Le vent tourne sur le marché des cryptomonnaies. Alors que le cours du Bitcoin consolide dans une fourchette étroite autour des 63 000 dollars, les investisseurs avisés se positionnent stratégiquement. D’un côté, les géants de Wall Street signent leur retour en force avec un afflux massif de 265,69 millions de dollars nets dans les ETF Bitcoin au comptant en une seule journée. De l’autre, la finance décentralisée sur Bitcoin franchit un nouveau cap : la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir la barre des 32,94 millions de dollars, s’approchant à grands pas du jalon symbolique des 33 millions.

Cette convergence entre l’accumulation institutionnelle et l’appétit pour les solutions d’infrastructure de nouvelle génération dessine les contours du prochain cycle de croissance pour l’écosystème Bitcoin.

Analyse des flux : Les ETF Bitcoin enregistrent leur meilleur score quotidien depuis deux mois

Après une période prolongée de sorties de capitaux et d’incertitude macroéconomique, la séance d’hier a marqué un véritable coup de fouet pour les ETF Bitcoin au comptant. Avec 265,69 millions de dollars d’entrées nettes, ces produits financiers enregistrent leur meilleure performance quotidienne depuis le mois de mai.

Dans le détail, l’ETF IBIT de BlackRock a largement dominé les débats en captant à lui seul environ 209 millions de dollars de flux entrants. Hormis le GBTC de Grayscale qui a continué d’enregistrer de légers rachats, la majorité des autres émetteurs ont terminé la journée dans le vert. Cette dynamique positive s’inscrit dans la continuité des 221,72 millions de dollars déjà collectés vendredi dernier.

Désormais, les actifs sous gestion combinés de ces ETF s’élèvent à 77,32 milliards de dollars, représentant environ 6 % de la capitalisation totale du Bitcoin. Pour les analystes, cette phase d’accumulation silencieuse menée par Wall Street, alors que le prix bute sous la résistance clé des 64 000 dollars, suggère une forte conviction des institutionnels à moyen terme.

$BTC Testing that~$64K resistance area again, still trading below the 50EMA at $65.8K FOMC minutes drop tomorrow which could easily be the catalyst for a move out of this price range, so this chop right here makes sense. If bulls can close above $64K, that opens the door back… pic.twitter.com/1wnvSP0CRk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 7, 2026

Focus Tokenomics : Pourquoi le projet Bitcoin Hyper (HYPER) attire les capitaux

Si le réseau principal Bitcoin reste la réserve de valeur par excellence, sa lenteur et ses frais de transaction limitent son utilisation dans la DeFi de tous les jours. C’est précisément sur ce gisement de valeur que se positionne Bitcoin Hyper (HYPER) en développant une solution de seconde couche (Layer 2) ultra-rapide basée sur la machine virtuelle de Solana (SVM).

Grâce à l’utilisation de relais vérifiables et de preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), le réseau permet de traiter les transactions de manière quasi instantanée et à moindre coût, tout en ancrant la sécurité finale sur la blockchain principale du Bitcoin. Cette architecture ouvre la voie aux smart contracts, aux meme coins et aux paiements instantanés sur Bitcoin.

Au-delà de sa technologie, c’est la structure économique du projet qui séduit les premiers acheteurs :

Prix d’entrée attractif : Le jeton HYPER est actuellement disponible au prix unitaire de 0,0136827 dollar durant cette phase de prévente.

Le jeton HYPER est actuellement disponible au prix unitaire de 0,0136827 dollar durant cette phase de prévente. Rendement immédiat : Un protocole de staking est déjà actif, offrant un taux de rendement annuel (APY) attractif de 36 %.

Un protocole de staking est déjà actif, offrant un taux de rendement annuel (APY) attractif de 36 %. Allocation équilibrée des jetons : La tokenomics alloue 30 % des jetons au développement technologique, 25 % à la trésorerie et la croissance, 20 % au marketing, 15 % aux récompenses de la communauté et 10 % pour assurer la liquidité lors des futurs listings sur les bourses d’échange (CEX/DEX).

Note de risque : Bien que le narratif des Layer 2 sur Bitcoin présente un potentiel de croissance asymétrique très important, tout investissement en phase de prévente comporte des risques inhérents liés au développement technique et à la volatilité future du marché lors de la mise en circulation des jetons.

Comment sécuriser ses jetons HYPER en prévente

Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec des projets à fort levier technologique, l’accès à la prévente est simplifié :

1. Via le site officiel : Vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connecter votre portefeuille Web3 (compatible avec ETH, BNB, SOL ou stablecoins) ou procéder à un achat direct par carte bancaire.

2. Via l’application Best Wallet : Pour une expérience mobile intégrée, l’application de portefeuille crypto Best Wallet permet d’acheter et de staker ses jetons HYPER directement depuis l’onglet « Upcoming Tokens ». L’application est téléchargeable sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Pour suivre l’évolution de la feuille de route, les annonces de listings et interagir avec la communauté, vous pouvez suivre le compte officiel sur X et rejoindre le canal Telegram dédié.

Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper ici.