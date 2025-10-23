Pour Résumer

Bitcoin Hyper permet aux utilisateurs d’interagir avec des applications décentralisées en verrouillant du BTC.

La prévente attire plus de 5,4 millions de dollars ce mois-ci, avec des whales investissant massivement pour sécuriser des tokens HYPER.

HYPER joue un rôle central dans l’écosystème : il sert de token de gouvernance, de devise de gas et d’actif de staking, avec plus d’un milliard de tokens déjà stakés.

Bitcoin Hyper redéfinit le scaling sur Bitcoin et séduit les whales

Bitcoin Hyper (HYPER) s’impose rapidement comme le projet à surveiller.

On peut considérer que même si Base et Bitcoin Hyper ne se concurrencent pas directement, ils poursuivent une mission similaire. Base fonctionne sur Ethereum (ETH), tandis que Bitcoin Hyper se développe sur Bitcoin (BTC). Tous deux cherchent à repousser les limites de leurs couches de base respectives.

Cependant, Bitcoin Hyper se distingue par sa méthode. Il devient la première solution de scaling à fusionner la rapidité et l’efficacité de Solana via la Solana Virtual Machine (SVM) avec la sécurité et la décentralisation de la couche Bitcoin.

Grâce à cette combinaison, le réseau prend en charge des applications haute performance tout en restant ancré à la blockchain la plus sécurisée au monde.

Ce positionnement stratégique attire fortement les investisseurs. Ce mois-ci, la prévente de Bitcoin Hyper continue de capter des capitaux importants. Les whales injectent des millions de dollars, portant le total à 24,6 millions en prévision du lancement.

Actuellement, la prévente reste ouverte. Les nouveaux investisseurs peuvent encore acheter des tokens HYPER à 0,013155 $, avant la hausse prévue dans la prochaine phase, qui démarre dans seulement six heures.

Base renforce sa position parmi les Layer-2 d’Ethereum

Sur les 30 derniers jours, il reste le seul réseau à enregistrer une croissance du volume total de transactions. Ce qui montre une activité utilisateur en hausse. Mais aussi une adoption croissante des dApps et une intensification du trading on-chain dans son écosystème.

Source: l2beat.com

Le récent regain d’intérêt découle probablement des spéculations autour d’un éventuel lancement de token. En effet, des rapports indiquent que l’équipe recrute un spécialiste en recherche sur les tokens et la gouvernance.

Lors du BaseCamp 2025 en septembre, Base a aussi annoncé la création d’un pont vers Solana. Cette passerelle permettra l’interopérabilité cross-chain, facilitant le transfert d’actifs SOL entre Base et Solana.

Une fois lancé, ce token incarnera non seulement la croissance continue de Base, mais aussi sa montée fulgurante depuis son introduction en 2023. En peu de temps, Base est devenu le premier réseau Layer-2 sur Ethereum.

Base propose des transactions plus rapides et moins coûteuses. C’est un argument de poids ! Par ailleurs, il atteint jusqu’à 167 transactions par seconde, surpassant Arbitrum et OP Mainnet. Son expérience utilisateur plus fluide a également favorisé l’expansion de son écosystème.

Cependant, Base souffre toujours des limites structurelles d’Ethereum. En effet, comme il s’appuie sur la chaîne principale pour finaliser les transactions, les congestions réseau ou les hausses de frais de gaz sur Ethereum peuvent l’impacter directement. De plus, Base utilise l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Cette machine traite les opérations de manière séquentielle. C’est une architecture qui empêche l’exécution parallèle. En conséquence la scalabilité est plus limitée.

À l’inverse, Bitcoin Hyper repose sur le SVM. Ce moteur prend en charge l’exécution parallélisée. Voilà qui rend théoriquement possible de gérer des milliers de transactions par seconde. Ce gain de vitesse s’accompagne d’une robustesse accrue.

Chaque action dans l’écosystème Bitcoin Hyper s’ancre à la couche de base de Bitcoin. Ils sont commes les 2 doigts d’une main. Les développeurs bénéficient ainsi d’un cadre alliant performance de niveau Solana et intégrité de niveau Bitcoin, conçu pour des applications exigeantes et hautement fiables.

Comment Bitcoin Hyper combine sécurité Bitcoin et vitesse Solana

Bitcoin Hyper introduit un système qui fusionne rapidité et sécurité dans un seul écosystème. Même les meilleurs Layer-2 basés sur Ethereum, comme Base, ne parviennent pas à égaler cette approche. Le réseau y parvient grâce à un mécanisme de pont canonique, qui l’ancre directement à la couche de base de Bitcoin.

Dans l’écosystème Bitcoin Hyper, les développeurs créent des applications haute performance avec Rust et les SDK Solana, tous exécutés sur le SVM.

HYPER News⚡️ Observability & Indexing on Bitcoin Hyper: SVM can run thousands of txns in parallel, but it’s only useful if devs can see it. Explorers, indexers, runtime logs, APIs—all designed for clarity, efficiency & verifiability against Bitcoin L1. The Hyper standard:… pic.twitter.com/8ZxSYuob1T — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

Cependant, la véritable force de l’écosystème réside dans sa connexion à Bitcoin. Et oui, pour interagir dans Bitcoin Hyper, les utilisateurs doivent verrouiller du BTC dans le pont canonique. Dans le détail, c’est là que le processus génère une version encapsulée du token, utilisée comme moyen d’échange dans les applications décentralisées. Mais ce n’est pas tout.

Ce BTC encapsulé conserve un adossement un pour un avec le Bitcoin sur la couche de base. C’est ce qui garantit une transparence et une sécurité totales. Et puis, pour récupérer leur BTC d’origine, les utilisateurs brûlent simplement le token encapsulé. Cette action déclenche la libération du BTC équivalent depuis le pont.

Grâce à ce mécanisme simple, Bitcoin Hyper réunit les deux plus grandes forces de Bitcoin (sa sécurité et sa fiabilité) tout en intégrant l’exécution rapide de Solana dans un cadre Layer-2 unifié.

La confiance des investisseurs grandit alors que Bitcoin Hyper redéfinit l’utilité de Bitcoin

Ce que Bitcoin Hyper construit explique facilement l’engouement des investisseurs précoces. Rien que ce mois-ci, plus de 5,4 millions de dollars ont afflué vers la prévente de Bitcoin Hyper. Une grande partie provient de whales, dont l’un a investi plus de 800 000 $ pour sécuriser un maximum de tokens HYPER avant la prochaine hausse de prix.

Cette confiance repose sur un point clé : Bitcoin Hyper favorise la création d’applications hybrides tout en élargissant le profil de demande du BTC. Il permet au Bitcoin d’être recherché non seulement comme réserve de valeur, mais aussi comme moyen d’échange dans diverses applications de l’écosystème.

Pendant des années, la hausse du prix du Bitcoin s’est appuyée presque exclusivement sur son rôle de réserve de valeur. Bitcoin Hyper pourrait changer cette dynamique en introduisant une demande basée sur l’utilité.

Dans cet écosystème, HYPER joue un rôle central. Il agit comme token de gouvernance, devise de gas pour les transactions, et actif de staking pour sécuriser la participation.

La confiance dans l’avenir du projet se confirme déjà. Plus d’un milliard de tokens HYPER ont été stakés à ce jour. En se basant sur le montant total de la prévente et le prix actuel du token, cela représente environ 53 % des tokens achetés déjà engagés dans le staking.

Ce signal fort montre que les investisseurs considèrent Bitcoin Hyper comme une avancée significative pour le BTC et pour l’économie crypto dans son ensemble.

Comment rejoindre la prévente de Bitcoin Hyper

Pour participer à ce projet en pleine expansion avant son envol, achetez vos tokens HYPER directement sur le site officiel de Bitcoin Hyper. Vous pouvez effectuer votre achat avec SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte bancaire.

Le token HYPER sert aussi d’actif de staking. Vous pouvez augmenter vos avoirs immédiatement grâce au protocole natif de staking de Bitcoin Hyper, qui offre actuellement un rendement annuel de 48 %.

Pour une expérience optimale, Bitcoin Hyper recommande Best Wallet, le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin du marché. HYPER figure déjà dans la section Upcoming Tokens de Best Wallet, ce qui facilite l’achat, le suivi et la réclamation une fois le token actif.

Restez connecté à la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X pour suivre les dernières annonces et mises à jour.

