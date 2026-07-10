Prédiction XRP : le jeton résiste malgré un léger repli

Le jeton a glissé d’environ 2 % au cours de la dernière journée, mais les vendeurs n’ont pas pris le contrôle total du marché. Pour l’instant, ce mouvement ressemble davantage à une pause technique qu’à un vent de panique.

La dernière mise à niveau du serveur du XRP Ledger, la version 3.2.0, a franchi le seuil critique des validateurs. Trente-et-un des 35 validateurs de la liste de nœuds uniques (UNL) par défaut utilisent désormais la nouvelle version. Cela dépasse largement le niveau de 80 % requis pour assurer un consensus stable sur le réseau.

XRP Ledger Upgrade Passes Major Milestone



The $XRP Ledger's v3.2.0 upgrade has reached a key milestone, with more than 55% of trusted validators now running the latest software.



The upgrade introduces infrastructure improvements, security fixes and developer enhancements across… pic.twitter.com/AQQjFHcdhN — BSCN (@BSCNews) July 8, 2026

Parallèlement, la plupart des nœuds de relais utilisent encore l’ancienne version, mais ceux-ci ne déterminent pas le consensus. Cette responsabilité incombe aux validateurs, ce qui fait de leur taux d’adoption l’indicateur le plus crucial. Néanmoins, l’amendement fixCleanup3_2_0 nécessite encore un soutien supplémentaire des validateurs avant son activation définitive.

Le XRP a également mieux résisté que la majeure partie du marché crypto au cours de la semaine écoulée. Cela permet de considérer la baisse récente comme une phase de consolidation plutôt que comme un renversement de tendance. Si les acheteurs parviennent à défendre les supports proches, les haussiers pourraient bientôt tenter d’atteindre des sommets plus élevés.

Prédiction du prix du XRP : un retour à 1,2 $ cette semaine ?

La prédiction du prix du XRP est devenue plus prudente après que le jeton a glissé vers les 1,10 $. Lors de la dernière session, les échanges se sont situés approximativement entre 1,10 $ et 1,12 $. Malgré cela, le XRP oscille toujours près d’un niveau que les acheteurs ont défendu à plusieurs reprises ces derniers temps.

Le support se situe autour de 1,05 $ – 1,10 $, une zone où les acheteurs sont intervenus de manière répétée. De son côté, la résistance reste fixée entre 1,15 $ et 1,18 $. Bien que le graphique ne soit pas le plus spectaculaire du moment, la sobriété des courbes permet parfois d’éviter des erreurs coûteuses aux traders.

Si le XRP se maintient au-dessus de 1,10 $, les acheteurs pourraient lancer une nouvelle offensive vers 1,18 $. À l’inverse, une clôture quotidienne sous 1,05 $ fragiliserait la structure actuelle. Cela pourrait exposer la zone psychologique de 1,00 $, avec un support notable identifié autour de 0,98 $.

La récente mise à niveau des validateurs du XRPL est une amélioration bienvenue pour le réseau. Toutefois, les mises à jour techniques dopent rarement les prix sans une demande accrue. Pour l’instant, le volume de transactions, le sentiment du marché et les nouveaux flux de capitaux pèseront probablement plus lourd que les seules évolutions logicielles.

Bitcoin Hyper vise un potentiel de croissance rapide pendant que le XRP teste ses niveaux clés

Le fait que le XRP maintienne le seuil de 1,10 $ après une surperformance hebdomadaire de 4,4 % est une position solide. Cependant, avec une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars, obtenir le potentiel de hausse asymétrique recherché par certains traders nécessite une réévaluation majeure du marché.

Ce calcul pousse une partie des capitaux vers des infrastructures en phase de démarrage, dotées d’une base plus petite et d’un avantage technique spécifique.

Bien que le positionnement spéculatif sur les cibles à long terme du XRP reste élevé, les traders en quête d’asymétrie aux prix actuels se tournent de plus en plus vers les préventes de projets d’infrastructure.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne comme le premier Layer 2 de Bitcoin intégrant la SVM (Solana Virtual Machine). Le projet combine la sécurité de Bitcoin avec la vitesse d’exécution de la machine virtuelle de Solana, visant des performances qui dépassent le débit actuel de Solana.

Le projet a déjà levé 32,9 millions de dollars avec un prix actuel du jeton de 0,0136828 $, et des incitations au staking sont actives pour les premiers participants.

La proposition centrale consiste à combler les lacunes de programmabilité de Bitcoin — telles que la lenteur des transactions, les frais élevés et l’absence de couche native de contrats intelligents — sans compromettre le modèle de confiance de la couche de base.

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