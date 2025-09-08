Pour Résumer

Un intérêt croissant pour Bitcoin Hyper malgré la prudence institutionnelle

En août, l’appétit institutionnel pour le Bitcoin (BTC) a reculé. Les entreprises privilégient désormais une approche plus prudente dans la répartition de leurs allocations.

Pendant ce temps, l’intérêt pour Bitcoin Hyper (HYPER), un Layer-2 ultrarapide construit sur Bitcoin, prend la direction opposée. Le projet a déjà levé près de 14,5 millions de dollars lors de sa phase de financement anticipé.

Cette tendance indique que, alors que les institutions ralentissent leurs projets, les investisseurs privés et les bailleurs de fonds en phase initiale semblent avoir repéré un nouvel intervenant en mesure d’encourager l’expansion.

L’attrait pour Bitcoin Hyper découle de sa faculté à créer une demande réelle pour le BTC en offrant des applications pratiques. Cette innovation permet aux applications décentralisées (dApps) d’explorer des zones sur la blockchain principale qui étaient auparavant inaccessibles.

Pour cette raison, de nombreux investisseurs perçoivent son jeton natif, HYPER, comme une opportunité rare, comparable aux débuts du Bitcoin. La différence réside dans la conception d’un écosystème tourné vers des usages actifs.

Il ne reste plus que 18 heures avant la clôture du tour de prévente actuel, qui propose encore HYPER au prix de 0,012875 $. Une fois cette période terminée, le jeton passera à un palier supérieur avec un tarif plus élevé.

Pour ceux qui envisagent d’ajouter HYPER à leur portefeuille, cette fenêtre pourrait être l’une des dernières occasions d’acheter à un prix compétitif.

Si la prévente a révélé une chose, c’est que la demande actuelle ne représente qu’un aperçu du potentiel futur. L’arrivée sur des plateformes d’échange majeures pourrait déclencher une hausse significative du prix.

Bitcoin confronté à la prudence des institutions et à un manque d’utilité

Les données on-chain publiées par CryptoQuant montrent un net ralentissement des acquisitions de Bitcoin par les entreprises et les institutions. En effet, leur accumulation est beaucoup moins agressive qu’au début de l’année.

Par exemple, Strategy n’a intégré que 1 200 BTC en août. Par ailleurs, d’autres sociétés n’ont ajouté qu’en moyenne 343 BTC chacune. De plus, cette tendance se reflète dans les flux des ETF, qui ont commencé à se réduire dès la fin juillet.

Durant la semaine du 18 août, plus d’un milliard de dollars ont été retirés des ETF Bitcoin. Il s’agit de l’une des baisses les plus importantes enregistrées cette année.

Ainsi, cette diminution de la demande a maintenu le Bitcoin dans une zone de prix étroite. La cryptomonnaie dominante a évolué autour de 111 000 $, affichant un recul de 0,6 % sur les deux dernières semaines et de 4,7 % sur les trente derniers jours.

Il est facile de comprendre pourquoi les entreprises continuent d’intégrer le Bitcoin dans leurs fonds de trésorerie. En effet, elles cherchent à se prémunir contre l’inflation et à constituer une réserve de valeur durable.

Cependant, malgré cet intérêt, le Bitcoin reste derrière l’or dans ce domaine. En effet, l’or possède une utilité qui va bien au-delà de sa fonction de protection contre l’inflation. Il intervient dans l’industrie et conserve une valeur culturelle forte.

En revanche, le Bitcoin se limite essentiellement à un rôle de réserve numérique. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un actif que l’on peut manipuler physiquement.

Pour que le Bitcoin puisse réellement rivaliser avec l’or, il doit offrir une utilité dépassant son rôle actuel. C’est précisément à ce moment que Bitcoin Hyper entre en jeu.

L’objectif de ce projet est de transformer chaque BTC en bien plus qu’un simple actif conservé dans un portefeuille, qu’il soit institutionnel ou individuel.

Bitcoin Hyper une solution innovante face au trilemme des blockchains

Bitcoin Hyper se présente dans l’univers des cryptomonnaies avec une ambition audacieuse : donner aux développeurs la possibilité de créer des applications quasi impossibles sur la blockchain principale.

Pour atteindre cet objectif, la solution Layer 2 intègre la machine virtuelle Solana (SVM) comme couche d’exécution. Grâce à cette approche, toutes les applications décentralisées et tous les contrats déployés sur Hyper fonctionnent avec le même moteur que Solana.

Cette combinaison offre la rapidité et le coût réduit des transactions, qui sont des caractéristiques primordiales de Solana, tout en reposant sur la sécurité solide de Bitcoin.

En outre, la capacité de SVM à s’adapter à SPL constitue un avantage considérable. Les développeurs existants sur Solana ont la possibilité de migrer leurs applications vers Bitcoin Hyper en apportant des modifications minimes.

Par conséquent, une multitude de projets en cours peuvent aisément contribuer à l’écosystème Bitcoin sans avoir à repartir de la base.

Le pont canonique du projet joue un rôle central dans cette intégration. Il établit la connexion entre les deux univers. Concrètement, chaque Bitcoin bloqué sur la blockchain principale peut être déplacé vers l’écosystème Hyper.

Il devient alors un Bitcoin encapsulé, entièrement fonctionnel dans l’environnement Solana. Ce mécanisme permet d’exploiter l’utilité de Bitcoin tout en orientant l’activité vers une couche plus rapide et plus évolutive.

Il convient également de préciser que toutes les opérations sont renvoyées à la couche 1 de Bitcoin pour des raisons de sécurité et de règlement. Lorsqu’un utilisateur souhaite récupérer ses BTC, il lui suffit de brûler la version encapsulée pour libérer les Bitcoins initiaux.

Ce processus garantit que, malgré la vitesse et la flexibilité offertes par Hyper, la fiabilité du réseau Bitcoin reste intacte.

Cette fusion de performances a conduit certains investisseurs à affirmer que Bitcoin Hyper combine le meilleur des deux mondes. Selon eux, il pourrait représenter la solution la plus crédible face au trilemme des blockchains évoqué par Vitalik Buterin.

HYPER un scénario prometteur vers la lune

Comme mentionné plus tôt, migrer une application basée sur Solana vers l’écosystème Bitcoin Hyper reste un processus simple. Cette facilité permet aux développeurs de profiter de la rapidité de Solana tout en s’appuyant sur la blockchain la plus décentralisée et la plus résistante à la censure du marché.

Cette conception ne bénéficie pas uniquement à Bitcoin. Elle génère aussi une demande directe pour HYPER, le jeton qui alimente l’ensemble du système. Il gère les frais de gaz, le jalonnement et la gouvernance.

Ainsi, même si le BTC sert de moyen d’échange dans l’écosystème Hyper, c’est HYPER qui en assure le fonctionnement interne.

De ce fait, de nombreux investisseurs considèrent HYPER comme une opportunité comparable à celle qu’ils ont manquée lors des débuts du Bitcoin.

Si Bitcoin Hyper parvient à devenir la plateforme incontournable pour les dApps, alors HYPER sera au centre d’une nouvelle vague de demande liée à l’utilité du BTC.

Pour mieux comprendre le potentiel, il suffit d’examiner l’écosystème actuel de la DeFi sur Solana, qui détient à lui seul 11,2 milliards de dollars de valeur totale bloquée.

Si seulement une fraction de cette activité, par exemple un quart, migre vers Bitcoin Hyper, l’impact serait considérable. Cela entraînerait des volumes massifs de transactions BTC, qui ne se limiteraient pas à une simple appréciation du prix à long terme.

Et ce scénario ne concerne qu’un secteur. En y ajoutant les jeux vidéo, les NFT et la tokenisation des actifs réels, l’ampleur des opportunités devient encore plus importante.

C’est pour cette raison que certains influenceurs crypto, dont Crypto Gains, estiment que Bitcoin Hyper pourrait offrir un potentiel de rendement allant jusqu’à 100x.

La barre des 15 millions de dollars pourrait être atteinte en deux jours et représente une opportunité historique

Avec un volume moyen d’environ 150 000 $ par jour, la prévente de Bitcoin Hyper se poursuit à un rythme soutenu. Dans un contexte où les altcoins occupent déjà le devant de la scène ce mois-ci, le seuil des 15 millions de dollars de financement pourrait être franchi en moins de deux jours.

Cette phase de prévente permet aux participants d’accéder à HYPER à l’un de ses prix les plus bas. Les jetons acquis peuvent être utilisés pour le jalonnement, avec un rendement annuel (APY) annoncé à 76 %.

Pour faciliter cette expérience, certains portefeuilles crypto, comme Best Wallet, intègrent déjà HYPER dans leur section « Jetons à venir ». Cela offre un moyen simple de gérer ses actifs, de suivre les allocations et de réclamer les jetons une fois qu’ils seront disponibles en ligne.

