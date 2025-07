Bitcoin Hyper explose en prévente alors que le BTC vise les 140 000 $

Pour Résumer

Bitcoin Hyper séduit les investisseurs en pleine montée du Bitcoin, avec une prévision de 140 000 $ dès août selon certains analystes.

Ce projet de couche 2, rapide et peu coûteux, intègre les contrats intelligents et exploite la Solana Virtual Machine pour révolutionner l’écosystème Bitcoin.

Sa prévente, déjà au-delà des 4 millions de dollars, suscite un fort engouement.

Bitcoin Hyper attire les investisseurs en quête de la prochaine pépite crypto

Le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau record en août, qui pourrait être bien plus important que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent. Un analyste réputé vise les 140 000 $ le mois prochain.

Mais alors que le sentiment du marché à l’égard du Bitcoin s’améliore, les investisseurs recherchent des altcoins susceptibles de maximiser leurs profits. L’un des projets qui suscite actuellement un intérêt considérable est le Bitcoin Layer 2 Bitcoin Hyper ($HYPER).

Le projet vient de dépasser le cap des 4 millions de dollars levés lors de sa prévente, ce qui reflète son fort attrait sur le marché. Alimentés par la dynamique haussière du Bitcoin et l’attrait des utilisateurs pour les contrats intelligents et la rapidité du Bitcoin, de nombreux traders parient que $HYPER pourrait bien être la prochaine grande nouveauté parmi les altcoins.

$HYPER's speed is so good… They'll do ANYTHING to get it 😉⚡️ pic.twitter.com/vUiVHp4Jle — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 5, 2025

Bitcoin Hyper devrait être multiplié par 10 alors que le Bitcoin continue de grimper

Avec un intérêt pour le Bitcoin à son plus haut niveau historique, Bitcoin Hyper génère une demande immense.

Ce nouveau projet consiste à créer une blockchain Bitcoin de couche 2, dans le but de remédier aux contraintes de vitesse, de frais et de fonctionnalité de Bitcoin. Les transactions Bitcoin Hyper prennent quelques millisecondes, et non plusieurs minutes.

Les frais du jeton s’élèvent à quelques centimes, et non à 100 $. D’ailleurs, il prend en charge les contrats intelligents, et pas seulement les fonctions d’envoi et de réception. Ainsi, cela lui permet d’introduire des capacités DeFi dans l’écosystème Bitcoin.

Une révolution pour le Bitcoin grâce à la puissance de la Solana Virtual Machine

Si tout se passe comme prévu, Bitcoin Hyper pourrait contribuer à une nouvelle ère pour le Bitcoin. De ce fait, il serait plus qu’une simple réserve de valeur.

Bien que le jeton ne soit pas le premier Bitcoin L2 sur le marché, il est le premier à être construit à l’aide de la Solana Virtual Machine (SVM). Cela signifie qu’il utilise les outils de Solana. Ainsi, il permet aux développeurs Solana de porter leurs applications en quelques secondes.

Si le Bitcoin atteint son objectif ultime le mois prochain, il ne fait aucun doute qu’une effervescence fébrile envahira le marché crypto. Bitcoin Hyper est stratégiquement positionné pour tirer parti de cette opportunité.

Profitez de la prévente de Bitcoin Hyper

Alors que le Bitcoin s’apprête à franchir les 140 000 $, Bitcoin Hyper s’impose comme un projet prometteur. Grâce à sa technologie de couche 2 et son intégration SVM, il redéfinit les usages du Bitcoin. Découvrez Bitcoin Hyper et prenez une longueur d’avance.

Découvrir Bitcoin Hyper

Source : Bitcoin Hyper

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.