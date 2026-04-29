L’Autorité des marchés de capitaux, de l’assurance et de l’épargne d’Israël (CMISA) a accordé une approbation réglementaire complète au BILS, un stablecoin indexé sur le shekel développé par Bits of Gold, courtier et dépositaire de crypto-actifs agréé en Israël suite à un projet pilote de deux ans mené sur la blockchain Solana dans le cadre du bac à sable (sandbox) du régulateur, marquant ainsi l’aboutissement d’un processus initié formellement par le document de réflexion de la Banque d’Israël de 2023 sur les principes des stablecoins.

Il ne s’agit pas simplement du lancement d’un jeton de paiement utile au niveau national. C’est la preuve d’un modèle structurel délibéré; les juridictions dotées de régulateurs financiers matures s’efforcent désormais d’ancrer l’émission de stablecoins aux rails des monnaies locales, établissant ainsi des alternatives conformes aux jetons libellés en dollars avant que les effets de réseau des instruments indexés sur l’USD ne deviennent structurellement irréversibles.

Nous pensons que le calendrier de l’approbation de la CMISA n’est pas fortuit. Alors que la capitalisation boursière mondiale des stablecoins dépassait les 320 milliards USD au moment de l’approbation massivement concentrée dans l’USDT et l’USDC; les régulateurs des juridictions à monnaie de réserve plus restreinte font face à une fenêtre de tir de plus en plus étroite pour établir une infrastructure de stablecoin en monnaie locale avant que le règlement en dollar ne devienne la norme de facto pour le commerce on-chain. L’approbation d’Israël est, en ce sens, une mesure préventive calibrée autant qu’une étape majeure pour la fintech nationale.

BILS et CMISA : Le fonctionnement concret de l’approbation du stablecoin indexé sur le shekel

Le mécanisme fonctionne comme suit : Bits of Gold a développé le BILS dans le cadre du bac à sable réglementaire de la CMISA à partir de mars 2024, exploitant le jeton sur la blockchain Solana tout au long de la période pilote en coordination étroite avec l’Autorité fiscale israélienne et le ministère des Finances.

Le projet pilote supervisé de deux ans a été explicitement conçu pour tester la gestion des réserves, les modalités de garde et la conformité opérationnelle on-chain avant toute émission publique à grande échelle.

Selon les conditions établies par la CMISA, les réserves du BILS doivent être détenues dans des comptes ségrégués auprès de banques israéliennes ; la garde à l’étranger étant exclue ; une exigence qui garantit opérationnellement que le régulateur conserve un accès direct à l’audit et une supervision constante de la garantie fiduciaire (fiat).

Le document de réflexion de la Banque d’Israël de 2023, qui définissait des principes non contraignants distinguant les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires des instruments algorithmiques, avait spécifiquement recommandé que la CMISA serve d’autorité de licence initiale pour les émetteurs indexés sur le shekel, avec un transfert potentiel de la surveillance à la Banque d’Israël elle-même si le BILS atteignait l’échelle d’un système de paiement d’importance systémique en vertu de règles analogues à la loi israélienne sur les services de paiement.

Youval Rouach, fondateur et PDG de Bits of Gold, a décrit le BILS comme « un pont direct entre le shekel israélien et l’économie mondiale des actifs numériques, permettant des paiements en temps réel, le trading on-chain et des applications financières programmables basées sur une monnaie locale régulée ».

Les cas d’utilisation énoncés ; paiements instantanés, trading on-chain libellé en shekels et applications financières programmables ; sont structurellement cohérents avec les objectifs de conception prioritaires de la CMISA tout au long de la période de sandbox, et le mandat de réserve locale limite matériellement les risques systémiques historiquement liés aux réserves de stablecoins conservées offshore.

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