financement en prévente.

Mardi, la Réserve fédérale doit débattre des « systèmes de paiement », un sujet qui englobe les cryptomonnaies et les actifs numériques.

De nombreux observateurs estiment que ces discussions pourraient créer un élan haussier pour le Bitcoin, actuellement stabilisé autour de 111 000 $, et peut-être l’aider à viser un nouveau record historique.

Cependant, peu de développements semblent aussi structurants pour la demande à long terme du Bitcoin que ceux qui transforment son image de simple réserve de valeur en un actif réellement utile. C’est précisément le rôle que veut jouer Bitcoin Hyper.

Le projet inaugure le premier réseau Bitcoin de couche 2 haute performance, construit sur la machine virtuelle Solana (SVM).

Cette architecture permet au BTC de réaliser des milliers de transactions on-chain chaque seconde, ce qui pave la voie à des applications innovantes dans les secteurs de la DeFi, du gaming et des applications pratiques.

Grâce à cette évolution, le Bitcoin ne se contentera plus de conserver sa valeur ; il participera activement à l’économie décentralisée en devenant la base de dApps fonctionnant à la vitesse de Solana. Bitcoin Hyper transforme ainsi la perception du BTC, de l’actif statique au moteur d’innovation blockchain.

La période de prévente en cours s’achève bientôt, il ne reste que 26 heures pour assurer HYPER à 0,013145 $ par jeton avant l’augmentation prévue des prix lors de la prochaine phase.

L’engagement de la Fed auprès des leaders de la cryptomonnaie renforce les perspectives haussières du Bitcoin

La Conférence sur l’innovation des paiements organisée par la Réserve fédérale américaine le 21 octobre suscite une attention particulière. L’événement, diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Fed, figure parmi les premiers où la banque centrale aborde ouvertement le thème des cryptomonnaies.

Le programme inclut une session intitulée : « Créer un pont entre la finance traditionnelle et l’écosystème des actifs numériques ».

Parmi les intervenants figurent Sergey Nazarov (Chainlink), Michael Shaulov (Fireblocks) et Jackie Reses (Lead Bank).

D’autres panels examineront les stablecoins, l’usage de l’intelligence artificielle dans les paiements et les produits tokenisés, avec la participation de dirigeants issus de Circle, Coinbase, BlackRock et Ark Invest.

💥BREAKING: 🇺🇸 FED ANNOUNCED TO HOST CONFERENCE FOCUSED ON BITCOIN AND CRYPTO PAYMENTS TOMORROW! pic.twitter.com/vhBVz6G97K — Crypto Rover (@rovercrc) October 20, 2025

Pour de nombreux analystes, cette implication directe de la Fed auprès des principaux acteurs du secteur représente un tournant stratégique. Elle pourrait raviver l’intérêt pour le Bitcoin, qui reste instable depuis la chute soudaine du 10 octobre.

Historiquement, le mois d’octobre a tendance à être bénéfique pour le BTC, étant généralement lié à des phases de reprise significative.

Les traders surveillent donc attentivement le marché. Sur Polymarket, la majorité parie sur un maintien du Bitcoin au-dessus de 102 000 $, et certains misent sur une clôture supérieure à 110 000 $ d’ici mardi.

En parallèle, Tom Lee de Fundstrat et Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, conservent des prévisions optimistes. Selon eux, le cap dès 250 000 $ demeure atteignable d’ici à deux mois, les conditions favorables étant déjà réunies.

Mais aucun catalyseur ne semble plus décisif que Bitcoin Hyper, dont la technologie crée à la fois une nouvelle demande et une utilité renouvelée pour la cryptomonnaie la plus influente au monde.

Construire un écosystème évolutif où Bitcoin gagne en utilité sans perdre en sécurité

Bitcoin Hyper développe un système conçu pour intégrer le Bitcoin dans la DeFi, les jeux vidéo, les actifs réels (RWA) et d’autres secteurs émergents. Le projet veut transformer le Bitcoin en actif transférable entre applications, plutôt qu’en simple réserve de valeur.

Pour atteindre cet objectif, Bitcoin Hyper construit un écosystème de développeurs entièrement compatible avec la boîte à outils de Solana.

Les développeurs d’applications ont la possibilité d’utiliser les SDK Rust, le framework Anchor et les API Solana pour créer des dApps extrêmement rapides. Ces applications profitent de la vitesse et de l’efficacité de Solana, tout en bénéficiant de la liquidité du Bitcoin.

Dans la pratique, le Bitcoin circule désormais de manière fluide et quasi instantanée entre ces applications, à la vitesse de Solana, pour une fraction du coût des transactions classiques. Malgré cette rapidité, la sécurité reste inchangée. Chaque Bitcoin utilisé dans le réseau est adossé à un BTC réel, verrouillé dans le pont canonique de Bitcoin Hyper. .

L’actif transférable au sein de cet écosystème prend la forme d’un Bitcoin “wrappé”, pouvant être détruit à tout moment pour restaurer le BTC d’origine sur la blockchain principale.

Avec cette structure, Bitcoin Hyper met en place une couche 2 hybride qui associe la rapidité de Solana à la protection intégrée du Bitcoin. Ce modèle pourrait révolutionner la place du BTC dans l’économie digitale mondiale, en lui attribuant une valeur tangible dans la finance décentralisée, les jeux et les applications concrètes.

Le rôle d’HYPER dans l’alimentation du framework de couche 2 de Bitcoin Hyper

Alors que le BTC circule comme moyen d’échange au sein de l’écosystème Bitcoin Hyper, le jeton HYPER attire désormais l’attention des investisseurs. En effet, ces deux derniers jours, ils ont acquis plus de 300 000 $ d’HYPER, ce qui illustre un intérêt croissant pour le projet.

De plus, l’HYPER complète le Bitcoin en alimentant l’infrastructure du réseau. Il couvre les frais de gaz, sert de jeton de jalonnement et de gouvernance, et incarne la participation active des utilisateurs dans l’écosystème.

Au-delà de ses fonctions techniques, de nombreux investisseurs considèrent HYPER comme une exposition indirecte au Bitcoin.

Grâce à sa valorisation initiale modeste et à son prix accessible, il représente ainsi un moyen d’investir dans l’infrastructure susceptible de renforcer la demande future de BTC, à l’image des gains asymétriques observés lors des premières années du Bitcoin.

Par ailleurs, HYPER reflète également une double architecture du réseau qu’il soutient. Fonctionnant dans l’environnement SVM tout en restant adossé au BTC via le pont canonique, il combine une vitesse transactionnelle élevée avec une sécurité de niveau Bitcoin.

Enfin, à mesure que l’adoption progresse et que Bitcoin Hyper se prépare à une cotisation sur les bourses, les analystes anticipent une hausse de la visibilité et une demande accrue.

Ce mouvement profiterait non seulement au BTC, désormais moteur d’un nouvel écosystème, mais aussi à HYPER, le carburant essentiel de cette dynamique.

Plus que 26 heures pour rejoindre le tour actuel de Bitcoin Hyper

L’opportunité d’obtenir des HYPER à 0,013145 $ se termine dans 26 heures. Pour profiter de la phase de négociation actuelle tant que le prix reste bas, rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper et achetez des HYPER avec des SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou une carte de crédit.

N’oubliez pas qu’HYPER est la monnaie de staking, et même les jetons nouvellement achetés sont éligibles au staking avec un taux d’intérêt annuel dynamique ( APY) de 49 %.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché. HYPER est déjà répertorié dans la section « Jetons à venir », ce qui simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois en ligne.

Rejoignez la communauté sur Telegram et X pour les dernières actualités et mises à jour. Visitez le site officiel de Bitcoin Hyper.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.