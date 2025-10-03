Bitcoin Hyper dépasse 20,4 M$ : 1,2 M$ levés en trois jours

Pour Résumer

Bitcoin Hyper attire le smart money : avec plus de 20,4 millions de dollars levés en prévente, dont plusieurs achats massifs de whale.

HYPER alimente l’écosystème : wrapped BTC circule comme moyen d’échange, mais c’est HYPER qui paie les frais, active la gouvernance et le staking.

Potentiel x100 : alors que Bitcoin retrouve les sommets avec Uptober, Bitcoin Hyper pourrait devenir un moteur de demande pour le BTC lui-même.

Ultime fenêtre pour Bitcoin Hyper avant la hausse de prix

Après avoir franchi le cap des 19 millions plus tôt dans la semaine, Bitcoin Hyper attire 1,2 million supplémentaire en seulement trois jours. Plusieurs achats de whales propulsent à nouveau le financement du projet vers son nouveau total.

Les capitaux intelligents affluent, et cette ampleur confirme que Bitcoin Hyper prépare une convergence attendue : l’efficacité de Solana combinée à la sécurité de Bitcoin.

Au rythme actuel, la prévente pourrait atteindre les 21 millions de dollars avant la fin de la semaine. Les investisseurs peuvent encore rejoindre le tour à 0,013035 $ par HYPER, mais seulement pendant les 33 prochaines heures avant la hausse de prix.

Le rallye d’Uptober braque les projecteurs sur Bitcoin Hyper comme moteur de demande potentiel

La réputation d’Uptober tient ses promesses : Bitcoin remonte à 120 000 $, un niveau inédit depuis mi-août, lorsqu’il a atteint son ATH à 124 128 $. BTC enchaîne deux journées consécutives dans le vert et semble prêt pour une troisième, alimentant l’optimisme du marché.

Cette vague haussière touche aussi Bitcoin Hyper, que les premiers investisseurs considèrent comme un Layer-2 de rupture et un catalyseur potentiel pour la demande en BTC.

Ainsi, Bitcoin Hyper construit un écosystème qui fusionne les meilleurs atouts de la blockchain. Presque trop beau pour être vrai : la vitesse et l’efficacité de Solana avec la décentralisation et la sécurité de Bitcoin.

Sous le capot, la Solana Virtual Machine (SVM) donc, sur laquelle Bitcoin Hyper s’appuie. Une façon ingénieuse d’offrir aux développeurs une exécution parallélisée et des outils Rust familiers. Tout cela pour leur permettre de créer des dApps ultra-performantes sans compromettre les garanties de règlement propres à Bitcoin.

Les mouvements de Smart Money sur Bitcoin Hyper en une semaine

La semaine n’est même pas terminée, et Bitcoin Hyper attire déjà des flux massifs de capitaux vers sa prévente, portés par une accumulation agressive de whales.

Lundi, un whale réalise trois achats distincts totalisant 24,6 millions de tokens HYPER, soit 327 000 $.

Jeudi, deux autres whales rejoignent le mouvement. L’un accumule 10,81 millions de tokens pour 140 000 $, l’autre en collecte 14,84 millions pour 193 000 $, soit un total combiné de 25,65 millions de HYPER.

Source: Etherscan.io

Ce type de mouvement reflète souvent l’action du smart money, des whales ou même des institutions qui injectent des capitaux importants dans des actifs à fort potentiel à long terme.

Grâce à un accès privilégié à des données plus profondes, des analyses plus fines et des ressources plus larges, ces acteurs prennent souvent une longueur d’avance. C’est pourquoi les investisseurs retail considèrent leurs mouvements comme des signaux précieux.

En effet, le flux de smart money vers Bitcoin Hyper renforce la conviction : le projet pourrait devenir un véritable moteur de demande pour Bitcoin et une force dominante dans l’univers des Layer-2.

HYPER : l’évolution du BTC ?

Au-delà de l’exposition à un Layer-2 ultra-rapide et du potentiel de demande qu’il peut générer pour le BTC, les investisseurs voient aussi HYPER comme une opportunité de rattraper ce qu’ils ont manqué aux débuts de Bitcoin.

BTC reste l’un des investissements les plus spectaculaires de l’histoire, passé d’environ 0,05 en 2010 à 120 000 $ aujourd’hui, soit une hausse de près de 240 000 000 % qui a transformé des milliers de vies.

Mais tout le monde n’a pas eu la chance d’embarquer à temps, et beaucoup cherchent désormais des projets capables de reproduire ne serait-ce qu’une fraction de cette trajectoire.

Source: TradingView

HYPER incarne à la fois les racines de Bitcoin et son évolution. Ainsi, le wrapped BTC sert de moyen d’échange dans les applications, mais c’est HYPER qui alimente le système, il paie les transactions, active le staking et pilote la gouvernance.

Sans HYPER, le modèle hybride Solana + Bitcoin s’effondre. Le token devient donc indispensable au fonctionnement et à la croissance du réseau.

C’est pourquoi beaucoup voient HYPER comme bien plus qu’un simple token. Il ouvre une nouvelle voie de demande pour Bitcoin, et l’un des médias crypto les plus respectés, 99Bitcoins, l’a déjà identifié comme un potentiel x100.

La prévente de Bitcoin Hyper pourrait atteindre 21 millions de dollars avant lundi

Les mouvements de smart money parlent d’eux-mêmes, et d’autres capitaux pourraient affluer dans les prochains jours à mesure que la prévente s’intensifie. Le seuil des 20 millions devrait être franchi avant la fin de la semaine.

Pour rejoindre le plus grand Layer-2 de Bitcoin, les investisseurs peuvent acheter HYPER directement sur le site officiel avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte bancaire.

En plus, ils peuvent aussi faire croître leurs avoirs HYPER dès maintenant grâce au staking via le protocole natif du projet, qui offre actuellement un rendement annuel de 59 %.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, l’un des meilleurs wallets du marché, où HYPER figure déjà dans l’outil de sélection Upcoming Tokens, qui facilite l’achat, le suivi et la récupération une fois le token actif.

Rejoignez la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières actualités du projet.

Visitez Bitcoin Hyper :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.