Pour Résumer

Bitcoin Hyper (HYPER) a levé plus de 23 millions de dollars en prévente, porté par l’intérêt croissant des investisseurs particuliers et institutionnels.

Le projet, construit sur la machine virtuelle Solana, renforce la demande de Bitcoin en combinant rapidité, sécurité et utilité réelle.

Analystes et experts voient en HYPER une opportunité majeure, avec des projections de croissance allant jusqu’à 100 fois sa valeur actuelle.

Bitcoin Hyper franchit la barre des 23 millions de dollars en prévente

Bitcoin Hyper (HYPER), la solution Bitcoin Layer-2 la plus rapide du marché, vient de franchir un cap majeur avec plus de 23 millions de dollars levés lors de sa prévente.

En trois jours seulement, le projet a progressé d’un million supplémentaire, passant de 22 à 23 millions de dollars. Cette accélération découle de l’activité soutenue des baleines et de l’arrivée de nouveaux capitaux de détail avant le prochain ajustement de prix.

Les premiers soutiens ont donné le ton : plusieurs portefeuilles importants ont injecté 3,3 millions de dollars en une semaine. Désormais, les investisseurs particuliers prennent le relais, reprenant les stratégies utilisées par les premiers entrants.

Le phénomène s’inscrit ainsi dans une tendance plus large observée sur les marchés financiers. En effet, la dépréciation de la monnaie fiduciaire continue de fragiliser Wall Street, tandis que l’or dépasse dorénavant les 4 000 $ et enchaîne les records historiques.

De son côté, le Bitcoin, souvent qualifié d’or numérique, évolue dans la même direction, porté à la fois par la perte de confiance envers le dollar et par la montée progressive de la dédollarisation.

Par conséquent, plusieurs analystes considèrent que Bitcoin Hyper représente une véritable opportunité stratégique. Le projet pourrait, non seulement, accélérer l’adoption du Bitcoin comme devise numérique, mais aussi jouer un rôle de valeur refuge face à la politique d’endettement américaine.

En outre, cet engouement s’explique par des conditions macroéconomiques particulièrement favorables. HYPER combine rapidité, évolutivité et sécurité, ce qui lui permet d’offrir un écosystème hybride capable de stimuler la demande de BTC tout en attirant de nouveaux utilisateurs.

La prévente reste ouverte pour quelques heures : HYPER est encore disponible à 0,013095 $ par jeton avant la prochaine hausse programmée dans 28 heures.

L’offensive des baleines propulse les investisseurs particuliers vers Bitcoin Hyper

Depuis le 29 septembre, soit onze jours avant la rédaction de cet article, Bitcoin Hyper a levé environ 4,3 millions de dollars supplémentaires.

Une part notable de cette somme provient d’un portefeuille de baleines qui a accumulé 62,2 millions de jetons HYPER, valorisés à approximativement 833 000 dollars au moment de l’achat. Cette opération représente près de 19 % des fonds levés sur cette courte période.

Le mouvement a commencé le week-end dernier, lorsque ce portefeuille a acquis 42,2 millions de jetons HYPER, avant d’ajouter 20 millions supplémentaires le lundi suivant. Ces achats successifs ont immédiatement attiré l’attention du marché.

À la suite de ces interventions massives, les investisseurs particuliers ont pris le relais. Leur activité semble avoir contribué à la hausse d’un million de dollars enregistrée entre mardi et vendredi.

Beaucoup voient dans cette accumulation précoce un signal de confiance de la part des grands porteurs.

Ce raisonnement se tient : les investisseurs fortunés disposent souvent d’une meilleure visibilité et d’un accès anticipé à l’information que les petits traders.

Lorsqu’une seule entité, qu’il s’agisse d’un investisseur privé ou d’un bureau institutionnel, achète de façon aussi marquée, le marché de détail tend naturellement à suivre.

Les investisseurs particuliers profitent ainsi d’un avantage stratégique : en entrant à ce stade précoce, ils se positionnent au même niveau que la baleine qui a accumulé tôt.

Ils peuvent ainsi bloquer leurs allocations alors que le prix du jeton reste à son plus bas avant l’événement de génération de jetons (TGE).

Comment Bitcoin Hyper pourrait faire grimper le prix du Bitcoin

Les investisseurs perçoivent désormais Bitcoin Hyper comme un moteur de création de demande capable de renforcer la performance du Bitcoin sur le long terme.

Le projet y parvient en rendant le BTC plus flexible et plus exploitable au sein d’un écosystème fondé sur la machine virtuelle Solana (SVM).

Grâce à des outils de développement actuels comme les SDK et API conçus en Rust, les développeurs peuvent aisément concevoir et déployer des applications, ce qui facilite l’adoption du réseau.

Pour les observateurs réguliers, le fonctionnement de la prévente est déjà familier : Bitcoin Hyper intègre le BTC directement à son réseau, où il est encapsulé sous une nouvelle forme numérique. Ce BTC wrappé devient alors le principal moyen d’échange pour une série d’applications hybrides.

Ces applications sont dites « hybrides », car elles combinent la vitesse et l’évolutivité de la SVM avec la sécurité et la décentralisation de Bitcoin.

Elles opèrent au sein d’un environnement performant tout en s’appuyant sur les BTC de la chaîne principale, ce qui ancre chaque transaction à la couche de confiance initiale de Bitcoin.

En pratique, cette architecture crée une dynamique de demande continue pour le BTC.

Une partie du Bitcoin est conservée dans le pont canonique, réduisant ainsi la quantité disponible sur la chaîne principale, tandis que les BTC enveloppés circulent facilement au sein de l’écosystème HYPER.

Source : Bitcoin Hyper

Chaque interaction sur le réseau alimente la pression acheteuse naturelle, générée non par la spéculation, mais par l’utilité réelle du Bitcoin au cœur de ce nouvel environnement.

Bitcoin Hyper affiche des prévisions de croissance allant de 4x à 100x

Plus qu’un simple canal de demande pour le Bitcoin, l’engouement pour Bitcoin Hyper s’étend bien au-delà du cercle restreint des baleines.

De nombreux analystes et influenceurs du secteur ont commencé à évaluer le potentiel du projet, renforçant ainsi l’engouement grandissant autour de la prévente.

Un analyste de Cryptonews estime que le jeton HYPER pourrait atteindre 0,0583 $ d’ici à la fin de l’année.

Au prix actuel de 0,013095 $, cela représenterait un gain de 345 %, soit un rendement de 4,45 fois pour les premiers investisseurs.

À plus long terme, l’expansion de l’écosystème Bitcoin Hyper et l’arrivée de nouvelles applications pourraient soutenir une progression encore plus marquée.

Certains scénarios envisagent un cours à 0,1557 $ l’an prochain, soit une hausse de 1 089 %, équivalant à près de 12 fois les niveaux actuels.

Même cette estimation paraît prudente. Le média spécialisé 99Bitcoins évoque la possibilité d’un multiplicateur de 100x pour HYPER, à condition que le projet capte une part significative de l’offre totale de Bitcoin.

Pour mieux comprendre cet ordre de grandeur, imaginons que seulement 1 % de l’offre totale de BTC soit verrouillée dans le pont Bitcoin Hyper.

La valeur associée atteindrait 25,5 milliards de dollars, contre une valorisation diluée d’environ 275 millions de dollars aux prix actuels de prévente.

Un tel écart entre l’afflux potentiel de valeur et la capitalisation présente explique pourquoi de nombreux observateurs qualifient Bitcoin Hyper d’opportunité asymétrique majeure, alors que le projet se prépare à entrer dans une nouvelle phase clé de son développement.

Une nouvelle baleine pourrait se manifester sur Bitcoin Hyper, voici comment en profiter

Pour participer à la prévente et vous positionner parmi les baleines, rendez-vous sur le site web de Bitcoin Hyper et achetez des HYPER avec des SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou même une carte de crédit.

Les jetons HYPER peuvent générer immédiatement un revenu passif avant le TGE grâce au protocole natif de Bitcoin Hyper, qui offre actuellement un rendement annuel effectif global (APY) de 51 % avec près d’un milliard d’HYPER déjà stakés.

Bitcoin Hyper recommande Best Wallet comme plateforme de choix pour acheter des jetons HYPER. Best Wallet est l’un des meilleurs portefeuilles cryptographiques Bitcoin du marché. Il répertorie HYPER dans sa section « Jetons à venir », ce qui simplifie l’achat, le suivi et la réclamation une fois en ligne.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation présents sur cette page génèrent des revenus.