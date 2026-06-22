Bitcoin : Le prix du BTC face à un signal historique rare

Le prix du Bitcoin s’échange actuellement autour de 64 000 $, affichant une baisse de -1,8 % au cours des dernières 24 heures. L’actif presse une zone technique que les analystes qualifient de point d’inflexion binaire. Ce qui rend la configuration actuelle inhabituelle n’est pas tant le niveau de prix lui-même, mais le signal qui se cache juste en dessous, dont l’historique s’est vérifié lors de chaque cycle majeur du BTC.

Thomas Perfumo, économiste en chef chez Kraken, souligne que les clôtures sous la moyenne mobile simple (SMA) à 200 semaines ne sont survenues que durant environ 10 % des jours de trading depuis la mi-2017. Historiquement, ces niveaux ont généré des rendements médians de 113 % sur un an et de 313 % sur deux ans pour les acheteurs ayant accumulé durant ces phases.

Le profil de baisse est tout aussi frappant : le temps médian pour atteindre le point d’équilibre n’a été que de deux jours, avec un drawdown (baisse maximale) médian de seulement 9 % sur l’année suivante. Le BTC est brièvement passé sous sa SMA de 200 semaines à deux reprises au cours des deux dernières semaines avant de s’en extraire à chaque fois. Ce schéma place l’action actuelle des prix directement dans la zone de déclenchement historique du signal.

La tendance générale reste constructive. Les entrées de capitaux dans les ETF et un « golden cross » quotidien sont cités comme des catalyseurs à court terme. La structure du marché à l’approche de la zone des 64 000 $ – 68 000 $ pousse les traders à guetter une cassure confirmée par les volumes. La question de savoir si cette confirmation arrivera trouvera sa réponse lors des prochaines sessions.

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The amount of people calling this range "accumulation" is genuinely confusing.



Accumulation isn't a chart swinging up and down 10-30%.



It's a slow, extensive process.



It's built on a dry up of selling, a contraction of volume over a longer period, and accumulators who… pic.twitter.com/Di9Rm6ivJV — Ardi (@ArdiNSC) June 18, 2026

Le prix du Bitcoin peut-il franchir les 80 000 $ et viser 86 000 $ cette semaine ?

Les indicateurs de momentum sont mitigés. L’analyse technique d’Investing.com sur la paire BTC/EUR chez Kraken montre un RSI à 41,1 avec un signal de vente MACD et une volatilité élevée. Cette combinaison reflète une pression vendeuse résiduelle, même si le prix se maintient de manière constructive au-dessus des moyennes mobiles clés. La SMA de 200 semaines se situe actuellement vers 62 358 $, ce qui signifie que le prix actuel présente une prime d’environ 26 % par rapport au plancher d’accumulation historique identifié par Perfumo.

Trois scénarios méritent d’être suivis :

Scénario haussier : Le BTC franchit les 65 000 $ avec du volume, confirme le « golden cross » par un mouvement de suivi et progresse vers les 70 000 $.

Scénario de base : Le prix se consolide entre 63 000 $ et 65 000 $ pendant plusieurs sessions avant de repartir à la hausse, conformément à la médiane historique de deux jours pour atteindre le point d’équilibre constatée par Perfumo.

Scénario baissier : Celui qui invaliderait la configuration serait une clôture hebdomadaire sous les 62 000 $, ce qui remettrait la SMA de 200 semaines en jeu comme support plutôt que comme niveau franchi. Les données de capitulation on-chain des détenteurs à long terme suggèrent que ce type de vente forcée s’est dissipé, ce qui renforce structurellement les scénarios haussiers et de base.

Bitcoin Hyper mise sur l’infrastructure de début de cycle alors que le BTC teste sa cassure

Une cassure du prix du Bitcoin vers 70 000 $ constituerait un mouvement significatif. Cependant, avec un prix spot à 64 000 $ et une capitalisation boursière déjà chiffrée en centaines de milliards, l’asymétrie offerte aux nouveaux acheteurs est structurellement réduite par rapport aux points d’entrée des cycles précédents.

C’est dans cet écart entre « avoir raison sur la direction » et « obtenir une asymétrie significative » que les projets d’infrastructure à un stade précoce attirent l’attention. L’analyse des signaux de bas de cycle a montré à plusieurs reprises que les gains les plus importants d’un marché haussier de Bitcoin reviennent aux projets qui résolvent les contraintes de base du réseau (vitesse, frais et programmabilité) avant que la rotation de la liquidité ne soit totale.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne précisément sur ce créneau. Le projet se présente comme la première couche 2 (Layer 2) de Bitcoin intégrant la Solana Virtual Machine (SVM), visant une finalité de transaction en moins d’une seconde et l’exécution de contrats intelligents à bas coût, le tout reposant sur la couche de sécurité de Bitcoin. Une combinaison qui n’existe actuellement à l’échelle de production nulle part ailleurs dans l’écosystème.

La prévente a déjà levé 32 840 740,13 $ avec un prix actuel du jeton à 0,0136818 $, et un programme de staking est désormais actif. Les composants clés de l’infrastructure incluent un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC et une exécution de transactions à haut débit, conçue pour supporter des charges que la couche de base de Bitcoin ne peut traiter.

Visitez le site de la prévente Bitcoin Hyper ici.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Les crypto-actifs sont volatils. Effectuez toujours vos propres recherches avant d’investir.